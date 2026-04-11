【数量限定】キャンピングカー人気オプションを備えた“特別パッケージ”を販売｜アニバーサリーフェア開催

EURO-TOY 相模原 2周年記念「Thanks 2nd Anniversary Fair」開催

株式会社トイファクトリー

キャンピングカー製造台数で国内首位（ハイエースベース）を誇り、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、4月10日（土）～5月3日（日）の期間、EURO-TOY相模原オープン2周年記念「Thanks 2nd Anniversary Fair」を開催いたします。

トイファクトリーの正規輸入車キャンピングカー専門店「EURO-TOY 相模原」は、2026年4月におかげさまでオープンから2周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいている皆様に心より御礼申し上げます。

神奈川県相模原市にある『EURO-TOY 相模原』は国内最大級のキャンピングカーショールーム（横浜町田ICから約15分／国道16号線沿い）欧州のモーターホームブランドの数々や、トイファクトリー製デュカトキャンピングカーなどを天候に左右されずにゆったりとご覧いただけます。

このたび感謝の気持ちを込めて、トイファクトリーの正規輸入車キャンピングカー「A.I.M」を対象とした特別なスペシャルアニバーサリーパッケージをご用意いたします。

豪華オプション付きスペシャルパッケージ

フェア開催期間中「A.I.Mモデル」の一部車両を対象に、車体本体価格を据え置きで豪華人気オプションを2点付けたスペシャルパッケージにてご提供いたします。

〈パッケージ内容〉

- クールコンプシステム（家庭用エアコン）- ウォーターレストイレ クレサナC11. エンジンを止めた状態で家庭用エアコンの使用が可能。夏場の使用はもちろんペット連れに大人気のオプション2. 水を使わず高品質なフィルムで自動パックするトイレ「クレサナ」。手入れ・ニオイの無さが大好評

■対象車両

１. LAIKA｜ECOVIP L 2009

２. WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

１.4名乗車・3名就寝 ＜全長6,590mm／最大高2,990mm／全幅2,250mm＞２.4名乗車・4名就寝 ＜全長6,980mm／全高2,950mm／全幅2,300mm＞

■対象台数 各5台

■開催期間 2026年4月10日（金）～5月3日（日）

■開催店舗 EURO-TOY相模原／トイファクトリー岐阜本店／トイファクトリー東北店／トイファクトリー正規販売店（RVランド・岡モータース・RVランド九州）

※限定台数のため、早期にキャンペーンが終了する場合もございますのでご了承ください。

パッケージ対象車両詳細

ご来場予約はこちら｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/contact/?opt%5B%5D=3フェア期間中は混み合うため事前予約をお願いいたします1. LAIKA｜Ecovip L 2009

イタリア・トスカーナに拠点を構えるラグジュアリーモーターホームブランド「LAIKA（ライカ）」の人気モデル「ECOVIP L 2009」。

取り回しの良い全長6.6mのボディサイズが魅力で、乗車定員4名・就寝人数は3名です。

コンパクトなサイズ感の中に、快適な居住空間と使い勝手の良いレイアウトが凝縮されています。

ご夫婦での旅行から、ファミリーユースまで幅広いスタイルに対応できる一台です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=O6wHoaLa4Zc ]車両詳細はこちら｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/lineup/laika/ecovip-l2009/

2. WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

ドイツの老舗グループが手がけるメルセデス・ベンツ スプリンターがベースの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）CaraCompact」の特別仕様モデル。

乗車定員4名・最大就寝人数5名で、約7mのボディながら取り回しに優れ、長距離移動も快適にこなせる安定した走行性能と高い安全性を備えています。

室内はモダンで機能的な設計となっており、ツインベッドを中心にゆとりある居住空間を実現。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZGmgwRG5nmw ]車両詳細はこちら｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/lineup/weinsberg/caracompactmb640-pepper/

A.I.Mとは？

トイファクトリーが提唱する「A.I.M」とは、「Authorized Import Motorhomes」の略で、トイファクトリーおよびEURO-TOYが欧州のプレミアムなモーターホームブランドと正規契約を行い、自信を持って日本国内で販売する正規輸入車モーターホームブランドです。

ご覧になりたいモデルがございましたら、WEBまたは店舗までお気軽にお問い合わせください！

お問い合わせ｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/contact/?opt%5B%5D=3

〈関東エリア〉EURO-TOY相模原

TEL：042-705-6203 ／ FAX：042-705-6204

横浜町田ICから約15分、国道16号線沿い

営業時間：10:00～18:00

定休日 ：毎週月曜日／第1・3火曜日

〈東海エリア〉トイファクトリー岐阜本店

TEL：0574-63-0667 ／ FAX：0574-62-0144

可児御嵩ICを降りて初めのT字路を右折してすぐ

営業時間：10:00～18:00

定休日 ：毎週月曜日／第1・3火曜日

〈イベント〉フェア期間中は特別展示会も開催！

2026年4月25日(土)～26日(日)にトイファクトリーが手がけるオリジナルデュカトモデルと、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」のフルラインナップを一堂に展示する特別展示会「Motorhome Collection」を開催いたします。

大型キャンピングカーの保管場所として活躍するモータープール施設『陸のマリーナ』のオープン1周年を記念

フェア対象車両の2種はもちろん、普段はなかなか見比べることのできない希少なモデルも含めたラインナップを一度に体感できる貴重な機会に、ご購入のご検討の方も、すでにキャンピングカーをお持ちの方も、ぜひお気軽にぜひお越しください！

入場無料・予約不要で、ペットと一緒にご来場いただけます。

詳細はこちら｜EURO-TOY :https://www.euro-toy.jp/news/p5781/

※「さがみ湖MORIMORI」の駐車料金が発生しますが、本イベントにご来場の方にはアンケートにご回答のうえ「施設駐車場無料券」を進呈させていただきます。※試乗・商談をご希望のお客様は、事前のご予約をお願いいたします。

陸のマリーナとは

神奈川県相模原市のアクティビティリゾート「さがみ湖MORI MORI」内にある「PICAさがみ湖」の駐車場スペースを利用したトイファクトリーのキャンピングカー専用モータープールです。レジャー施設内への開設は全国初となる、大型キャンピングカーの保管場所として最適な施設です。（プレスリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000107958.html）

取材のご案内

本イベントに関する取材やお問い合わせ、店舗取材・個別取材など下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社トイファクトリー 広報部

mail to：press@toy-factory.jp

2026年4月のプレスリリース配信

■2日 (木)：【限定1台×ラスト1台】LAIKA希少キャンピングカーを特別同時展示「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展【4/10-12】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000107958.html)

■8日 （水）：【入場無料】欧州の人気キャンピングカーが相模湖に集結「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を開催〈第一弾〉(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000107958.html)

■9日 （木）：【特別仕様】国内限定各1台販売｜キャンピングカーの名門LAIKAから「Ecovip Titanio」2モデルが日本初上陸 | 株式会社トイファクトリーのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000107958.html)

【株式会社トイファクトリー】

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



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