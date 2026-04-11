銀座「バグースプレイス」の多国籍ランチがアップデート｜一汁三菜のヘルシー定食から贅沢ステーキセットまで“選べる楽しさ”がさらに充実！

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営するTHE BAGUS PLACE（以下バグースプレイス）は「毎日通える飽きないランチ」をコンセプトにした多国籍メニューを提供しております。4月20日（月）よりメニューの一部を刷新するとともに4月～6月の期間限定でシーズンランチを提供いたします。

≪ランチ概要≫

◇ランチ営業時間：11:30～16:00 （ ランチ ラストオーダー15:15 ）

◇ランチ平均単価：1,000円～2,000円

◇ランチコンセプト：銀座という立地にありながら、日常的に、かつ多様なシーンでご利用いただけるよう「飽きないバリエーション」と「からだへの思いやり」を追求しました。ビジネスランチ、ご友人との会食、お子様連れでのご利用など、どんなニーズにも応える15種以上の多彩なメニューを展開いたします。個室でのランチも可能です。

◇その他：約15種類のランチメニューを提供／ドリンクバー +280円／ドリンクバー+デザートセット +450円 ※週末は全メニュードリンクバー付き／個室ランチ+550円／ベビーカーお預かり可能

選べる楽しさが広がる、“飽きないランチ”がさらに充実

銀座バグースプレイスでは、「毎日通える飽きないランチ」をコンセプトに、この春メニューをリニューアルし、新たなラインナップを追加いたしました。和・洋・中からエスニックまで、ジャンルの枠を超えた多国籍なラインナップを拡充。銀座にありながら、日常的に、かつカジュアルに楽しめる内容となっております。

ボリューム満点の「リブロース＆チキンプレート」や、軽食にも最適な「チキンバスケット」、さらに栄養バランスに配慮した「一汁三菜 日替わり定食」など、ヘルスケアと満足感を両立させたメニューを取り揃えております。さらに、「桜海老とアスパラのペペロンチーノ」や「蔵王牛のすき焼き重」といった季節限定メニューもご用意。日常使いからビジネスランチまで、さまざまなシーンに合わせてご利用いただけます。

11:30～16:00までランチ営業。レイトランチにも最適ドリンクバー +280円ドリンクバー+デザートセット +450円ママ会やビジネスランチにも最適な個室ランチ +550円

≪新メニュー≫

■STEAKセット

◇リブロース＆チキンプレート 2,580円 ※平日限定

旨みあふれるリブロースステーキと、ジューシーに焼き上げたチキンを一度に楽しめる贅沢な一皿。

香ばしく焼き上げた肉の食感と、それぞれの異なる味わいが絶妙なバランスで広がります。

シンプルな味付けだからこそ素材の美味しさが際立ち、食べ応えと満足感を兼ね備えたプレートに。

しっかり食べたい日のランチにおすすめです。

■BREADセット

◇チキンバスケット 1,080円（週末1,360円 ※ドリンクバー付き）

外はカリッと、中はジューシーに仕上げたフライドチキンを主役に、ポテト・サラダ・スープ・パンをワンプレートに詰め込んだ満足度の高い一皿。特製ソースがチキンの旨みを引き立て、最後まで飽きずに楽しめます。軽めにも、しっかりランチにも応える“ちょうどいいボリューム感”も魅力です。

