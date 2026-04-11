春の息吹に包まれる魅惑の景色！『芝桜の小道』が今年も開園！

ヤマサ蒲鉾株式会社

ヤマサ蒲鉾株式会社（兵庫県姫路市/代表取締役社長：名田和由）は、夢前工場裏の丘陵地の斜面（6,500平方メートル ）を活用し、21万株にも及ぶ白・桃・赤・紫といった多彩な色合いの芝桜を丹精込めて育て上げています。毎年この時期に、芝桜が一面に広がる美しい景色を皆様にお楽しみいただくために、『芝桜の小道』として無料開放を行っております。昨年は4万人もの方々にご来場いただき、その魅力に惹かれていただきました。

今年も、春の訪れを彩る『芝桜の小道』は、4月11日（土）から開催されます。4月中旬頃には最も美しい花々が咲き誇ることでしょう。皆様にとって心温まる、春の訪れを感じられる素晴らしい機会となることを心より願っております。

＜『芝桜の小道』概要＞

開 催 日：4月11日（土）～

※開花状況等により開催期間を変更させていただきます。

時 間：午前9時～午後5時

場 所：ヤマサ蒲鉾株式会社（兵庫県姫路市夢前町置本327-16）

駐 車 場：無料（ヤマサ蒲鉾敷地内の駐車場をご利用下さい）

入 場 料：無料

問合せ先：ヤマサ蒲鉾株式会社 総務部 （Tel：079-335-1055）

関連URL：https://www.e-yamasa.com/special/shibazakura.html

ヤマサ蒲鉾株式会社とは

大正５年に播磨灘に面した姫路市白浜町で創業した老舗の蒲鉾メーカー。その後、衛生的で効率の良いストレートラインが叶う広大な土地と美しい水を求めて自然豊かな夢前の地に工場を建てる。「正義・創造・感謝」の信条を大切に、昔ながらの伝統の技、味を守りながらも、常に新しい挑戦を継続している。コミュニティ施設の充実にも力を入れており、工場見学やイベント等も積極的に行っている。