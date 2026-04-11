アセットテクノロジー株式会社、動画編集者の募集を開始

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した不動産管理・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光、以下：アセットテクノロジー）は、事業拡大およびSNSマーケティング強化に伴い、新たに動画編集者の募集を開始いたしました。

YouTubeやTikTok、InstagramなどのSNSを中心とした動画コンテンツの制作体制を強化し、より多くのユーザーへ価値ある情報発信を行ってまいります。

また、増加する管理戸数および新規事業領域の拡大に対応するため、大阪本社および名古屋支店において不動産スタッフの増員採用も同時に実施いたします。

■動画編集者募集の背景

当社では、より多くの方に自社のサービスや取り組みを届けるため、SNSを活用した情報発信を強化しています。特にSNSにおける動画コンテンツは、認知拡大や採用活動において重要な役割を担っており、発信力の強化が急務となっています。

そこで今回、動画制作を内製化し、継続的にコンテンツを生み出せる体制を構築するため、新たに動画編集者の募集を開始いたしました。

“伝わる発信”を実現するための体制強化を図ります。

■募集ポジション：動画編集者

▼主な業務内容

・YouTube・TikTok・Instagramなどの動画編集

・サムネイル制作

・テロップ・BGM・効果音の編集

・動画の企画立案・構成作成

・動画撮影・撮影のディレクション

・投稿・分析・改善施策の実施

※編集業務にとどまらず、企画から改善まで一貫して関わっていただくポジションです。



▼求める人物像

・動画編集の実務経験がある方

・SNSやトレンドに興味がある方

・自ら企画を考え、主体的に行動できる方

・スタートアップ的なスピード感のある環境を楽しめる方

・不動産・投資・資産運用分野に興味のある方（未経験可）

・企業のブランド価値を「つくる側」に回りたい方



※動画編集者の詳細条件・応募方法については、下記よりご確認ください。

募集要項・ご応募はこちら(https://en-gage.net/assettech_saiyo/work_16665456/?via_recruit_page=1)

■アセットテクノロジーで働く魅力

・若手メンバーが中心の風通しの良い組織

・事業拡大フェーズのため、裁量の大きい環境

・不動産管理・売買・賃貸仲介・メディア運営まで幅広く関われる

・ポジションアップ・キャリアの選択肢が広い

・自分の提案やアイデアが事業に反映されやすい風土

■不動産管理のお悩みに関する様々なソリューションを提案する「アセットテクノロジー」

賃貸管理業を通じて、オーナー様の人生を豊かにすることを使命に、私たちアセットテクノロジーは、物件の賃貸管理サービスを提供する会社です。

質の高い賃貸管理サービスとコストパフォーマンスで、オーナー様や入居者様に満足頂き、賃貸業務の領域におけるオーナー様の利益の最大化を目指していきます。

詳しくはこちら：https://assettech.co.jp/

■会社概要

会社名 ：アセットテクノロジー株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本泰光

所在地 ：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番7号

VPO本町セントラル 9階

事業内容：・不動産賃貸管理業

・内装、リフォーム、リノベーション業

・不動産売買仲介業

・不動産コンサルティング

・損害保険代理業

・建物管理業

・海外不動産業

URL ：https://assettech.co.jp/

運営メディア：エンマネ(https://enmone.jp/)

公式Instagramアカウント

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.instagram.com/asset.technology/)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社(https://www.instagram.com/enmone.jp/)

・あんまり見せたくないアセットの裏側(https://www.instagram.com/asset_uragawa/)

公式Yotubeチャンネル

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.youtube.com/@assettechnology)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社-不動産のプロが語るリアル資産術(https://www.youtube.com/channel/UCLDApga8wXBzlKS-hqk5xDA)