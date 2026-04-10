2026年初【PARCELLE JEWELRY】松坂屋名古屋店で POP UP SHOP を開催

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー POP UP SHOP(松坂屋名古屋店 本館1階 北入口 イベントスペース/2025年12月撮影)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点ものをお届けしております。

このたび、2026年4月15日(水)より2026年4月21日(火)までの7日間、松坂屋名古屋店 本館1階 北入口イベントスペースにて、POP UP SHOPを開催いたします。松坂屋名古屋店での出店は昨年12月以来、約4か月ぶりとなります。

全国からお問い合わせをいただく人気のジュエリーはもとより、POP UP SHOPだけの新作や限定品など、常設店舗ではご紹介していないコレクションもご覧いただけます。

また会期中には、ご好評をいただいておりますジュエリーのカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。ルースや地金からお選びいただき、お客様それぞれのご希望に沿ったジュエリーをお仕立ていたします。スタッフとともに素材やデザインを選びながら、形になっていく過程をご体感いただけます。

会期中は、専任スタッフが、お一人おひとりに合わせたご提案を承ります。

春の装いに映えるジュエリーが揃う4月の名古屋。松坂屋名古屋店・パーセル ジュエリー POP UP SHOPにて、皆さまのご来場をお待ちしております。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ 【新作】Fork Ring - 松坂屋名古屋店 POP UP SHOPでお披露目カラーストーンの彩りが映える、しなやかなフォルム

松坂屋名古屋店 POP UP SHOPに合わせてお仕立てした、Fork Ring（フォークリング）です。



これまでダイヤモンドでご紹介してきたフォークリングに、華やかなカラーストーンを留めた新たなバリエーションが加わりました。

腕の先端に向けて緩やかに広がるシルエットに、色彩の異なる天然石を丁寧に配し、角度ごとに異なる表情をご覧いただける仕上がりとしております。



内側にはミルを施し、軽やかな印象のなかにクラシカルな趣を添えました。一本でも印象的に、また重ね着けでは色や立体感の重なりもお楽しみいただけます。

フォークリングならではの抜け感あるフォルムに、カラーストーンの瑞々しい彩りを重ねた、松坂屋名古屋店 POP UP SHOPでご紹介する新作です。

新たに色彩をまとった Fork Ring虹のような彩りを、すっと指先に軽やかな抜け感に、きらめきを添えて■ 【限定6本】Chou Chou - 新たな配色でご紹介

全国でご好評をいただいている「Chou Chou（シュシュ）」を、松坂屋名古屋店 POP UP SHOPでは新たな配色ご紹介いたします。



極小の爪でカラーストーンやダイヤモンドを隙間なく留めたパヴェリングは、光が指先を流れるような輝きと、立体感ある表情が魅力です。



熟練の職人が一つひとつ手作業で仕立てており、なめらかな着け心地もこのリングならでは。今回の配色では、色の重なりや濃淡を生かしながら、華やかさと奥行きをあわせ持つ表情に仕上げました。



こちらは6本限定となっております。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

PERSPECTIVES ON PARCELLE JEWELRY

Chou Chou：税込181,500円より(K10WG、PG、YG・天然石・ダイヤモンド)※画像はイメージです

パーセル ジュエリーは、素材そのものが持つ個性や表情を起点に、ジュエリーを仕立ててきました。

本リリースでは、その魅力を「アンティーク意匠」「カラーストーン」「ダイヤモンド」「真珠・珊瑚」という別々の視点からご紹介いたします。

時代を超えて受け継がれてきた意匠や技法、色や形が一つひとつ異なるカラーストーン、ナチュラルカラーならではの奥行きを持つダイヤモンド、有機的なぬくもりを感じさせる真珠や珊瑚。

そうした多彩な魅力が重なり合う、パーセル ジュエリーならではの世界観をご覧ください。

■ Antique Motif - クラシカルな意匠を取り入れたジュエリーたち

アンティークジュエリーに着想を得ながら、受け継がれてきた技法や意匠を今の感性で丁寧に取り入れたジュエリーです。繊細な手仕事を重ねることで、落ち着きと普遍性を感じさせる佇まいに仕立てています。

素材：アンティーク技法や伝統的な金工作

仕立：手仕事の細やかさを重視

印象：普遍的で落ち着いた佇まい

Mille Gothique：税込193,600円より(SV(PTP)/K9YG・天然石・ダイヤモンド)■ Colored Stones - カラーストーンの個性を楽しむジュエリーたち

