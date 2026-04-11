現代版・松下村塾「DICT Education DAO」がキックオフ合宿『Genesis ~Sync & Unlearn~』を完遂。革新的な教育共創コミュニティが始動！

株式会社Link & Innovation

国際共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）から派生した新しい学校プロジェクト「DICT Education DAO」は、2026年3月20日（金・祝）から21日（土）の2日間にわたり、山梨県北杜市のBLANC YATSUGATAKEにてキックオフ合宿『Genesis ~Sync & Unlearn~』を開催いたしました。 本合宿では、日常から離れ肩書を外した対話を通じて、参加メンバーの強固な感情的結束（コミュニティ）を構築。次回の合宿や今後のイベントに向けたプロジェクト構想が創発されました。

■ DAY1：「死の省察」と「詩音-Shion-」を通じたアンラーニング

合宿の冒頭では、DICT創設者である山本晋也氏よりコミュニティのビジョンが語られ、その後、参加者の「Unlearn（学習棄却）」と「Sync（同期）」を目的としたコア・ワークショップを実施しました。

本ワークショップは、DICTから生まれたプロジェクト「詩音-Shion-」の知見と「Death reflection（死の省察）」という研究手法を融合させた合同ワークショップです。目の前の日常のノイズから完全に離れ、自己内省の深みを増すための空間演出として、DICTの音楽レーベル「DICT Records」よりリリースされた楽曲（The Golden Leaves／作曲: munero）をBGMに使用しました。

［今回使用した楽曲はこちら→ https://x.gd/mOJoM ］

［宮坂が座長を務めるDICTとの共創プロジェクト → https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000142960.html ]

没入感のある音楽の力を借りながら自身の有限性（死）をイメージすることで、参加者は本当にやりたいことや未来のビジョンをより深く見つめ直すことができました。そして「未来の自分に向けた手紙」を執筆し、内発的動機に基づく純粋な想いをシェアリングすることで、既存の社会的肩書きやエゴを削ぎ落とした強固な結束を生み出しました。

■ 朝4時まで続いた対話

夜はBLANC YATSUGATAKEが提供する素晴らしいガストロノミー料理を堪能した後、焚き火を囲んでの対話を行いました。炎の揺らぎと非日常空間がもたらす効果により、参加者は所属や肩書といった「枠」を完全に外し、一人の人間として「何を実現したいか」を語り合いました。終始ワクワクした気持ちで共創に向けたアイデアが次々と飛び出し、白熱した議論は朝4時まで続きました。

■ DAY2：浅間神社での祈願と「BLANC FUJI」視察

2日目は移動し、富士登山の出発点・祈願の場所として知られる「浅間神社」へ参拝しました。これから始まる「DICT Education DAO」という新しい挑戦を登山に見立て、まさにその麓でプロジェクトの成功をメンバー全員で祈願しました。その後は「BLANC FUJI（DICT BASE FUJI）」の見学会を実施し、大自然の中に位置する共創拠点から今後の活動に向けたインスピレーションを得て、2日間の合宿を締めくくりました。

■ DICT Education DAOの今後の展望

今回の合宿を通じて、社会実験コミュニティである「DICT Education DAO」からどのような新しいものが生まれるのか、参加者全員が確かな手応えとワクワク感を得る時間となりました。すでに次回の合宿や今後のイベントに向けた具体的なアイデアが多数生まれており、それらを着実に形へと実装していくフェーズへと移行します。 圧倒的な共感と信頼で結ばれた「現代版・松下村塾」の今後の展開に、ぜひご期待ください。

■ 使用施設「BLANC」について

本合宿の舞台となったのは、株式会社BLANCが展開する「自然共生型ホテル」です。建築制限等でこれまで活用が難しかった自然豊かな土地に、環境負荷の少ないトレーラーハウスを用いた独立型ヴィラを配置し、自然との共生と快適な滞在を両立させています。

[株式会社BLANC Webサイト: https://blan-c.com/ ]

- BLANC YATSUGATAKE（メイン会場：山梨県北杜市） 2026年4月24日にグランドオープンを迎える新拠点です。雄大な八ヶ岳と南アルプスを望み、夜には満天の星に包まれます。地元の旬の食材を活かした「薪火料理（八ヶ岳ガストロノミー）」や、客室温泉、焚き火を囲むプライベート空間が、日常から完全に切り離された「余白の時間」を創出し、今回の深い自己内省と対話を強力に後押ししました。[公式Webサイト: https://blan-c.com/yatsugatake/ ]- BLANC FUJI（DAY2 視察先：山梨県富士吉田市） 富士山の麓、清流・桂川に隣接する自然共生型ホテル。客室露天風呂やプライベートサウナを備え、「五感で自然を感じ、余白を体感する」滞在を提供しています。本合宿では共創拠点「DICT BASE FUJI」として視察を行い、参加者が次なるプロジェクトへ向けたインスピレーションを得る場となりました。[公式Webサイト: https://blan-c.com/fuji/ ]

■ 共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」について

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。国内外の多様な拠点で活動を展開し、起業家や研究者、プロデューサー、アーティストが集う国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

※DICTおよびDICT Education DAOの詳細については過去のリリース等も併せてご参照ください。

[山本晋也プロフィール詳細 → https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

本プロジェクトにご興味のある方は、ぜひ下記Eメールアドレスよりご連絡ください。

E-mail：support@fractal-dict.com