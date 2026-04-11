【オイシックス新潟】4/18・19の日本ハム戦にて「ながおか米百俵フェス コラボDAY」開催！増田梨沙さん・ひなたさんによる始球式が決定

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、4月18日（土）・19日（日）の北海道日本ハムファイターズ戦にて、「ながおか米百俵フェス コラボDAY」を開催することをお知らせいたします。

当日は、5月23日・24日に開催される「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」に出演される人気子役タレント・増田梨沙さんと、長岡市出身のアコースティックデュオ「ひなた」のお二人が出演。始球式を通じて、今シーズン初の長岡市での公式戦を大きく球場を盛り上げてくださります。

皆さまのご来場お待ちしております！

試合概要

NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦

vs 北海道日本ハムファイターズ

4月18日（土）13:00試合開始

4月19日（日）13:00試合開始

＠HARD OFF ECOスタジアム新潟

ながおか米百俵フェス コラボDAY イベント概要

4月18日（土）

増田梨沙さん トークショー・始球式

NHK Eテレ「みいつけた！」4代目スイちゃんとして知られる人気子役タレント・増田梨沙さんにお越しいただきます！

増田さんは5月23・24日のながおか米百俵フェス両日ともに「みいつけた！オフロでショー」のコーナーに出演予定です。

増田梨沙さんのご自身初の始球式、ぜひ応援よろしくお願いします！

DJ米三郎 出演

ながおか米百俵フェス 公式キャラクター「DJ米三郎」が出演！

増田梨沙さんとともに、球場を盛り上げてくださります！

4月19日（日）

ひなた 始球式

新潟県長岡市出身のたかのりとぴろんによる従弟アコースティックデュオ「ひなた」のお二人にお越しいただきます！

ストリートライブ出身で、高い歌唱力と親しみやすいキャラクターで地域に根ざした活動を展開し、5月24日のながおか米百俵フェス2日目に「ひなたintroduce長岡next artistあきまるさらfrom明晰夢」として歌を披露される予定です。

ひなたのお二人もご自身初の始球式となります。応援よろしくお願いします！

▪️ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」について

日本を代表するアーティストのライブ、長岡が誇る圧巻の「長岡花火」、海・山・川に囲まれた自然豊かな土地で育てられた美味しい食べ物・お酒が一堂に集まり、楽しめるフェスをコンセプトに2018年よりスタートした「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～」。

8回目の開催を迎える米フェスは、2025年に引き続き『国営越後丘陵公園』にて開催。

これまでの米フェス同様、音楽・食・花火はもちろんのこと、キッズパーク・キャンプも園内でお楽しみいただけ、また丘陵公園恒例の『香りのばらまつり』との同時開催となります。

子供も大人も、家族揃って楽しむことができる総合エンターテイメントフェス

「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」へぜひ遊びに来てください！

公式HP：https://comefes.net/

出演者

5/23 CANDY TUNE/クレイジーウォウウォ!!/堺正章＆Rockon Social Club/JUNNA/SWEET STEADY/Char/氷川きよし/みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：サボさん～/おばたのお兄さん

5/24 EXILE TAKAHIRO/Gyubin/SHISHAMO/DXTEEN/日向坂46/みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：シュッシュ～/reGretGirl/wacci/ひなたintroduce長岡next artistあきまるさらfrom明晰夢/ヤーレンズ

チケット

〈入場券〉

2DAYSチケット：おとな22,000円／中高生9,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな12,000円／中高生5,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな22,000円／中高生9,000円

〈長岡市民割引券〉

2DAYSチケット：おとな20,000円／中高生7,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな11,000円／中高生4,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな20,000円／中高生7,000円

〈キャンプチケット〉

おとなキャンプチケット：おとな28,000円

中高生キャンプチケット：中高生15,000円

おとなキャンプチケット+専用駐車場券：35,000円

※小学生以下入場無料!!

(小学生以下のお子様は入場無料。1グループに成人（18歳以上）の同伴者が必要です。)

〈交通チケット〉

臨時駐車場 チケット：4,000円/1台

長岡駅シャトルバス： (JR長岡駅↔︎会場 間往復) ※未就学児無料

おとな3,000円／小中高生1,500円

新潟駅シャトルバス： (JR新潟駅↔︎会場 間往復)

おとな・中高生7,500円／小学生以下3,500円

※詳細は公式サイトをご参照ください。

公演概要

■公演名：ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026

■開催日時：2026年5月23日（土）、5月24日（日）

■会場：国営越後丘陵公園（新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1）

■主催・企画・制作：米百俵フェス有限責任事業組合

■共催：ながおか米百俵フェス実行委員会、長岡市、一般財団法人長岡花火財団

■オフィシャルコーポレーター：NPO法人ネットワーク・フェニックス、一般社団法人長岡青年会議所、パーマーク

■特別協賛：ＪＡえちご中越

■協賛：ソフトバンク株式会社／越後御貢屋、石油資源開発株式会社、ホテルニューオータニ長岡／株式会社 原信

■フードパートナー：カトープレジャー、新うまい佐賀のりつくり運動推進本部

■SDGsパートナー：バイオマスレジンマーケティング

■協力：SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校

■応援：アルビレックス新潟、新潟アルビレックスBB、オイシックス新潟アルビレックスBC／ミキハウス

■運営：キョードー北陸

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。