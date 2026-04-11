【秋葉原から世界へ】″JAPANESE IMPACT″を掲げるトレカ専門店「TCG GATE 秋葉原店」4月11日プレオープン｜PSA鑑定オリパ・超強化買取・福袋企画

株式会社Anmore

日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点として今春・秋葉原にグランドオープンを予定する「TCG GATE」（運営：株式会社Anmore(https://anmore.jp/)）は、2026年4月11日（土）よりプレオープン営業を開始いたします。期間中はPSA10オリパの販売や超強化買取、グランドオープン当日の福袋優先購入券抽選など、限定企画を先行実施いたします。



■ 秋葉原から世界へ--"JAPANESE IMPACT"を掲げる新拠点

TCG GATEは、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに、単なるカードの売買にとどまらない“体験価値”を提供するトレーディングカード専門店です。

世界的に需要が高まるPSA鑑定カードや希少な限定カード、コレクター向けプレミアム商品を中心に取り扱い、日本発のトレーディングカード文化が持つ魅力と価値を国内外のファン・コレクターへ届けてまいります。

秋葉原という立地を活かし、国内のコレクターはもちろん、訪日観光客との新たな接点を創出し、トレーディングカード文化の発信拠点としての役割を担ってまいります。

■ プレオープン実施について（4月11日～13日）

2026年4月11日～13日の3日間、12:00～20:00にてプレオープン営業を実施いたします。

各日とも在庫・抽選枠には限りがあるため、早めのご来店をおすすめいたします。



【プレオープン限定企画】

１. グランドオープン「福袋優先購入企画」

プレオープン期間中、買取成立金額または商品ご購入金額が10万円以上のお客様を対象に、福袋優先購入に関する抽選企画を実施いたします。

・各日先着で抽選券を配布

・当選者のみ、グランドオープン時の福袋購入権利を付与

・当選番号は公式X(https://x.com/tcg__gate)にて発表

・当選者は当日中のご来店および本人確認が必要となります

※画像はイメージです２. 4月11日プレオープン限定オリパ（全100口・21,000円）

PSA10鑑定カードおよび未開封BOXを封入したオリパを販売いたします。

最低保証としてAR以上のPSA10鑑定カードを封入しており、おひとり様2口までご購入可能です。

※すべて引換券形式となり、店内での開封をお願いしております。

※画像はイメージです３. プレオープン記念オリパ（全50口・100,000円）

PSA10鑑定カードを中心に構成したプレミアムオリパを販売いたします。

最低保証として、AR以上のPSA10鑑定カードを封入しております。

４. ポケモンカード・遊戯王「超強化買取」

プレオープン期間中、ポケモンカードゲームおよび遊戯王OCGを対象とした買取強化を実施いたします。

専門スタッフによる査定により、お持ちのコレクションを適正に評価いたします。

※買取表の詳細は公式X(https://x.com/tcg__gate)にて随時ご案内いたします。

■ グランドオープンについて

2026年4月18日～20日でのグランドオープンを予定しております。

詳細は公式SNSにて順次公開いたします。

■ 今後の展望

TCG GATEは、秋葉原を起点に日本のトレーディングカード文化を世界へ発信し、国内外のファンが集う体験型専門店として、新たな価値創出を目指してまいります。

■ 店舗概要

店舗名：TCG GATE

所在地：東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階(https://share.google/MpsDKANvL6pELavF8)

アクセス：JR各線「秋葉原駅」電気街口より徒歩約5分、東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩約1分

プレオープン：2026年4月11日～13日

営業時間：12:00～20:00（不定休）

グランドオープン：2026年4月18日～20日（予定）

公式リンク：https://lit.link/tcg_gate

公式X：https://x.com/tcg__gate

■本件に関するお問い合わせ

本件に関する取材・掲載・各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com