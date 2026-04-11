小田象製粉 製粉事業80年を迎えました

小田象製粉株式会社

【小田象製粉80年のあゆみ】

当社は1924年に「小田象商店」として創業し、荒物や生活必需品の販売を行ってまいりました。

その後、1946年に創業者 小田象一が製粉事業の立ち上げを計画し、1948年にロール製粉機を導入、

1949年には製粉工場を建設し、本格的に製粉事業を開始しました。

1960年には新工場(岡山市南区妹尾)の建設とともに商号を「小田象製粉株式会社」へ変更し、

1987年には現在の本社工場(倉敷市児島)へ移転しました。

以来、時代の変化に対応しながら製粉技術を磨き続け、小麦の無限の可能性を追求してまいりました。

2024年3月に創業100周年を迎え、そして2026年には製粉事業として80年という節目を迎えます。

【小田象製粉80期記念ロゴマーク】

80年にわたり製粉技術を磨きながら、小麦の無限の可能性を追求し続けてきた歩みと想いを象徴的に

表現したものです。

モチーフには、私たちのすべてを支えてきた「小麦」を選定しています。

また、ブランド設立10周年を迎える機能性小麦粉「ZOOシリーズ」は、微粉砕技術によって大きく

進化を遂げました。その“粒度の細かさ”をデザインにも反映し、全体のラインや構成は、繊細かつ

スタイリッシュに仕上げています。

製粉事業80年の歴史と、これからの挑戦を語るロゴマークです。

小田象製粉80年記念ロゴマーク

【ホームページのリニューアル】

2024年の創業100周年を機にデザインを刷新したホームページについて、さらなる閲覧性向上を目的に改修を行いました。

情報の探しやすさと読みやすさを追求し、あらゆるデバイスから快適にアクセスできる環境を整備することで、ユーザビリティの向上を図っています。

新たに、機能性小麦粉ブランド「ZOOシリーズ」の専用ページを開設し、冷凍・冷蔵耐性や吸水性と

いった特長を分かりやすく紹介するとともに、プロモーション動画を掲載し、視覚的にも製品の魅力を訴求しています。

また、アジア市場への展開を見据え、簡体中国語・繁体中国語に対応した多言語サイトの構築も進めており、2026年5月以降の公開に向けて、製品情報や会社情報の多言語化を推進しています。

【会社概要】

小田象製粉株式会社

本社・工場：〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生2767-68

TEL 086-475-2211(代) FAX 086-475-2213

東京営業所：〒108-0075 東京都港区港南1丁目9番36号 TEL 03-4446-5259

大阪営業所：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2丁目6番10号 江坂DAプラザ2階206号室

福山営業所：〒721-0963 広島県福山市南手城町3丁目3番32-1号

HP：https://www.odazo.jp