春らんまんセール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、4月11日(土)～14日(火)の4日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『春らんまんセール』を開催！
全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、4月11日(土)～14日(火)の4日間 深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『春らんまんセール』を開催！
新発売のジョニーウォーカーブロンドを始め
春を感じる爽やかなお酒を揃えました♪
またサントリーの1タップで当たりが分かるキャンペーンや
アサヒゴールド1ケースお買い上げで
BOXティッシュ1個プレゼントと
お得な企画をご用意しております！
皆様のご来店をお待ちしております。
【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260411__WEB.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp