【齊藤なぎささん】バティストがコラボキャンペーンを開催！限定トレカ先着プレゼントやサイン入りチェキなどが当たる

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）が展開する、世界累計出荷本数3億4000万本※のドライシャンプーブランド「Batiste（バティスト）」は、2026年4月11日（土）より『sweetタイアップ企画 Batiste×齊藤なぎさコラボキャンペーン』を開催いたします。

※2022年1月から2025年3月末時点までのバティストブランドシリーズ累計。自社調べ。 企画品・自社オンラインショップを含む出荷数。

「Batiste（バティスト）」は、ドライシャンプーの新たな使い方、“瞬間！※1髪質※2アプデ”を提案するドライシャンプーブランドです。従来のリフレッシュ効果に加え、 瞬間※1で髪の手触りが変わり、まるで髪質※2が変わったかのような感覚にし、理想の髪質※2を叶えます。

今回、宝島社の女性ファッション誌「sweet」とタイアップし、かわいすぎるビジュがいつも話題の齊藤なぎささんとのコラボレーションキャンペーンを実施します。

ここでしか手に入らない限定オリジナルトレカの先着プレゼントに加え、直筆サイン＆当選者のお名前入りチェキやオリジナルチャーム付きコームなどが当たります。

sweet誌面やWEB記事（https://sweetweb.jp/archives/158237/）では齊藤なぎささんのここでしか見られない透明感あふれる特別なビジュアルと、バティストの驚きの使用感を語るインタビューもお楽しみいただけます。

※1 スタイリング効果による。※2 髪表面の質感のこと。

キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年4月11日（土）～

キャンペーン内容１.＜先着＞店頭で商品を買うとその場でもらえる！

２.＜抽選＞レシート応募で合計30名に当たる！

■キャンペーン詳細はこちらから

https://campaign.batiste.jp/sweet2026

■キャンペーンに関するお問い合わせ キャンペーン事務局

メールアドレス batiste_cp@jmba.jp

受付期間：2026年4月11(土)～ 7月10日(金)23:59

１.＜先着＞店頭で商品を買うとその場でもらえる！

限定未公開オフショット！オリジナルトレカをプレゼント！

対象商品を1本ご購入いただいた方に先着で「限定オリジナルトレカ」を1枚プレゼントいたします。レジにてお声かけください。（なくなり終了）

【プレゼント内容・条件・開催期間】トレカは全部で6種類です。

■トレーディングカードA（全3種）

全国のマツモトキヨシ・ココカラファイングループ

：開催期間 2026年5月9日（土）～7月10日（金）※なくなり次第終了

■トレーディングカードB（全3種）

全国のアインズ＆トルぺ／PLAZA／ロフト

：開催期間 2026年4月11日（土）～7月10日（金）※なくなり次第終了

※トレカは各店予定数に達し次第配布終了となります。

※トレカはランダムでお渡しのため、デザインはお選びいただけません。他のデザインとの交換もできかねます。

※1回の会計におけるご購入・配布数に制限はございません。

【対象店舗】

マツモトキヨシ・ココカラファイングループ（377店舗）／アインズ＆トルぺ（53店舗）／

PLAZA（77店舗）／ロフト（10店舗）

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※詳細な店舗情報はキャンペーンサイト（https://campaign.batiste.jp/sweet2026）をご確認ください。

２.＜抽選＞レシート応募で合計30名に当たる！

直筆サイン＆当選者お名前入りチェキやなぎささんチャーム付きコームなどが当たる！

対象商品を購入したレシートを撮影し、キャンペーンサイトからご応募いただくと、抽選で合計30名様に限定サイン入りチェキやなぎささんチャーム付きコーム、大人気ヘアアイロンが当たります。

