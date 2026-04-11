太陽光・蓄電池の「株式会社えねこ」、DMMエナジーと広告連携を開始｜信頼と実績を背景に導入支援を強化

株式会社えねこエネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「当社」）は、合同会社 DMM.com（本社：東京都港区、トレーディングカンパニー CEO：新藤大介）が展開する「DMM エナジー」とのコラボレーション広告を新たにスタートいたしました。■ DMMエナジー公式代理店へ

昨今、終わりの見えない電気代の高騰や、自然災害への備えとして、太陽光発電や蓄電池といった「スマートホーム設備」を導入するご家庭が急増しています。

しかし、需要の拡大に伴い、「どの業者に頼めば安心なのか分からない」と悩まれる消費者が非常に多いのが業界の課題となっています。この課題を解決するため、当社はDMMエナジーの公式代理店として、圧倒的な発信力と国内有数の会員基盤を活用し、より多くのお客様へ「安全で高品質なサービス」をお届けするための大規模プロモーションを展開する運びとなりました。

なお、本施策の詳細については下記ページをご参照ください。

https://sb-tikuden.newsanything.tokyo/ab/vNkiQNTOTXulInMjZfIw

■ 「DMM エナジー」において、当社は連携企業としての取り組みを開始いたしました。

当社がこのコラボレーションを実現できた背景には、販売から施工までを一気通貫で管理する統合型の施工体制、年間1,000件超の施工・提案実績、最大1億円の工事補償による万全のリスクヘッジ、そして信販会社や大手商社との継続的な取引実績に裏付けられた財務基盤があります。

また、東京都を中心とした補助金申請サポートの豊富な実績に加え、自社による品質管理と各領域に特化した専門パートナーとの連携により、安定した施工体制を構築しています。

これらはすべて、「お客様にとって本当に安心できるサービスとは何か」を追求してきた結果であり、今回の評価につながったものと考えております。

■ クリエイティブ展開について

本取り組みにおいては、専用LPや動画クリエイティブなど、複数の広告表現を展開しております。

一部クリエイティブについては、以下よりご覧いただけます。

https://sb-tikuden.newsanything.tokyo/ab/vNkiQNTOTXulInMjZfIw

今後も、ユーザーにとって分かりやすく、かつ誤解のない情報発信を重視しながら、エネルギー領域における正しい意思決定をサポートするクリエイティブ制作を強化してまいります。

■今後の展望

当社は「陽の力で、和を届ける。」というミッションのもと、単なる設備提供にとどまらず、住まいとエネルギーを軸とした“暮らし全体の最適化”を支援する存在を目指しています。

太陽光発電や蓄電池の導入を起点に、電力・住宅・資産形成といった領域まで含めたトータルソリューションを提供し、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った価値創出を続けてまいります。

また当社は、新たな指針として「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」という想いを掲げています。

エネルギーとテクノロジーに、柔軟な発想と「和（つながり）」の価値を掛け合わせることで、“住”の在り方そのものを再発明し、10万世帯の暮らしをアップデートしていくことを目標としています。

単に設備を提供するのではなく、住まいや暮らしの“当たり前”を、より自由で持続可能なものへと進化させていくことこそが、私たちの使命です。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf(https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf)

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 株式会社えねこについて



当社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)