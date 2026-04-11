今からでも間に合う、繁忙期の訪日対応 | 株式会社Reelu、観光ガイド・体験通訳・空港送迎など多言語人材を最短1営業日でマッチング

株式会社Reelu

株式会社Reelu(https://reelu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：今野珠優）は、訪日観光業界の繁忙期に多言語人材の調達に課題を抱える旅行会社・ホテル・観光施設・DMO等に向けて、スポット多言語人材マッチングの優先受付を開始します。4~5月の直近求人は商談から最短1営業日でマッチング、稼働開始の12時間前まで受付。「もう間に合わない」と諦める前に、ご相談ください。

実施背景：過去最多の訪日需要と、構造的に解消されない人材不足

2025年の訪日外客数は4,268万3,600人（前年比15.8%増）、インバウンド消費額は9兆4,559億円と、いずれも過去最高を更新しました。 （出典：日本政府観光局「訪日外客数 2025年12月推計値」(https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html)）

一方、受入側の人材不足は深刻です。日本旅行業協会（JATA）が2025年7月に観光関連事業者1,107名を対象に実施した調査では、46%が人手不足を課題として挙げており、不足職種の3位は「多言語対応スタッフ」（36%）でした。 （出典：JATA「インバウンド旅行客受入拡大に向けた意識調査 第4回」2025年(https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/2509_4th_inbopinipaper.pdf)）

この人材不足の背景には、観光産業に構造的に伴う繁忙期・閑散期の需要格差があります。観光庁は「令和5年版観光白書」において、観光産業の構造的課題のひとつとして「雇用の波動性」を明示しており、需要の波に応じた人員の増減が避けられないため、安定した雇用環境を作りにくく、人材の確保・定着が困難になっていると指摘しています。（出典：観光庁「令和5年版観光白書」(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001743149.pdf)）

さらに令和7年版観光白書（2025年）でも「観光需要が回復する一方、観光関連産業における人材不足や生産性の低さ等、供給面の課題が顕在化」と改めて言及されており、需要拡大と供給不足のギャップは依然として埋まっていません。 （出典：観光庁「令和7年版観光白書（概要版）」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001890451.pdf)）

こうした構造課題を背景に、繁忙期に多言語対応ができる人材を「必要なタイミングで・必要な分だけ」確保できる手段が、観光事業者から強く求められています。

繁忙期・直前対応に応えるReeluの体制

Reeluは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスです。特に繁忙期や直前対応が必要な求人については、稼働要件のヒアリングから候補者選定まで最短1営業日、稼働開始の12時間前まで受付可能な体制を整えています。

「明日の予約が急に入った」「手配済みガイドが対応できなくなった」「想定より予約が増えた」といった、現場のリアルな人材ニーズに応えられる体制を築いています。

サービス概要

下記に、訪日観光業界で利用できる例と対応方法をご案内します。

利用例

観光ガイドや体験通訳に加えて空港や駅の送迎アテンド、新幹線の切符受け渡しといった短時間業務まで対応可能です。ホテルや観光施設、イベント会場での多言語対応スタッフなど、複数枠のマッチングも行っています。

事例1)長距離ツアーの一部業務だけ切り出して依頼

対応方法- スピード：商談から最短1営業日でマッチング／稼働開始12時間前まで受付可能- 単位：1時間単位からの手配が可能- エリア：全国対応現地人材（日本語）＋遠隔ガイド（外国語）のハイブリッド型も対応- 言語：10言語以上英語・中国語・スペイン語・フランス語・韓国語・タイ語・ドイツ語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・モンゴル語など活用事例

3月の繁忙期、複数日にわたるロングツアーで自社のガイド1名で全行程を担当予定だったが、スケジュール変更が生じ、移動日の空港アテンドや新幹線チケットの受け渡しが必要となった。そこでアテンドや受け渡しなど単発業務をReeluに依頼することで、メインガイドの負荷を分散し、ツアー全体のクオリティを維持した。

事例2：前日予約の急な対応

予約サイト経由で翌日のツアー予約が入ったが、対応できる自社ガイドの空きがなかった。Reeluへの当日相談から12時間以内に対応ガイドが確定し、ツアーを予定通り催行できた。

事例3：スルーツアー途中のガイド交代

自社ガイドが担当していたスルーツアーで、行程途中にやむを得ないガイド交代が発生。Reeluが引き継ぎガイドを手配し、旅行者への影響を最小限に抑えながら残行程を完遂した。

▼お問い合わせはこちら：

https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)

▼導入事例はサービスサイトからもご覧になれます：

https://service.reelu.jp/tourism(https://service.reelu.jp/tourism)

株式会社Reelu 代表取締役CEO 今野珠優

訪日観光は、繁閑期の差が大きく、安定的な人材供給という面で構造的な課題がある業界です。Reeluでは、ワーカー登録数と運用体制を強化し、繁忙期かつ直前の依頼に応えることを前提に設計しています。人が足りない現場に、必要なタイミングで、必要な要件の人材を届けることができればと考えています。「これ以上繁忙期の対応は受け入れられない」と判断される前に、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社Reelu（リール）について

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

商号：株式会社Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

会社ホームページ：https://reelu.jp/

サービスサイト：https://service.reelu.jp/tourism

Reeluがお届けする音声番組「インバウンド最前線 -訪日ビジネスの施策とリアル-」 ：https://stand.fm/channels/6387024282838c6aa382c590

▼お問い合わせはこちら：

https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9(https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9)