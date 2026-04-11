〈愛知・大府〉愛知県知事賞13連覇！「下村牧場直営焼肉店　三代目下村牛」7周年祭!!“ウラ企画”「極上部位」を卸価格で（テイクアウト限定）業務用を一般の方に初めて販売！とってもお得な卸売価格で！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）が運営する「下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛」は、開店7周年を記念し、テイクアウト限定「7周年祭 ウラ企画」を2026年4月11日(土)から5月10日(日)まで開催いたします。

目玉商品は、普段は出回らない業務用商品を、今回初めて放出する特別企画。人気の「カルビ」や「あかみ」各500gを、通常より970円お得な2,980円（税込3,218円）の業務用卸価格で提供いたします。トリミングからカット、急速冷凍、袋詰めまで全て手作業で一貫して自社で行うからこそ実現した驚きの鮮度と価格。焼肉屋さんを始めとし、業務用での大量購入も大歓迎です。

さらに、GWのBBQに最適な「特選焼肉盛り合わせ」や母の日ギフトにも喜ばれる「焼肉6種食べ比べセット」など、プロ厳選のテイクアウトメニューも充実。今年のGWは、いつものおうち焼肉を格上げしてみませんか。

うまみ成分が一般的な和牛の30倍の「下村牛」。その至高の味わいをお得に楽しめるこの機会に、ぜひお試しください。

三代目下村牛7周年ウラ企画

商品詳細

業務用「カルビ」「あかみ」焼肉用◆焼肉用カルビ・あかみ 各2,980円（税込3,218円）

通常価格より970円もお得な「業務用卸価格」で、ご用意いたします。「カルビ」と「あかみ」を2袋同時購入していただくと5,760円と、さらに200円お得に！

【商品内容】

焼肉用カルビ・あかみ 各500g

特撰焼肉盛り合わせ◆特選焼肉盛り合わせ 10,000円（税込10,800円）

ご家族でご友人で・・・おうち焼肉パーティーにオススメ！

【盛り合せ内容】

5～6名様分 1.0kg

おすすめの特選部位を、毎日厳選してご用意いたします。

BBQセット◆BBQセット 4,400円（税込4,752円）

GWにおすすめBBQセットに、期間限定で”特選ヒレ”をご用意！脂肪が少なく、キメ細かい肉質で柔らかい食感をお楽しみください！

【セット内容】

特選ヒレ・牛タン・カルビ・あかみ・ロース

3～4名様分 420g

『7周祭～テイクアウト限定ウラ企画～』実施店舗

【開催期間】 2026年4月11日（土）～5月10日（日）※4/29、5/6の水曜日は休まず営業！

【店舗概要】

店名 下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

ご注文URL https://www.tablecheck.com/shops/shimomuragyu-pickup/reserve

また食べたくなる”下村牛“について

下村牛について

ホルスタインと和牛の掛け合わせではなく、生粋の黒毛和種による本物の“和牛”。三代で100年に渡り、愛知県大府市で追求した“下村牛” は、誰もが納得するおいしさで、直近の枝肉共励会までNO.1である「愛知県知事賞」を13回連続受賞するなど安定した高品質の黒毛和牛です。昨今では、日本国内にとどまらずマレーシア・インドネシア・UAE（ドバイ）・台湾など海外でも楽しんでいただいています。たっぷりの愛情を注いで育てた「下村牛」は、うま味成分であるグルタミン酸の含有量を通常和牛の30倍も含んでおり、以下のような特徴があります。

１.やわらか食感

柔らかいけど柔らかすぎない。質の悪い肉は水分量が多いため、旨味成分が抜けてしまっています。

しかし下村牛は水分量少なく、熟成されているため、旨味が増し、肉質も柔らかいです。

２.究極の脂の口どけ

口の中で溶けやすい。下村牛の脂は、オレイン酸の含有量が高く、 脂の融点が低い。 つまり人肌で溶ける脂だからまろやかで口当たりが良いです。

３.あふれる“うまみ”

うまみ成分であるグルタミン酸の含有量が通常和牛の30倍。肉中のアミノ酸量が多く、旨味が凝縮され美味しくなっています。

下村牛について