大江戸温泉物語 あいづの「こどもひろば」が4月11日リニューアル

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に74施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）は、2026年4月11日（土）に大江戸温泉物語 あいづの「こどもひろば」をリニューアルオープンいたしました。

公式サイト：https://x.gd/ZzxpR

■アスレチック遊具が充実！装い新たにリニューアルオープン

既存の「こどもひろば」を移設し、旧ランチバイキング会場を新たな「こどもひろば」としてオープンいたします。ジャングルジムやトランポリン、ボールプールなど、お子様が夢中になること間違いなしのアスレチック遊具を豊富にご用意いたしました。お子様が、思いっきり体を動かして楽しめる新しい「こどもひろば」で、楽しいひと時をお過ごしください。

このたびのリニューアルは、お子様連れのご家族に、より一層宿での滞在を楽しんでいただきたいという思いから実現しました。新しくなった「大江戸温泉物語 あいづ」で、ご家族みなさまの思い出に残るひと時をお過ごしください。

利用時間：10:00～17:00（最終入場 16:00）

料金：（ご宿泊者）無料

（日帰り利用）1時間：子ども500円（税込）、保護者200円（税込）

対象年齢：0歳～小学6年生

大江戸温泉物語 あいづについて

開放感のある温泉で美肌の湯を満喫。気軽に通いたくなるくつろぎの宿

当宿は豊かな自然と、歴史と文化が息づく城下町の姿を楽しめる会津若松エリアにございます。

敷地内から湧き出る温泉は「温まりの湯」の泉質を持ち、肌にうれしい温泉といわれています。開放感のある露天風呂で自然の風を感じながらゆったりとくつろぎの時間をお過ごしください。

お食事は、会津名物ソースカツなどのご当地グルメや素朴な郷土料理と、和洋中の創作メニューをご提供します。会津若松ならではの料理と温泉で、充実した旅行をお楽しみください。

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国74施設。2026年4月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/