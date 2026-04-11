〈愛知・大府〉愛知県知事賞13連覇！「下村牧場直営焼肉店　三代目下村牛」7周年祭!!「7周年祭限定」豪華7種盛り合わせ”10,500円”相当を感謝価格7,777円(税抜)で提供!!

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）が運営する「下村牧場

直営焼肉店 三代目下村牛」は、おかげさまで開店7周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝を込め、2026年4月11日(土)から4月24日(金)までの14日間、豪華限定メニューを特別価格で提供する「7周年祭 第1弾」を開催いたします。

今回の目玉は、通常10,500円相当の内容を、“7周年”にちなんだ特別価格7,777円（税込8,554円）

でご提供する「7種盛り合わせ」です。極上のヒレステーキをはじめ、ダイヤモンドタンや稀少部位など、自社牧場で繁殖から肥育まで一貫して育てた黒毛和牛「下村牛」を贅沢に盛り込みました。牧場直営ならではの鮮度と品質で、ここでしか味わえない一皿に仕上げています。さらに、少人数でも気軽に楽しめる「ペアセット」や、ディナータイム限定でビール・ハイボールを含む30種類以上のドリンクが楽しめる「90分飲み放題（980円）」もご用意。ご家族やご友人とのお食事はもちろん、各種お集まりにも最適です。

うまみ成分が一般的な和牛の30倍の「下村牛」。濃厚な旨みとやわらかさが特長です。この特別な味わいをお得にご堪能いただける7周年祭。日頃のご愛顧への感謝を込めた本イベントに、ご家族・ご友人とぜひご来店ください。

三代目下村牛 7周年祭

『三代目下村牛 7周年祭』概要

【開催期間】 2026年4月11日（土）～4月24日（金）の14日間

【実施店舗】

店名 下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684)

『三代目下村牛 7周年祭』 商品詳細

「7周年祭限定」7種盛り合わせ◆『7周年祭限定』 7種盛り合わせ 7,777円（税込8,554円）

”ヒレ入り”7種盛り合わせ

10,500円相当の内容を、今だけ限定価格でご提供！脂肪が少なく、キメ細かい肉質の”極上ヒレステーキ”入りでご用意いたしました。

【セット内容】

１.ヒレステーキ２.あかみ稀少部位３.特上カルビ４.カイノミ５.塩タン６.ダイヤモンドタン７.日替わりホルモン ※5～6名様分 520g

「7周年祭限定」ペアセット◆『7周年祭限定』 ペアセット 4,990円（税込5,489円）

◆希少部位が入ったペアセット

少人数でも楽しめるよう、ペアセットもご用意しております。

【盛り合せ内容】

ダイヤモンドタン、塩タン、本日のオススメ稀少部位2種、下村牛ハラミ、日替わりホルモン

※2～3名様分 320g

90分飲み放題◆90分飲み放題 980円（税込1,078円）

ビール・ハイボール・サワー・ソフトドリンク・・・その他30種類以上から90分間飲み放題！※ディナータイムのみ

通常、生ビール[中]600円、2杯飲んだら元がとれる！

また食べたくなる”下村牛“について

下村牛について

ホルスタインと和牛の掛け合わせではなく、生粋の黒毛和種による本物の“和牛”。三代で100年に渡り、愛知県大府市で追求した“下村牛” は、誰もが納得するおいしさで、直近の枝肉共励会までNO.1である「愛知県知事賞」を13回連続受賞するなど安定した高品質の黒毛和牛です。昨今では、日本国内にとどまらずマレーシア・インドネシア・UAE（ドバイ）・台湾など海外でも楽しんでいただいています。たっぷりの愛情を注いで育てた「下村牛」は、うま味成分であるグルタミン酸の含有量を通常和牛の30倍も含んでおり、以下のような特徴があります。

１.やわらか食感

柔らかいけど柔らかすぎない。質の悪い肉は水分量が多いため、旨味成分が抜けてしまっています。

しかし下村牛は水分量少なく、熟成されているため、旨味が増し、肉質も柔らかいです。

２.究極の脂の口どけ

口の中で溶けやすい。下村牛の脂は、オレイン酸の含有量が高く、 脂の融点が低い。 つまり人肌で溶ける脂だからまろやかで口当たりが良いです。

３.あふれる“うまみ”

うまみ成分であるグルタミン酸の含有量が通常和牛の30倍。肉中のアミノ酸量が多く、旨味が凝縮され美味しくなっています。

下村牛について