山脇立嗣 脚本　ろう者×聴者　共に創り上げる舞台

ロングランプランニング株式会社

チーム・クレセント主催、第8回公演『歩きはじめる時』が2026年6月18日（木）～6月22日（月）にシアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4/11(土)10:00販売開始日です。

4/11(土)10:00発売開始 :https://www.confetti-web.com/@teamcrescent8

公式ホームページ

https://www.teamcrescent.com



脚本：山脇 立嗣

監修：ふじた あさや

演出：片山 美穂（チーム・クレセント）/山田 さおり（チーム・クレセント）

「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ！

～昭和３８年 日本で最初の手話サークル誕生物語～

昨年9月に上演した第29回OMS戯曲賞大賞作、山脇立嗣氏の脚本「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ作品「歩きはじめる時」を、ろう者をテーマにしたシリーズの第二弾として上演いたします。



2025年に手話施策推進法が成立し、同年11月には日本で初めてデフリンピックが開催されるなど、誰もがアクセスできるコミュニケーション環境への歩みが、社会全体で確かな広がりを見せています。



今作「歩きはじめる時」は、日本で初めて手話サークル「みみずく」を立ち上げた一人の看護学生を主人公に描いた、実話に基づくドラマです。

手話を学び、仲間と出会い、社会の壁に向き合いながら、“声にならない声”が形を得ていく過程を丁寧に描いています。



演劇を通して生きた言語としての手話に触れていただくことで、差別や偏見の解消に寄与し、共生社会実現の一助となることを目指してまいります。

あらすじ

過去の舞台写真「わたしのこえがきこえますか」

昭和三十八年、手話が禁じられていた時代――

熊本から京都へ看護の道を志してやって来た清原は、耳の聞こえない一人の患者・西野と出会う。

かつて医大で学んでいたという彼は、失聴を機に進路を断たれ、今は聾学校で助手として働いていた。

ある日、見舞いに訪れた仲間たちと“手”と“表情”だけで、音もなく生き生きと語り合う姿を目にした清原は、それが聞こえない人の言葉 “手話” であることに深い衝撃を受ける。

その日を境に、清原の中で、何かが音もなく動き始めた。

手話を学び、人の痛みや願いに寄り添える看護婦になろうと誓った清原。

やがて、日本初の手話サークル「みみずく」創設へと歩み出していく――

公演概要

チーム・クレセント第8回公演『歩きはじめる時』



公演期間：2026年6月18日（木）～6月22日（月）

会場：シアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４）



■出演者

新里 乃愛（チーム・クレセント）

近藤 辰哉

佐田 明

光永 勇輝

春田 ゆり

宮川 知久（Pカンパニー）

小野 花音

MiCHi





■スタッフ

音楽：藤原 豊

照明・音響：松田 充博

舞台美術：およぐひと

舞台監督：高橋 康孝

手話監修：MiCHi

字幕：松田 充博／山田 さおり

稽古手話通訳：坂入 恒洋

方言指導：谷藤 太（劇団enji）

宣伝美術：おかめ家 ゆうこ

映像制作：齋藤 耕路（（株）ユニコーン）

舞台写真：小杉 朋子

制作協力：J Stage Navi 平田 愛奈

制作：片山 美穂

企画・製作：チーム・クレセント

プロデューサー：片山 美穂



■公演スケジュール

6月18日（木）19:00

6月19日（金）14:00／19:00

6月20日（土）14:00★／19:00

6月21日（日）14:00／19:00

6月22日（月）12:00

開場・受付開始は各開演の30分前

全ステージ・オープン字幕付き

★出演者によるアフタートーク

※開場は各開演の30分前

受付に手話のできるスタッフあり



■チケット料金

全席自由 一般：5,000円

高校生以下：3,500円

障害者割引▸各券種500円引き（要予約）

障害者手帳またはミライロID提示のこと

（希望者には台本付与あり（6/4までに要予約））

※車椅子での入場可（要予約）／未就学児童入場不可

■協力

アイティ企画

アクセシビューティーマネジメント

劇団あしたの会

Pカンパニー

■後援

豊島区



■助成

アーツカウンシル東京

【東京ライブ・ステージ応援助成】

芸術文化振興基金助成事業

チケットサイト「カンフェティ」

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