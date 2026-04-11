山脇立嗣 脚本 ろう者×聴者 共に創り上げる舞台
チーム・クレセント主催、第8回公演『歩きはじめる時』が2026年6月18日（木）～6月22日（月）にシアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4/11(土)10:00販売開始日です。
4/11(土)10:00発売開始 :
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公式ホームページ
https://www.teamcrescent.com
脚本：山脇 立嗣
監修：ふじた あさや
演出：片山 美穂（チーム・クレセント）/山田 さおり（チーム・クレセント）
「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ！
～昭和３８年 日本で最初の手話サークル誕生物語～
昨年9月に上演した第29回OMS戯曲賞大賞作、山脇立嗣氏の脚本「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ作品「歩きはじめる時」を、ろう者をテーマにしたシリーズの第二弾として上演いたします。
2025年に手話施策推進法が成立し、同年11月には日本で初めてデフリンピックが開催されるなど、誰もがアクセスできるコミュニケーション環境への歩みが、社会全体で確かな広がりを見せています。
今作「歩きはじめる時」は、日本で初めて手話サークル「みみずく」を立ち上げた一人の看護学生を主人公に描いた、実話に基づくドラマです。
手話を学び、仲間と出会い、社会の壁に向き合いながら、“声にならない声”が形を得ていく過程を丁寧に描いています。
演劇を通して生きた言語としての手話に触れていただくことで、差別や偏見の解消に寄与し、共生社会実現の一助となることを目指してまいります。
過去の舞台写真「わたしのこえがきこえますか」
あらすじ
昭和三十八年、手話が禁じられていた時代――
熊本から京都へ看護の道を志してやって来た清原は、耳の聞こえない一人の患者・西野と出会う。
かつて医大で学んでいたという彼は、失聴を機に進路を断たれ、今は聾学校で助手として働いていた。
ある日、見舞いに訪れた仲間たちと“手”と“表情”だけで、音もなく生き生きと語り合う姿を目にした清原は、それが聞こえない人の言葉 “手話” であることに深い衝撃を受ける。
その日を境に、清原の中で、何かが音もなく動き始めた。
手話を学び、人の痛みや願いに寄り添える看護婦になろうと誓った清原。
やがて、日本初の手話サークル「みみずく」創設へと歩み出していく――
公演概要
チーム・クレセント第8回公演『歩きはじめる時』
公演期間：2026年6月18日（木）～6月22日（月）
会場：シアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４）
■出演者
新里 乃愛（チーム・クレセント）
近藤 辰哉
佐田 明
光永 勇輝
春田 ゆり
宮川 知久（Pカンパニー）
小野 花音
MiCHi
■スタッフ
音楽：藤原 豊
照明・音響：松田 充博
舞台美術：およぐひと
舞台監督：高橋 康孝
手話監修：MiCHi
字幕：松田 充博／山田 さおり
稽古手話通訳：坂入 恒洋
方言指導：谷藤 太（劇団enji）
宣伝美術：おかめ家 ゆうこ
映像制作：齋藤 耕路（（株）ユニコーン）
舞台写真：小杉 朋子
制作協力：J Stage Navi 平田 愛奈
制作：片山 美穂
企画・製作：チーム・クレセント
プロデューサー：片山 美穂
■公演スケジュール
6月18日（木）19:00
6月19日（金）14:00／19:00
6月20日（土）14:00★／19:00
6月21日（日）14:00／19:00
6月22日（月）12:00
開場・受付開始は各開演の30分前
全ステージ・オープン字幕付き
★出演者によるアフタートーク
※開場は各開演の30分前
受付に手話のできるスタッフあり
■チケット料金
全席自由 一般：5,000円
高校生以下：3,500円
障害者割引▸各券種500円引き（要予約）
障害者手帳またはミライロID提示のこと
（希望者には台本付与あり（6/4までに要予約））
※車椅子での入場可（要予約）／未就学児童入場不可
■協力
アイティ企画
アクセシビューティーマネジメント
劇団あしたの会
Pカンパニー
■後援
豊島区
■助成
アーツカウンシル東京
【東京ライブ・ステージ応援助成】
芸術文化振興基金助成事業
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