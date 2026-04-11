MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）のエシカルアメニティが、ルネッサンス リゾート オキナワにて全客室導入

株式会社ミヨオーガニック

株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、ルネッサンス リゾート オキナワ（所在地：沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2、総支配人：伊良波 清）にて、プラスチック使用量の削減を目的とした環境配慮型アメニティが全客室に導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景

マリオット・インターナショナルが掲げるサステナビリティと社会的インパクトに向けた指針「Serve 360: Doing Good In Every Direction」に基づき、ルネッサンス リゾート オキナワでは脱プラスチックに向けた取り組みを推進しています。その一環として、MiYO ORGANICのアメニティが同ホテルのブランドスタンダードとして導入されました。2020年の誕生以来、エシカルモノづくりと心地よさの両立を大切にしてきたMiYO ORGANIC。心躍るリゾートステイの価値をキープしながら、沖縄の豊かな自然に寄り添うサステナブルな滞在を実現します。



導入アメニティについて

ルネッサンス リゾート オキナワでは、環境配慮型のアメニティを導入しています。歯ブラシやヘアコームにはリサイクルプラスチックを100％使用し、綿棒には持ち手部分に紙素材を採用。また、パッケージにはFSC認証を取得した紙素材を使用することで、プラスチック使用量の削減を実現しています。

サステナブルな設計でありながら、ルネッサンス リゾート オキナワならではの上質な滞在体験を損なわない仕様となっています。なお、歯ブラシについては竹素材の選択肢もある中で、湿度の高い沖縄の気候特性を考慮し、カビの発生リスクを抑えられるリサイクルプラスチック製を採用しています。

紙素材のアメニティパッケージリサイクルプラ100％素材のアメニティ

ルネッサンス リゾート オキナワについて

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。ヨットセーリングやシーウォークなど50種以上のマリンスポーツ、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験、タラソテラピーサロン、山田温泉、個性豊かな9ヵ所のレストラン＆バーなど大人から子供まで豊かな自然の中でリゾートライフをお楽しみいただけます。

ルネッサンス リゾート オキナワ公式サイト：

https://renaissance-okinawa.com/

▼ルネッサンス リゾート オキナワ 概要

名称：ルネッサンス リゾート オキナワ

住所：沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2

客室数：377室

開業年：1988年7月8日



MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけ、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。2025 年には、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる 国際的な認証制度である B Corp認証を取得しました。

https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名 ：株式会社ミヨオーガニック

所在地 ：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号STATION Ai内

MiYO ORGANIC：https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)

Trash to Treasure公式サイト：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu