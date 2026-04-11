『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスイヤホンが当たる！「ディズニー ファンタスピーク」春の学習応援イベントを開催

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク（以下、ファンタスピーク）」では、映画公開10周年を迎える『ズートピア』シリーズなどを対象に、2026年4月6日（月）より学習応援イベントを開催しています。

本イベントでは、応募者全員にアプリ内で使えるチケットをプレゼント。さらに抽選で、『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスイヤホンが当たります。

■4月6日（月）スタート！抽選で『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスイヤホンが当たる

『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスイヤホンが抽選で当たる学習応援イベントを開催中『ズートピア』シリーズで学ぶ、学習応援イベントを開催中【実施期間】

2026年4月6日（月）～2026年4月19日（日）23:59

【プレゼント】

▶１.応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」

応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

チケットはアプリ内で以下の機能にご利用いただけます。

・連続学習日数のキープ

・コレクションくじを引く

▶２.抽選で3名様にプレゼント：『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスステレオイヤホン（株式会社PGA）

応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

【イベント詳細】

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/55833944431769

■英語学習の習慣化をサポート！『ズートピア』で学ぶ、春の学習応援イベント

『ズートピア』シリーズ2作品に加え、英語初心者にもぴったりの初中級レベルをあわせた計13作品が対象

春の学習応援イベントでは、今年映画公開10周年を迎える『ズートピア』シリーズ2作品を含む、計13作品を対象としています。

英語初心者の方も無理なく学べるショート版と、アニメーション作品に流れに沿った上級者向けのオリジナル版

オリジナル版の『ズートピア』（★4レベル）は、複雑な英文と難易度の高い語彙で構成された、ネイティブレベルの自然な英語。

アニメーション作品の流れに沿いながら「生きた英語」に触れられる、上級者向けの教材です。

オリジナル版をやさしく、コンパクトにアレンジした［ショート版］（★2レベル）は、短くシンプルな英文で構成された、英語初心者にも、中学英語のやりなおしにも最適な教材。

取り組みやすい22話のボリュームで、リスニングとスピーキングの基礎を育みます。

今回のイベントでは、『ズートピア』シリーズ2作品に加え、英語初心者の方も無理なく取り組める、★2レベルの作品を対象としています。

【★2レベルのその他の対象作品】

『魔法使いの弟子』

『くまのプーさん』

『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』

『アナと雪の女王／家族の思い出』

［ショート版］『シンデレラ』

［ショート版］『リトル・マーメイド』

［ショート版］『美女と野獣』

［ショート版］『塔の上のラプンツェル』

［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（ジャック／サリー）

［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』

■50作品以上の物語で学べる！「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

「ファンタスピーク」では、英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる53作品を用意しています（※2026年4月時点）。

物語の場面ごとに4レッスンに取り組む「ストーリー学習」

「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに次の4レッスンに取り組む学習メソッドです。

・物語を聞く（リスニング）

・単語クイズ

・文法クイズ

・スピーキング

場面ごとの各レッスンは1分から始められる取り組みやすいコンパクトな設計。

4レッスンを通して同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語のインプットと記憶への定着を促しながら、無理なく学習を進められるのが特徴です。

■累計35万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2026年3月に累計35万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです。

累計DL数35万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」【学習コンテンツの主な特長】

・ディズニーやピクサーの名作50作品以上を収録

・10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」

・海外パークで使える約600フレーズを学べる「パーク英会話」

・日替わりミニコンテンツで学べる「トリビア」

【学習を支える主な機能】

・テキスト表示/非表示

・音声速度変更

・AIによる発音フィードバック

・マイ単語帳

・まとめ聞き

・公式アートを集められる「コレクション」

忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store／Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※注釈

- 「ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。- ★1と★2レベルの作品には文法クイズはありません。- 「Android」「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。- 「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp