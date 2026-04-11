日本語入力に最適なコンパクトメカニカルキーボード：AULA F87 日本語（JIS）配列版が4月7日より日本国内で発売

Aula Innovations Technology Co., Limited

デスクスペースが限られる中、複数のデバイスを使い分けるスタイルが一般化しており、キーボードは単なる入力ツールではなく、作業効率、快適な打ち心地、そしてデスク環境との調和を兼ね備えた総合的なデバイスへと進化しています 。特に日本市場においては、日本の入力習慣に合った「日本語（JIS）配列」であるかどうかが、製品選びの重要な基準となっています 。

ゲーミングデバイスブランド「AULA（アウラ）」のメカニカルキーボード「F87」は、日本語（JIS）配列モデルとして日本市場に本格参入し、2026年4月7日より国内の一部家電量販店にて順次販売を開始いたします 。本モデルは、従来から評価の高い基本構造を継承しつつ、日本のユーザーの入力習慣に合わせてキー配列を最適化し、さらに日本市場向けの新しいカラーバリエーションも同時展開します 。

日本のユーザーの入力習慣に最適化されたJIS配列

F87 JIS配列版は、標準的な日本語キーレイアウトを採用し、日本語入力のロジックに合わせて最適化されています 。US（ANSI）配列と比較して、かな入力や記号入力がよりスムーズに行えるため、他のキーボードと併用する際の違和感や適応の負担を軽減します 。長時間のタイピングやビジネスでのコミュニケーションを頻繁に行うユーザーにとって、使い慣れたキー配置はスムーズな入力リズムを保つ助けとなり、作業効率全体の向上に貢献します 。

基本機能だけではない、構造・打鍵感・接続方式へのこだわり

単なる入力機能のみを提供するエントリークラスのメカニカルキーボードとは異なり、F87は構造設計、打鍵感、そして接続方式のすべてにおいて充実した仕様を誇ります 。 構造面ではガスケット（Gasket）マウントを採用し、多層の静音素材と組み合わせることで、タイピング時の振動伝達や反響音を効果的に抑制しています 。打鍵感の面では、工場出荷時に潤滑処理（ルブ）を施したキースイッチを搭載しており、滑らかな押し心地と均一なフィードバックを実現しました 。また、有線、2.4GHzワイヤレス、Bluetoothの3つの接続モードに対応するほか、全キーでホットスワップ（キースイッチ交換）が可能な設計となっており、カスタマイズ性にも優れています 。 構造、打鍵感、機能を高い次元でバランスさせることで、F87は同クラスの製品の中でも極めてまとまりのある使用感を提供します 。これにより、ユーザーは自身で複雑な改造を施すことなく、カスタムキーボードに迫る上質なタイピング体験を箱から出してすぐに楽しむことができます 。、

打鍵感を向上させるガスケット構造と多層静音設計

F87に採用されているガスケットマウント構造は、内部にクッション層を設けることで、キーの底打ち時の硬い衝撃を和らげます 。さらに、複数層の静音素材を組み込むことで、タイピング時の反響音やノイズを効果的に低減しました 。実際の使用においては、この構造により打鍵感がよりマイルドになり、タイピング音もクリアで心地よいものになるため、長時間の作業に最適です 。

カスタマイズの幅を広げる全キーホットスワップ対応

F87はすべてのキーでホットスワップに対応しており、はんだ付けを行うことなくキースイッチの交換が可能です。好みに応じて異なる種類のキースイッチに付け替えることで、多様な打鍵感を楽しむことができます。また、工場出荷時に潤滑処理（ルブ）が施されたメカニカルスイッチを搭載しており、押し込みから反発までのストロークが非常に滑らかで、引っ掛かりを感じさせません。この設計により、ユーザー自身で分解や調整を行う手間がなく、購入後も自分好みにカスタマイズできる自由度と、安定した上質な打鍵感を手軽に体験できます。

複数デバイスの切り替えに便利なトライモード接続

F87は、USB Type-Cによる有線接続、2.4GHzワイヤレス接続、およびBluetooth接続の3つのモードに対応しており、複数のデバイス間でシームレスに切り替えて使用できます 。デスクトップPCでは遅延のないワイヤレス接続、タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末ではBluetooth接続といったように、用途に応じた使い分けが可能です 。複数のデバイスを活用するワークスタイルや、様々なシーンを跨いでの使用が一般的になる中、このマルチ接続機能はデバイス切り替えの煩わしさを大幅に解消します 。

省スペースと機能性を両立したテンキーレスレイアウト

F87はテンキーレスサイズを採用し、本体をコンパクトに抑えつつも、方向キーや機能キー群をしっかりと残しています 。フルサイズキーボードに比べて設置スペースを取らないため、デスクをより広く有効に活用できます 。また、さらに小型のキーボードと比較して、直感的な操作性を損なっていないため、仕事からゲームまで幅広い用途に適しています 。

デスクを彩るRGBバックライトシステム

F87には約1,600万色に対応するRGBバックライトシステムが搭載されています 。多彩なライティングパターンが内蔵されているほか、専用ソフトウェアを使えば好みの設定にカスタマイズすることも可能です 。さらに、音楽のビートに合わせて光が変化するオーディオビジュアライザー機能も備えています 。基本的な実用性を満たすだけでなく、デスク環境を視覚的に演出する楽しみも提供します 。

デスクとの調和を高める日本市場限定カラー

日本市場への展開にあたり、F87は新しいカラーバリエーションをご用意しました 。グローバル向けの標準カラーとは異なり、日本のユーザーの感性やインテリアのトレンドに寄り添ったデザインとなっており、どのようなデスク環境にも自然に溶け込みます 。

入力効率、省スペース、快適な使用感のベストバランス

F87 JIS配列版は、日本向けに最適化されたレイアウト、コンパクトな設計、そして多彩な接続方法を組み合わせることで、効率的な入力、デスクスペースの確保、そして柔軟な使い勝手を見事に両立させています 。安定したタイピング体験を求めつつ、デスクをすっきり保ちたい、あるいは複数のデバイスを使いこなしたいと考えるユーザーにとって、F87は非常に実用性の高いメカニカルキーボードの選択肢となるでしょう 。

【製品情報】

・ 製品名：F87

・ ブランド：AULA

・ キー配列：JIS配列

・ 発売日：2026年4月7日

・ 販売チャネル：国内の一部家電量販店

【AULAについて】

AULA（アウラ）は、ゲーミング周辺機器の研究開発とデザインに特化したブランドであり、キーボード、マウス、ヘッドセットなど幅広い製品を展開しています 。継続的な製品の改良と技術革新を通じて、安定かつ高性能なユーザー体験を提供することを目指しています 。 現在、AULAの製品は多くの海外市場で販売されており、各地域のニーズに合わせたローカライズを積極的に推進しています 。日本市場においても、JIS配列の採用やソフトウェアの日本語対応など、ユーザーの利便性を高める製品展開を順次進めています 。

・ AULA日本公式ウェブサイト：https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)