【本日4/11（土）10:00一般発売開始】『銀シャリ食堂 ～ネタとコーナーを添えて～in高知』囲碁将棋、アインシュタイン、ニッポンの社長、バッテリィズ 豪華ゲスト4組の出演が決定！

吉本興業株式会社

全国各地で完売御礼が続く大人気お笑いライブ「銀シャリ食堂」が、ついに高知へ上陸します。

実力派漫才師・銀シャリが、今もっとも勢いのある豪華ゲスト4組（囲碁将棋、アインシュタイン、 ニッポンの社長、バッテリィズ）を「最高の食材」としてひっさげ、至極の漫才とここでしか見られない特別企画を“特盛り”でお届けします。 お笑いファン必見、一夜限りのフルコースをぜひお楽しみください！

本人コメント

＜鰻和弘＞

銀シャリ食堂を高知で開店（開催）させていただきます！

豪華な食材（ゲスト）です！

ぜひ皆様高知へ来て、お腹いっぱい（お笑いいっぱい）になってください !!

＜橋本直＞

銀シャリ食堂高知、ゲスト決定しました！！！

最高メンバーでお届けします！ネタあり極上のおもしろコーナーあり！！！

本当の本当にぜひこの機会に観にきてください！！！本当に本当に！！！

銀シャリ食堂 ～ネタとコーナーを添えて～in高知 概要

【公演名】 銀シャリ食堂 ～ネタとコーナーを添えて～in高知

【出演者】 銀シャリ

ゲスト：囲碁将棋・アインシュタイン・ニッポンの社長・バッテリィズ

【日 程】 2026年6月6日（土）開場 13:30 / 開演 14:00

【会 場】 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）・オレンジホール

【チケット】 前売5,500円（税込）

※一般発売：4/11（土）10:00

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/reception/44283/38576

ローソンチケット、イープラス

新来島高知重工ホール（県民文化ホール）

【主催】 高知さんさんテレビ

【企画・制作】 吉本興業

【お問合せ】 高知さんさんテレビ 088-880-0033（平日9:30～18:00）

ゲストコメント：囲碁将棋

＜文田大介＞

もう僕の中では銀シャリってより金シャリなんですけど、最近もうダイヤモンドシャリまでいってる気がします。高知のみなさん観劇中はイスにしっかり掴まっていてください。おもしろすぎてあまりの衝撃で崩れ落ちる可能性あるので。

＜根建太一＞

この度、銀シャリ食堂で働かせていただくことになりました！ずっとぶらぶらしてたので、両親もほっとしてると思います！銀シャリさんありがとうございます！

ゲストコメント：アインシュタイン

＜稲田直樹＞

銀シャリ食堂のメニューに入れてくださって光栄です。 昔からお世話になっているお二人にイナダも成長してウナギに負けないくらいのブリに なったと思ってもらえるように頑張ります（上手いこと言えてんのかなぁ？）。

＜河井ゆずる＞

相方を食べ物で例える時はクサヤとかヘシコと言ってきたので、 そういう意味でも銀シャリさんとは相性は良いはず、と思っています。高知の皆さんに楽しんで頂けるよう頑張ります。

ゲストコメント：ニッポンの社長

＜辻皓平＞

楽しみです！キャッチングに定評のある寺家も来てくれます！ぜひお願いします！

＜ケツ＞

銀シャリさんありがとうございます！先に予想しておきます！ライブにコーナーがある場合、「カツオが勝つおクイズ」です！

ゲストコメント：バッテリィズ

＜エース＞

高知の皆さんこんにちわ！去年も参加させてもらいましたがとっても楽しいライブです！カツオ食べたいです！たくさん楽しんでください！カツオ食べたい！

＜寺家＞

銀シャリさんの最高ライブに今年も参加させてもらえてめちゃくちゃ嬉しいです！高知県に行くのは土佐高校さんと練習試合をしに行った以降、19年ぶり2回目です。あの時の忘れものを取りに行きます。