【プレゼント内容】

A賞＜ご当選者様のお名前＆直筆サイン入り＞オフショットチェキ・・・合計10名様

B賞＜サイン＆なぎささんチャーム付き＞オリジナルチャーム付きコーム・・・合計10名様

C賞＜KINUJO MINI IRON - deux -＞ヘアアイロン・・・合計10名様

【レシート対象・応募期間】

2026年4月11日（土）～7月10日（金）

※対象商品のご購入：全国のドラッグストア、バラエティストア、オンラインストア

【応募条件】

対象商品を1本購入につき、1口ご応募いただけます。

※キャンペーン期間中おひとり様何回でもご応募いただけます。

※一度に複数本購入いただいた場合は、その本数分ご応募いただけます。購入いただいた本数を応募時にご入力ください。

※複数口ご応募の場合でも、応募できる賞品は1種類となります。

【応募方法】

１.対象商品を購入し、レシート（領収書/納品書）を集める。

２.応募フォームでレシート画像をアップロード。その他の必要事項を入力し、応募する。

３.当選した方には、プレゼントが届きます。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

対象商品

■バティスト ドライシャンプー

容量／メーカー希望小売価格：90g ／1,320円（税込）

１.バティスト ドライシャンプー ブラッシュブロッサム（エアリーフローラルの香り）

２.バティスト ドライシャンプー タンジェリンツイスト（シトラスティーの香り）

３.バティスト ドライシャンプー フレグランスフリー（無香料）

１.ブラッシュブロッサム

２.タンジェリンツイスト

３.フレグランスフリー

■バティスト ドライシャンプー ＜プラスケア＞

容量／メーカー希望小売価格：120g ／1,650円（税込）

１.バティスト ドライシャンプー オーバーナイト（ドリーミージャスミンの香り）・・・寝起きのニオイやベタつきが気になる方に

２.バティスト ドライシャンプー ボリューム（スウィートアップルの香り）・・・ぺたんこ髪が気になる方に

１.オーバーナイト

２.ボリューム

齊藤なぎささんプロフィール

2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。

在籍中の2022年4月MBS/TBSドラマイズム『明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、女優としても注目を集めた。

グループ卒業後、映画「恋を知らない僕たちは」ではヒロインを務め、映画「あたしの！」、日本テレビ「放送局占拠」など、女優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版【推しの子】では星野ルビー役を務めた。

■齊藤なぎささんコメント

（タイアップページより一部抜粋）

「正直、ドライシャンプーってこんな風に使えるの！？とびっくりしました。お芝居の役柄で金髪の時期が1年くらいあったんですが、ブリーチし続けていたこともあってダメージが進行してしまって、なかなか扱いづらいんです。でも、「バティスト」をひと吹きすると、サラサラになってまとまりやすくなる！髪質が変わったみたいな感動です」

バティストについて

「Batiste（バティスト）」は1970年にイギリスで誕生して以来、独自の優れた技術により、髪を理想の状態に導いてきたドライシャンプーブランド。世界累計出荷本数は3億4,000万本※1、世界90か国以上※2で愛されています。近年、美容大国・韓国のヘルス＆ビューティストアチェーン「オリーブヤング」において1,300店舗で販売（2025年3月現在）。オンラインチャネルやコンビニエンスストアでも販売されており、韓国でも大人気のヘアケアアイテムです。

日本では、2025年5月、まとまりを求めるアジア人の髪質に合わせて開発されたラインアップを

世界最速で発売。朝のスタイリング前やお出かけ先、寝る前など1日中使用でき、髪を瞬間※3で

まるで髪質※4が変わったかのようにアップデート。 “リフレッシュ”だけではない、今までにない

ドライシャンプーの新価値を提案してまいります。

※1 2022年1月から2025年3月末時点までのバティストブランドシリーズ累計。自社調べ。 企画品・自社オンラインショップを含む出荷数。

※2 2025年4月現在 ※3 スタイリング効果による。※4 髪表面の質感のこと。

【ブランドサイト】https://www.batiste.jp/

【公式X】@BatisteJapan(https://x.com/BatisteJapan)

【公式Instagram】btst_jp(https://www.instagram.com/btst_jp/)

株式会社グラフィコ 会社概要

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】www.graphico.co.jp



株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階