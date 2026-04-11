映画『事故物件ゾク 恐い間取り』2026年6月17日(水)Blu-ray＆DVD発売決定!!

■あなたの部屋にもあなたの知らない【秘密】がある。

松竹株式会社



渡辺翔太（Snow Man）が映画単独初主演で「事故物件住みますタレント」役に挑む本作は、松原タニシによる累計40万部のノンフィクション・ホラーをホラー界の巨匠中田秀夫が映画化した、大人気シリーズの最新作！

ヒロインに畑芽育、芸能事務所社長役に吉田鋼太郎を迎えて、衝撃の結末を描き出します。



「何度も叫びそうになった…」「ゾクゾクが止まらない！」「まさかホラー映画で泣かされるとは」「最後の結末には衝撃を受けた！」など驚きと絶賛の感想が飛び交い、映画館で何度もおかわりする人が続出！！

そんな『事故物件ゾク 恐い間取り』、待望のBlu-ray＆DVD発売が6月17日(水)に決定！ この機会に是非お楽しみください！



■豪華版Blu-rayは映像特典約240分収録！他にも特典盛りだくさん!!

豪華版Blu-rayの映像特典の目玉は、主演・渡辺翔太×ヒロイン・畑芽育によるビジュアルコメンタリー！“恐さヤワヤワ”副音声上映の収録風景をビジュアルコメンタリーとして収録した特典で、まるで一緒に映画を観ているような、至福の時間をぜひ体感してみてください。

こちらも要注目のメイキング映像では、ホラーシーンの鬼気迫る撮影の裏側や撮影の合間に見せるリラックスした素顔などまるで現場に立ち会っているような感覚を体感できます。他にも渡辺翔太のインタビューなどここでしか見られない貴重な映像を収録しております。

イベント映像集では、完成披露試写会、夏祭りイベント、公開前夜祭、大ヒット御礼舞台挨拶など大盛況で幕を閉じた数々のイベント映像を完全網羅。



また封入特典では、ここでしか手に入らない、渡辺翔太、畑芽育、松原タニシのオリジナルカード（3枚）＋御守り風カードケースセットが同梱されており、肌身離さず持ち歩くことができ、映画の余韻を楽しめる豪華なアイテムがついてきます。

発売を記念して、豪華版Blu-rayより「ビジュアルコメンタリー」冒頭一部特別公開中！

商品情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AbXZ2JbFTQA ]Blu-ray＆DVD特設サイト :https://www.shochiku.co.jp/dvd/jikobukken-movie/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53064/table/502_1_bbca5b4f6672f94021395f24a0af8520.jpg?v=202604110151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/53064/table/502_2_482ffd09bab2acd77ae51f3e64a8da20.jpg?v=202604110151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/53064/table/502_3_6cc7674dd422a9a85654ef61c6ca85c0.jpg?v=202604110151 ]

発売・販売元：松竹

(C)2025「事故物件ゾク 恐い間取り」製作委員会

※商品仕様、デザインは予告なく変更になる場合がございます。