創業からわずか6年でTOKYO PRO Marketと東証グロースへの上場を達成した上場企業社長を囲む交流会の開催決定！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする？TV」にて、株式会社AlbaLink(東証グロース5537) 代表取締役 河田憲二氏が出演する動画を公開いたしました。

また、河田社長と直接交流できる経営者限定の交流会を開催いたします。

・YouTube動画公開について

本動画では、株式会社AlbaLink(東証グロース5537) 代表取締役 河田憲二氏をゲストに迎え、IPOに至るまでの意思決定の背景や、事業成長の裏側について深掘りしています。

河田氏は、アフィリエイト事業と不動産投資を並行して行う中で、「空き家市場」という未開拓領域に着目。従来の不動産流通では扱われにくい低価格物件にビジネス機会を見出し、独自のビジネスモデルを構築しました。

2019年には事業売却を経て株式会社AlbaLinkを設立。Webマーケティングと直接買取を組み合わせた戦略により急成長を遂げ、創業から約4年という短期間での上場を実現。

2026年12月期は売上高107億円、営業利益17億円規模へと成長しています。

動画内ではIPOを当初想定していなかった中で、なぜ上場を選択したのか、その意思決定の裏側やプロマーケットを経由した成長戦略など、実体験に基づいたリアルな経営判断が語られています。

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

・本動画の見どころ

・空き家市場というニッチ領域での事業成長戦略

・創業から約4年という短期間での上場を実現

・プロマーケットを活用したステップアップ上場のリアル

・経営者としての意思決定の裏側

・交流会開催について

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/9Ws4H8fwUjoまずは動画をご覧いただき、経営判断のリアルをご体感ください。

本動画で語られた内容をより深く理解し、実務に落とし込んでいただくため、出演者である河田氏と直接交流できる少人数限定の経営者向け交流会を開催いたします。

動画では語りきれないリアルな意思決定や経営の裏側について、直接質問・意見交換ができる貴重な機会です。

■交流会概要

・日時：2026年5月27日（水）18:00～20:00

・場所：WeWork 神谷町トラストタワー

東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

・参加費：5,000円

・対象：企業の代表取締役

・定員：先着20名（少人数限定）

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/arubarinkukawatashachowokakomukeieishakoryukai

・こんな方におすすめ

・IPOを検討している経営者

・企業成長の選択肢としてM&Aや資本戦略を考えている方

・急成長企業のリアルな意思決定を学びたい方

・他の経営者とのネットワークを広げたい方

・実務に活かせる経営ノウハウを得たい方

・お申込みについて

本交流会は、登壇者と近い距離でコミュニケーションが取れる少人数限定の特別な機会です。

毎回、募集開始後すぐに満席となる人気企画のため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/arubarinkukawatashachowokakomukeieishakoryukai株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/