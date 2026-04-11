OJICOから鳥獣戯画と羽田空港をモチーフにした新作Tシャツが羽田空港限定で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、鳥獣戯画と羽田空港をモチーフにした羽田戯画（HANEDA GIGA）Tシャツが

羽田空港限定で登場。OJICO羽田エアポートガーデン店で4月12日（日）から先行販売いたします。

【羽田戯画（HANEDA GIGA）】

好評の鳥獣戯画シリーズから、新作が登場。

空港の搭乗口へ急いで向かう様や、飛行機の窓からの景色に驚いたりと飛行機を利用する時に

誰しもが経験したり見たことのあるシーンを鳥獣戯画の世界観で描いたクスッと笑える１枚。

海外からのお客様や、空港利用者に喜んでもらえるようなデザインに仕上げました。

〇商品詳細

商品名：羽田戯画（HANEDA GIGA）

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全3サイズ(110～145cm) おとな/全6サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L・4L)

カラー：チャコールグレー

素材等：綿100%、日本製

※先行販売終了後は、OJICO羽田エアポートガーデン店の他に、羽田空港のOJICO商品取り扱い店舗でも販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

Tシャツを中心とした衣料品・雑貨の企画デザイン、販売をメイン事業とし、ストーリーのあるTシャツの「OJICO〈オジコ〉」と、OJICOのセカンドラインとしてボトムスやくつ下、雑貨等を展開する「BLACK OJICO〈ブラックオジコ〉」の2ブランドを中心に、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開。この他に、車両ラッピングや企業ロゴなどの企画デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡

TEL：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。