色や形が一つひとつ異なるカラーストーンの魅力に着目したジュエリーです。それぞれの石が持つ表情や色彩の重なりを生かしながら、装いに彩りを添える一点ものとして仕立てています。



要素：多彩なカラーストーン

仕立：色の濃淡や表情をそのまま生かした一点もの

印象：装いに個性と彩りを添える

Cent Couleur：税込111,100円より(K10YG、CG・天然石・ダイヤモンド)■ Natural Color Diamonds - ナチュラルカラーの奥行きを楽しむジュエリーたち

ホワイト、シャンパン、イエローなど、ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ豊かな色と輝きに着目したジュエリーです。色調の違いを繊細に生かしながら、静かな存在感と華やかさをあわせ持つ表情に仕立てています。

素材：ホワイト・シャンパン・イエローなどの天然カラーのダイヤモンド

仕立：色調の違いを繊細にセッティング

印象：落ち着きと華やかさをあわせもった輝き

Palette：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)■ Pearl & Coral - 真珠と珊瑚のぬくもりを感じるジュエリーたち

真珠や珊瑚が持つ柔らかな光沢や有機的な表情に着目したジュエリーです。鉱物とは異なる自然素材ならではのぬくもりを大切にしながら、上品さとやわらかさを感じられる佇まいに仕立てています。

素材：真珠・珊瑚

仕立：有機的な質感が際立つデザイン

印象：温かみと上品さ

CUSTOM ORDERS AVAILABLE

Black Tahitian Keshi Pearl Ring：税込143,000円(K10YG・黒蝶真珠・ダイヤモンド)Pomponne unseule：参考商品(K10YG・サルジ珊瑚・天然石)

POP UP SHOPで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

Pomponne Mosaic：税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)Victorian Leaf：税込212,300円より(Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド)■ Bespoke One - カスタムオーダーを身近に感じていただくために

宝石を選び、枠を選び、リングやネックレスへと仕立てていくカスタムオーダージュエリー。その魅力は、ご自身の感性で一つずつ組み合わせながら、かたちにしていけることにあります。

一方で、「どう選べばよいのか」「どのように仕立てられるのか」と、はじめの一歩に迷われる方もいらっしゃるかもしれません。

そこでパーセル ジュエリーでは、カスタムオーダーをより身近に感じていただけるよう、「Bespoke One」という冊子をご用意いたしました。

「Bespoke One」には、宝石の選び方やカットの違い、仕立てのポイント、オーダーの流れまでをわかりやすく掲載しております。はじめてオーダーをご検討される方にも、イメージをふくらませながらご覧いただける内容です。

「どの宝石に惹かれるか」「どのデザインがご自身らしいか」。

ページをめくりながら、自分だけのジュエリーを思い描く時間から、カスタムオーダーは始まります。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 松坂屋名古屋店

店頭にてお渡ししております。ぜひお気軽にお声がけください

POP UP SHOPでは、専任スタッフの松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）・小川（@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/)）・前田（@parcelle_yuki(https://www.instagram.com/parcelle_yuki/)）が、お一人おひとりに合わせたご提案をさせていただきます。

○ 期間：2026年4月15日(水)～21日(火)

○ 場所：名古屋市中区栄三丁目16番1号 松坂屋名古屋店 本館1階 北入口イベントスペース

◯ 店長：松本

○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DWz6wtrmVdP/?img_index=1

○ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

◯ メール：info@parcelle.jp

○ 時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・時間は変更となる場合がございます

POP UP SHOP 専任スタッフたち：左より、小川、松本、前田■ 松坂屋名古屋店

松坂屋名古屋店は、本館・南館・北館の3館体制で構成され、国内最大級の売場面積を誇る老舗百貨店です。創業400年以上の歴史を持ち、長きにわたり地域に根差した信頼と品格を築いてきました。 館内には、国内外のラグジュアリーブランドや化粧品ブランドが数多く揃い、上質なショッピング体験を提供。また、アートやアニメなど多彩な企画展が開催される松坂屋美術館や催事場も併設されており、文化・芸術・娯楽を融合した複合型商業施設としても多くの来場者に親しまれています。

◯ 松坂屋名古屋店公式サイト：https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。