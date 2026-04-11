「オリパ選び、もう迷わない」複数のオンラインオリパショップをまとめて検索・比較できるスマホアプリ「オリパリスト」をリリースしました！

GrowDeco株式会社

GrowDeco株式会社（本社：愛知県あま市、代表取締役：里伸也）は、複数のオンラインオリパショップの商品を一括検索・比較できるスマートフォンアプリ「オリパリスト」のiOS版を、2026年4月11日にApp Storeにてリリースいたしました。なお、Android版は2026年6月上旬のリリースを予定しています。

オンラインオリパ市場の拡大に伴う「情報の分散」と「比較のしづらさ」という課題を解決し、オリパ探しをもっと手軽に、もっとスムーズにすることを目指します。

■ オリパ選び、こんな悩みありませんか？

オンラインオリパを探す際、以下のような悩みを感じたことはないでしょうか。

- ショップごとにサイトを行き来するのが面倒- どれが当たりやすいオリパなのか分かりにくい- 気づいたら売り切れていた

オンラインオリパ市場の拡大により選択肢は増えた一方で、「比較のしづらさ」と「情報の分散」がユーザーの負担となっています。

■ オリパリストなら、3ステップで解決

「オリパリスト」は、この課題をシンプルな3ステップで解決します。

【１. 全ショップから一括検索】

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オンラインオリパの検索機能を実装しました。

複数のオンラインオリパをまとめて検索できる機能です。

ソートやフィルター機能も充実しており、欲しいオリパを効率的に絞り込めます。

価格・口数・当たりキャラなどで絞り込み検索して、好みのオリパを探しましょう。

【２. 価格や口数・条件を横並びで比較】

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商品サムネイル画像の右上にある天秤ボタンをタップすると比較リストへ追加できます。

比較リストでは、気になるオリパを横に並べて表示でき、どれを買おうかじっくり考えて判断できます。

「なんとなく」ではなく、納得して選択できます。

【３. お気に入り機能を使って気になるオリパを即キープ】

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商品サムネイル画像の右上にあるハートボタンをタップすると、お気に入りリストへ追加できます。

お気に入りリストは「マイページ」から開けます。



気になるオリパはお気に入りに追加しておいて、こまめにチェックしましょう。

リストに入れておけば、在庫や売り切れ状況の監視にも役立ちます。

あなただけの「オリパリスト」を作ってお楽しみください。

このほかにも「イチオシオリパ」「人気ランキング」「おすすめオリパ一覧」を搭載。

「今日はいいオリパあるかな？」と思ったとき、すぐにオリパラインナップをチェックできるのが魅力です。

気になるオリパを見つけたら、そのまま各ショップの公式サイトへアクセスいただけます。

■ サービスコンセプト

「今日はいいオリパあるかな」--そんな日常的な気持ちに、すぐ応えるアプリです。

複数ショップをまたいで探し回る手間なく、オリパリストを開くだけで情報がまとめて確認できます。オリパ探しを、もっと手軽に。もっと楽しく。

■ 安心して使える3つの仕組み

オリパリストでは、情報の質と信頼性を担保するため、以下の方針で運営しています。

【最新の情報を反映】

各ショップの新着・在庫・売り切れ情報を1日に3回定期更新してます。

「あのオリパまだあるかな？」をすぐ確認できます。

【広告に左右されない公平掲載】

掲載順は広告ではなく、ユーザー価値を基準に設計しました。

忖度なく比較できる環境を提供します。

【信頼できるショップのみ掲載】

運営チームが実際に利用したショップのみを掲載し、安心して利用できる環境を整えています。

■ 今後の展望

GrowDeco株式会社は、オリパ選びにおける情報の分散を解消し、「自分に合ったオリパと出会える環境」の構築を目指しています。

今後は、ショップレビュー機能やクーポン・招待コード掲載機能の追加を予定しており、ユーザーがより直感的にオリパを探せる体験を実現してまいります。

■ アプリ概要

アプリ名：オリパリスト

価格：無料

サービスページ：https://oripa-list.jp/

iOS提供開始日：2026年4月11日（土）

Android提供開始予定：2026年6月上旬

内容：オンラインオリパの検索・比較・閲覧アプリ

利用方法：アプリ内から各オリパショップの公式サイトへ直接アクセス可能

■ 会社概要

会社名：GrowDeco株式会社

URL：https://growdeco.co.jp/

所在地：愛知県あま市篠田八反田7番地 スペリア美和701号

代表者：代表取締役 里伸也

■ お問い合わせ先

掲載をご希望のオリパショップ事業者様は、下記お問い合わせ先よりご連絡ください。

GrowDeco株式会社

担当者：取締役 里友恵

メール：t-sato@growdeco.co.jp

お問い合わせフォーム：https://growdeco.co.jp/contact/