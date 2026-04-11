取得してよかったと思う資格・検定は？役立つ資格のリアルを10,308人に聞いてみた【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、10,308名に実施した「取得してよかったと思う資格」に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）- 設問：単一選択、複数選択など- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- 運転免許が突出して最多となり、生活インフラとしての重要性がうかがえる結果に- 「特にない」が約3割にのぼり、資格取得の満足度に個人差が見られる- 資格は「日常生活で役立っている」との回答が最多で、実用性が評価のポイントに

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

■ 設問1：取得してよかったと思う資格は何ですか？（複数選択可）- 運転免許：33.6％- 特にない：28.6％- 簿記（簿記検定など）：7.3％- 医療・福祉系資格：4.9％- TOEIC・英語資格：4.3％- IT系資格（ITパスポート・基本情報など）：4.3％- その他：2.7％- ファイナンシャルプランナー（FP）：2.3％- 宅地建物取引士（宅建）：2.0％- 防災・救命系資格：1.4％- MOS（Microsoft Office Specialist）：1.1％- 保育士：0.9％- 美容・コスメ系資格：0.6％- 心理・カウンセラー系資格：0.5％- 行政書士：0.5％- 登録販売者：0.4％- 社会保険労務士：0.4％- 色彩検定：0.4％- 公認会計士・税理士：0.4％- 栄養士・管理栄養士：0.3％- 調理師：0.3％- 日商PC検定：0.1％- 司法書士：0.4％- 中小企業診断士：0.2％

■ 設問2：その資格を「取ってよかった」と思う理由を教えてください。（複数選択可）- 日常生活で役立っている- 仕事で活かせている- その他- なんとなく満足感がある- 就職・転職に役立った- 知識やスキルが身についた- 自信につながった- 周囲から評価された

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

本アンケートの活用事例

取ってよかった資格・検定ランキング！50代以上の大人におすすめは？【2026年版・最新】

https://media.my-class.jp/218/

アンケート調査受託のご案内

アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査概要

調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年3月22日

有効回答者数：10,308名

注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入

出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ

QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)