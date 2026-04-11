旬の味わい華やかに【徳島 春にんじんフェア】4/12スタート！ カクテル、ケーキ、サラダ、天ぷら etc.

株式会社H.P.D.コーポレーションキャロットスムージー（人参ジュース＋すだち酢＋フォームミルク）

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二）は、2026年4月12日～5月31日の期間限定で、旬を迎える徳島県産の春にんじん（協賛：徳島県にんじん振興協議会）を使ったバラエティ豊かなメニューをお届けする “徳島の春にんじんフェア” を開催いたします。

3～5月、徳島県が「にんじん」収穫量 全国1位！

徳島の春にんじんフェア詳細 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/550/徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

本フェアは徳島県にんじん振興協議会の協賛で、春の訪れとともに旬を迎える“徳島の春にんじん”の魅力を存分に味わっていただこうと昨年からスタートした特別企画。

5つのレストランに、バラエティ豊かなメニュー登場

期間中は館内5つのレストランで、春にんじんをふんだんに使った料理が32種登場します。

キャロットケーキ「カロテーヌ」春にんじんと鳴門鯛の東寺揚げ春にんじんのフラン（メインディッシュに盛付）

郷土料理バイキングやフレンチ、和会席、スイーツ、ドリンクにいたるまで、春の彩りと味わいを五感でお楽しみください。

4月12日は＜徳島県にんじんの日＞

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」徳島の春にんじんフェア メニューイメージ

フェア初日の4月12日＜徳島県にんじんの日＞にちなみ、限定イベントとして宿泊のお客様に春にんじんドリンクを無料でご提供します。

春夏にんじん出荷量トップを誇る徳島県。雨を避けた乾燥状態を徹底管理する県独自のハウス栽培で極上の春にんじんを育てています。

えぐみが少なく甘みのある味わいは、まさに徳島の技と情熱が生んだ春のごちそう。甘美な徳島の春にんじんをバラエティ豊かなメニューでお愉しみください。

■「徳島の春にんじんフェア」徳島県にんじん振興協議会×アオアヲ

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

【期 間】2026年4月12日（日）～5月31日（日）

【フェアメニュー提供レストラン】

・阿波郷土料理「彩」ビュッフェ〈朝食/昼食/夕食〉

・フランス料理「フォーシーズン」〈ディナーコース〉

・鳴門海鮮「鳴門」〈夕食〉

・炭火焼「海風」〈夕食〉

・テラスカフェ「オーゲ」

◎「徳島の春にんじんフェア」メニュー例

◆阿波郷土料理「彩」〈ビュッフェ〉

朝食（全6種）：徳島春にんじんのサラダ/肉じゃが/蒸し人参/春にんじんと切り干し大根の煮物/

春にんじんと地魚南蛮漬け/春にんじんと大根のなます

昼食（全7種） 春にんじんと根菜のそぼろ煮/春にんじんと牛のすき煮/豆腐と春にんじんの柳川風/春にんじんと小松菜の浸し/春にんじんと根菜のナムル/春にんじんと阿波野菜のサラダ巻き寿司/ホクホクにんじん天婦羅

夕食（全7種）：春にんじんと鳴門鯛の味噌煮/春にんじんと阿波野菜の炊き合わせ/豚たん葱塩和え/阿波鍋ひじきと春にんじんのご飯/まるごと人参ごはん/春にんじんと地小海老のサクサクかき揚げ

◆フランス料理「フォーシーズン」

ディナーコース：春にんじんのラペ（前菜）/春にんじんのフラン（メインディッシュ添え）

◆鳴門海鮮「鳴門」

会席料理：春にんじんと淡路島玉ねぎの平天/春にんじんと鳴門鯛の東寺揚げ

◆炭火焼「海風」

ディナー：春にんじんの炭火焼（焼き野菜）/春にんじんと蛸のサラダ（先付）

◆テラスカフェ「オーゲ」

〈朝食ビュッフェ〉＊休止日あり

春にんじんの蒸しパン/春にんじんのドライフルーツマリネサラダ/春にんじんのデニッシュパン

〈スイーツショーケース〉

キャロットケーキ「カロテーヌ」

〈ドリンク〉キャロットミモザ/キャロットスムージー

レストランのご案内 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/316/春にんじんと阿波野菜の小鍋春にんじんと淡路島玉ねぎの平天春にんじんのドライフルーツマリネサラダ春にんじんと蛸のサラダ（先付）

◎4/12（日）「徳島県にんじんの日」限定イベント

ご宿泊のお客様に春にんじんドリンクを無料提供♪

場 所：テラスカフェ「オーゲ」／時間14:00～17:00

・アルコール：キャロットミモザ（人参ジュース＋スパークリングワイン）

・ノンアルコール：キャロットスムージー（人参ジュース＋すだち酢＋フォームミルク）

秋元真夏さん『ゆるふわちゃんねる』 で、徳島 春にんじんの魅力に迫る！

秋元真夏さんが出演するYouTube番組『ゆるふわちゃんねる』で、「春にんじんフェア」メニューをご試食いただきました。

https://www.youtube.com/watch?v=JhjbVUzmSM4

■テラスカフェ オーゲ

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」テラスカフェ オーゲ

窓一面に広がる煌めく海を眺めながら、ゆったり寛げる絶景カフェ。鳴門鯛カツバーガー、阿波ジューシーハンバーグ、鳴門鯛カツカレー、鳴門わかめうどん、鯛の塩らぁ麺、すだちジュース、鳴門金時パフェなどのご当地メニューが楽しめます。

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

テラスカフェ オーゲ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/156/徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」プライベートビーチから望む大鳴門橋

2026年4月23日に35周年を迎え、アニバーサリーイヤーがスタート。感謝の思いを込め、さまざまなイベントやおもてなしで皆さまをお迎えします。

アオアヲ 35周年記念特設ページ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/263/

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」ゴッホのヒマワリルーム

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

館内１階「阿波の國(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/)」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」阿波の國

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか観光名所も豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

「大塚国際美術館」へは、アオアヲ ナルト リゾートから路線バスで約4分世界三大潮流のひとつ「鳴門の渦潮」、春は一年で一番大きな渦潮が見られるベストシーズン

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり(要予約)

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通ＪＲ高速バス約20往復、広島・岡山・高松からも各1～2便あり

アオアヲ アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LbTPn22YNW8 ]