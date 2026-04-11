韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』から肌状態に合わせて選べるUVケアアイテム2種、「1番 UV クリーム」と「９番 UV クリーム」がオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、「1番 青草*¹水分コーティングUVクリーム」と「9番NMN*²ハリツヤモイストUVクリーム」を2026年4月13日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。

商品概要

1番 青草*¹水分コーティングUVクリーム SPF50+ PA++++ 50ml

1番 青草*¹水分コーティングUVクリーム SPF50+ PA++++ 50ml





精製水の代わりに 青草*¹成分を49.8%を配合し、ゆらぎやすい肌*³にも使いやすい処方の日焼け止め。

まるで水分クリームを塗っているようなみずみずしいテクスチャーで、乾燥や外的刺激から肌をひんやり包み込み、すこやかな肌状態へ整えます。

ノンコメドジェニックテスト済み*⁴および長時間UVカットテスト済みで、紫外線から肌を守りながら、毎日快適にお使いいただけます。

50ml/1,650円(税込)

9番NMN*²ハリツヤモイストUVクリーム SPF 50+ PA++++

「紫外線ダメージ」と「ハリ低下」という、肌老化の大きな要因に着目して新たに誕生した本製品には、ハリケア成分として注目を集めるNMN*²、ペプチド*⁵、コラーゲン*⁶を配合。

NMN*²はビタミンの一種であり、近年話題を集めている美容成分です。ペプチド*⁵およびコラーゲン*⁶は、肌のハリ感をサポートする成分として知られ、紫外線による乾燥やダメージから肌を守り、弾力を保つことに寄与します。

敏感肌にも配慮したヴィーガン処方の採用で、べたつきにくく、柔らかい塗り心地を実現しました。

50ml/1,650円(税込)

■ 話題の新作！肌の年齢サインになる外的要因から各種肌悩みまで着目した9つのディフェンス

得に、2026年2月発売の新作「9番UVクリーム」は、肌の年齢サインにつながる外的要因である

１. 光ダメージ ２. 熱ダメージ ３. 刺激ダメージ

に着目すると同時に、日常使いの“続けやすさ”も追求。

１. べたつかない使用感 ２. ウォータープルーフ ３. 白浮き軽減 ４. 水分蒸発軽減 ５. ノンコメドジェニック*⁴ ６. 眼刺激テスト済

といった6つの設計を組み合わせ、紫外線と外的刺激から肌を守る9種ディフェンス設計を実現したハリブースターUVクリームです。

紫外線が気になるこれからの季節に、肌状態や好みに合わせて、自分に合った日焼け止め選びをナンバーズインでお楽しみください。

*¹ カンゾウ根水、ツボクサエキス、ドクタミエキス(すべて整肌成分)

*² ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*³ 一時的に乾燥しやすくなった肌

*⁴ すべての方にコメドが発生しないことを保証するものではありません。

*⁵ 整肌成分

*⁶ 保湿成分

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/