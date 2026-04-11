AULAのメカニカルキーボード「F99」JIS配列モデルが日本市場に本格上陸。長寿命バッテリーと充実した機能を兼ね備えた、フルサイズの高効率入力ソリューション

Aula Innovations Technology Co., Limited

ゲーミングデバイスブランド「AULA（アウラ）」は、メカニカルキーボード「F99」の日本市場向けJIS配列モデルを発表し、2026年4月7日より国内の一部家電量販店にて順次販売を開始いたします。

「F99」はフルサイズ配列を採用し、充実したキーレイアウトと大容量バッテリーを搭載することで、効率的な入力作業をサポートするとともに、安定したワイヤレス接続を実現しています。今回登場するJIS配列モデルは、従来のデザインを踏襲しつつ、日本のユーザーの入力習慣に合わせて最適化されています。さらに、日本市場向けに独自のカラーバリエーションを展開し、機能面とデザイン面の両方でローカライズによるアップデートを遂げました。

業務効率やデバイスの安定性に対するユーザーのニーズが高まる中、フルサイズキーボードは、その充実した機能と高い操作性により、オフィスワークやプロフェッショナルな現場において依然として重要な役割を担っています。「F99」はこうしたニーズに応え、より効率的で安定したタイピング環境を提供します。

日本のユーザーに最適化されたJIS配列デザイン

F99 JIS配列モデルは、日本のユーザーのタイピング習慣に合わせて設計されています。

・ 標準的なJISキーレイアウトを採用

・ 日本語入力の快適さを追求

・ 新しいキーボードへの移行にかかる学習コストを軽減

これにより、日常の業務や文字入力において、より自然で効率的なタイピングが可能になります。

作業効率を高めるフルサイズ配列

フルサイズレイアウトを採用することで、あらゆる操作をスムーズに行えます。

・ 独立したテンキーを備え、数値入力の効率を向上

・ ファンクションキーを完備し、マルチタスクをサポート

・ 充実したキー配置により、ショートカットキーへの依存を軽減

・ オフィスワーク、経理作業、データ処理などに最適

頻繁にキーボードを使用する環境において、卓越した操作性を提供します。

長時間のワイヤレス利用を可能にする8000mAh大容量バッテリー

バッテリー性能にもこだわりました。

・ 8000mAhの大容量リチウムバッテリーを内蔵

・ 省電力ワイヤレス技術を採用

・ 長時間の連続使用を実現

ワイヤレス接続時でも、高い安定性と驚異的なバッテリー持ちを両立しています。

複数デバイスに対応する3モード接続（有線 / 2.4GHz / Bluetooth）

使用環境に合わせて、複数の接続方法から選択可能です。

・ 有線接続（USB Type-C）

・ 2.4GHzワイヤレス接続

・ Bluetooth接続（複数デバイス間の切り替えに対応）

多様なデバイスや作業環境のニーズに柔軟に対応します。

デスク周りを彩る1600万色RGBライティング

色鮮やかなRGBバックライトを搭載しています。

・ 1600万色のRGBイルミネーションに対応

・ 多彩なダイナミックライティングモードへの切り替えが可能

・ 明るさやライティング速度の調整が可能

視覚的な演出とカスタマイズの楽しさを提供します。

快適なタイピングをサポートする2段階角度調整スタンド

底面には角度調整用のスタンドを備えています。

・ 2段階の高さ調整が可能

・ 好みに合わせてタイピング角度を最適化

・ 長時間の使用でも疲れにくい設計

さまざまなデスク環境やタイピング姿勢にフィットします。

打鍵感を極めるガスケットマウント構造と多層静音設計

内部構造にも妥協はありません。

・ ガスケットマウント（Gasket）構造を採用

・ 内部に多層の静音材を配置

・ 打鍵時の反響音や共振を効果的に抑制

・ 安定した滑らかな打鍵感を実現

長時間のタイピングでも快適さを損ないません。

カスタマイズ可能な全キーホットスワップ対応

・ お好みのメカニカルキースイッチに交換可能

・ ハンダ付け不要で簡単にスイッチを換装

・ 高い自由度と拡張性を実現

ユーザー独自のこだわりの打鍵感を追求できます。

日本語に完全対応した専用ソフトウェア

日本市場向けに、専用ソフトウェアの日本語化を完了しました。

・ 分かりやすい日本語インターフェースを提供

・ キー割り当て、マクロ機能、ライティング設定に対応

・ より直感的な操作性を実現

キーボードをさらに便利に活用いただけます。

日本市場向けの高効率キーボードソリューション

「F99」JIS配列モデルは、フルサイズレイアウト、大容量バッテリー、そして日本向けのローカライズを融合させることで、効率的なタイピング環境を提供し、日本のユーザーにとって頼れるキーボードの選択肢となります。

製品情報

・ 製品名：F99

・ ブランド：AULA

・ キー配列：JIS配列

・ 発売日：2026年4月7日

・ 販売チャネル：一部家電量販店にてお取り扱い

AULAについて

AULA（アウラ）は、ゲーミングデバイスの研究開発とデザインに特化したブランドであり、キーボード、マウス、ヘッドセットなど幅広い製品を展開しています。継続的な技術革新と製品の最適化を通じて、安定性と高性能を兼ね備えたデバイスをユーザーに提供することを目指しています。現在、AULA製品は複数の海外市場で販売されており、グローバルな展開を続けています。日本市場においては、JIS配列キーボードの展開やソフトウェアの日本語対応など、ユーザーの利便性を追求したローカライズを推進しており、日本の皆様に親しまれる製品作りを行っています。

・ AULA日本公式サイト：https://www.aulakeyboard.co.jp