■からだ想いの一汁三菜定食

◇銀だらとそぼろ豆腐のおばんざい定食 1,350円（週末1,630円※ドリンクバー付き）

銀だらの西京味噌焼き、豆腐つくねのみぞれ餡、鮮魚の南蛮漬け、とろろ梅なめたけ。色とりどりのおかずがうれしいおばんざい定食。

◇大山鶏むね肉と九条ネギのヘルシーグリル定食 1,300円（週末1,580円※ドリンクバー付き）

低カロリー高たんぱくの鶏むね肉をブロッコリーと一緒に鉄板で提供。十五穀米と副菜もバランスを考えたヘルシーランチ。

■一汁三菜 日替わり定食 各1,280円 ※平日限定

（メイン・副菜・サラダ・小鉢・お新香・ごはん・お味噌汁）

◇塩レモンのチキンソテー

香ばしく焼き上げたチキンソテーに、自家製塩レモンのソース。副菜には、淡白な旨味のキスを塩麹漬けにし、竜田揚げにしました。

◇三元豚グリルの葱塩ソース

三元豚ロースをグリルし、特製の葱塩ダレで。副菜の関西風肉じゃがもボリューミーなダブルメイン定食。

◇牛バラ肉の麻辣湯

スパイスが香る麻辣湯と蒸点心3種のアジアン定食。麻辣湯のスパイスが体を内側から元気にしてくれます。

◇鯖の塩麹焼きと唐揚げ

鯖の塩糀焼きと唐揚げ、そぼろ豆腐の肉・魚・野菜の揃った和定食。

※日替わり定食は平日限定の提供です

※4種類の定食を日替わりで提供

■週末限定セット

◇ハッシュドバーグセット1,560円 ※ドリンクバー付き

肉の旨みをしっかり閉じ込めたハンバーグに、コク深い特製ハッシュドソースをたっぷりとかけた贅沢な一皿。じっくり煮込んだソースの旨みと、香ばしく焼き上げたハンバーグが絶妙に絡み合い、ご飯が進む味わいに仕上げました。

◇ミックスグリルプレート 1,980円 ※ドリンクバー付き

香ばしく焼き上げたハンバーグとチキンに、サクッと軽やかな白身魚のフライを組み合わせた、バリエーション豊かな一皿。それぞれ異なる食感と味わいを一度に楽しめる、満足度の高いグリルプレートです。

≪ランチマンスリーメニュー≫ ※4月～6月提供

◇桜海老とアスパラの菜園風ペペロンチーノ 1,380円（週末1,660円 ※ドリンクバー付き）

春の恵みを一皿に。香ばしい桜海老と、みずみずしいアスパラガスを合わせた菜園風ペペロンチーノ。

彩り豊かな野菜とともに、軽やかなガーリックの香りが食欲をそそる、季節限定の一品です。

◇蔵王牛のすき焼き重 1,680円（週末1,960円 ※ドリンクバー付き）

きめ細やかな肉質と、芳醇な脂の甘みが特徴の「蔵王牛」。その魅力を最大限に引き出す特製の割下で、丁寧に炊き上げたすき焼き重です。旬の野菜を添えた小鉢、心温まる汁物とともに、至福のひとときをお愉しみください。

※上記は全て税込価格です

店舗概要

伝統と最先端が共存する街「銀座」。ここに誕生したTHE BAGUS PLACEは、「大人が楽しむ銀座の遊び場」として多くの方々にご愛顧いただいております。店内にはダーツやシミュレーションゴルフ、カラオケルームが完備されている他、2フロアに配置されたイベントスペースでは、結婚式2次会や企業パーティー、企業イベントなど、様々なシーンでご利用いただいております。「空間・食を愉しみ、遊びに興じる」そんな優雅な時間をTHE BAGUS PLACEは皆様にご提供いたします。

■店名：THE BAGUS PLACE（ザ・バグース プレイス）

■住所：東京都中央区銀座2-4-6 銀座Velvia館B1F

■アクセス：JR有楽町駅 中央口 徒歩4分 ／ 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 5番出口 1分

■電話：03-5524-3991

■営業時間：11:30～翌3:00 / 日・祝日 11:30～23:00（ただし祝前日は翌3:00まで営業）

ランチ 11:30～16:00 （ ランチ ラストオーダー15:15 ）

※貸切イベントが入る場合、ランチを休業、営業時間を変更する場合がございます。

公式サイトのランチスケジュールをご確認ください。

■定休日：無休

■席数：総席数200席 / 200名（着席時）300名（立食時）/貸切40名～300名 可能

■平均予算：3,500円（通常平均）4,500円（宴会平均）1,100円（ランチ平均）

■ホームページ： https://www.bagus-99.com/Bplace/