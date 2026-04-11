【世界同時先行】『アメイジング・デジタル・サーカス』フィナーレ上映決定！6月5日(金) 丸の内ピカデリーにて先行上映イベント開催！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、世界的に人気を博すアニメーション作品「The Amazing Digital Circus（アメイジング デジタル サーカス）」のFinal Episodeについて、日本時間6月20日公開予定のの公式公開に先駆けて、2026年6月5日（金）に丸の内ピカデリーにて先行上映会を開催することを発表いたします。日本・アメリカ・カナダ・中南米の劇場で先行上映イベントを実施するのは、本作において初の試みとなります。

チケットの販売および詳細については、今後順次公開予定。インフォレンズギークショップにてご案内いたします。

インフォレンズギークショップ :https://bit.ly/4mgb36R

【イベント概要】

タイトル ：「The Amazing Digital Circus（アメイジング デジタル サーカス）」Final Episode 先行上映会

日時 ：2026年6月5日（金）16:30開場/17:00開演/18:30終了予定

会場 ：丸の内ピカデリー シアター2（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

内容 ：Final Episode 先行上映 ほか

料金 ：3,300円（税込）全席指定

チケット ：詳細はインフォレンズギークショップにて後日公開予定

【注意事項】

・転売・譲渡目的でのご購入は固くお断りいたします。転売・譲渡などが発覚した場合は、理由の如何を問わず入場をお断りいたします。また、当日ご来場の際も、指定の身分証明書の紛失・お忘れ・不備があるなどの場合はご本人確認ができないため、いかなる場合でも入場をお断りいたします。あらかじめご了承ください。

・正規な販売方法以外で一般の方へ座席をご提供することは一切ございません。ご注意ください。

・イベント予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。

・途中入退場はお断りさせていただきますので、予めご了承ください。

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・ご購入の際は各種手数料がかかります。詳しくはご購入の際にご確認ください。

・場内でのカメラ（携帯電話含む）やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。該当する行為を発見した際は上映の途中でもお声がけさせて頂きます。当日は荷物検査を行わせていただく場合がございます。

・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入の変更や払い戻しはできません。

その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・全席指定となります。参加申し込みをされていない方はご覧になれません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

・お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・お荷物のお預かりはできません。

・各劇場・各回、準備が出来次第、ご入場を開始いたします。開演時間が近くなりますと入場口が混雑いたしますので、お時間に余裕をもってのご来場をお願いいたします。

・周りの方の視界を遮るようなグッズ（うちわ、横断幕など）、光度の強いペンライトなどの持ち込みはご遠慮ください。イベント進行の妨げとなる行為が見られた場合、イベントを中止させて頂く場合がございます。

・小学生以下のお客様は、保護者同伴でのお申込みとご来場をお願いいたします。

・お客様都合によるお申込み後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。予めご了承ください

【「The Amazing Digital Circus（アメイジング デジタル サーカス）」について】

2023年10月にYouTubeにて第1話が公開され、わずか5カ月で3億回視聴を突破。2024年10月5日には第3話が公開され、同時にNetflixでの配信も開始。さらに週刊コロコロコミックと月刊コロコロイチバン！でコミカライズも連載中の話題のアニメーション作品です。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジング・デジタル・サーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことができず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。果たしてポムニは無事にこの世界から抜け出すことができるのか--その運命や如何に。

【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/3FM6yAf

＜アメイジングデジタルサーカス 日本公式X＞

https://x.com/ADC_Japan

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

＜オンラインショップ＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP https://x.com/INFOLENSGEEK

池袋パルコ店 https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社について】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ：インフォレンズ株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 安川 洋

本社 ：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ：2018年10月

事業内容：エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ：http://www.infolens.com

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