ぼる塾あんりと田辺によるTBS Podcast新番組『ぼる塾あんりと田辺の食べて喋って』が本日より配信スタート！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオの新Podcast番組『ぼる塾あんりと田辺の食べて喋って』が本日4月11日（土）午前9時より配信スタートしました。毎週美味しいものを食べながら、ゆるゆると喋る番組です。週末のお供に、好きなお菓子を食べながらお聴きください。

出演者コメント

あんり「耳から満腹！！胃もたれには気を付けて！」

田辺「食べて、喋ります！美味しい！楽しい！を発信していきます！土曜の朝の供に！！」

また、Spotifyや番組公式Youtubeチャンネルではビデオポッドキャストとしてもお楽しみいただけます。番組では、皆さまからの「最近食べて美味しかったもの」「私のここ一番の差し入れ」などのお便りもお待ちしております。

【Spotifyで聴く】

https://open.spotify.com/show/4Zo0FeI2u3AjeeCy6tXNEV?si=BVP363cSQ3qePj7fD2I6xg

TBS Podcast『ぼる塾あんりと田辺の食べて喋って』

■パーソナリティ：あんり・田辺智加（ぼる塾）

■放送：毎週土曜日 午前9時頃配信

■メール：borutabe@tbs.co.jp

■番組HP：⁠https://www.tbsradio.jp/borutabe/⁠(https://www.tbsradio.jp/borutabe/%E2%81%A0)