【滋賀県初！】全国107店舗に展開する「足の専門サロン」が草津駅前に新規OPEN

～外反母趾・偏平足など足のトラブルに特化した専門サロン～

一般社団法人日本距骨調整協会距骨サロン草津店が2026年4月15日(水)に新規OPEN

全国107店舗に展開する足の専門サロン「距骨サロン」は、2026年4月15日(水) 滋賀県草津市に「距骨サロン草津店」を新規OPENいたします。

なお、本店舗は距骨サロンにとって滋賀県内初の出店となります。

距骨サロンは、足首にある「距骨（きょこつ）」に着目した足の専門サロンとして全国100店舗以上を展開しており、これまで延べ20万人以上の足のお悩みに対応してきました。

新たにオープンする草津店は、草津駅前の複合施設「Lty932・ガーデンシティ草津」内に位置し、日常の買い物や通勤・通学の動線上で立ち寄りやすい利便性の高い環境にあります。



駅近・バスアクセス良好に加え、施設内駐車場も利用可能（施術利用で無料）なため、幅広い年代の方にご利用いただけます。

■草津市の健康施策と足元ケアの新しい選択肢

草津市では、「第3次健康くさつ21」に基づき、“健幸都市づくり”を掲げ、生活習慣病予防や介護予防、健康寿命の延伸に取り組んでいます。

一方で、生活習慣病の重症化やフレイル・転倒リスク、自動車依存による歩数不足などの課題も指摘されており、「日常的に体を動かすこと」の重要性が高まっています。

その中で、“歩くこと”は最も身近な健康習慣の一つです。

距骨サロン草津店では、足元から身体を整えることで歩行の質を高め、歩きやすさや活動量の向上をサポートします。

施術に加え、セルフケアや歩き方の指導も行い、「健幸都市づくり」と歩調を合わせた地域の健康づくりに貢献してまいります。

■重心の要「距骨」に着目した独自の施術「距骨調整」

距骨サロンで提供している「距骨調整」は、重心の要である距骨の位置を整え、足元から全身のバランスを整えることを目指す施術です。

距骨は筋肉が直接付着しない特殊な構造を持ち、足首の動きや体重のかかり方に大きく関与するといわれています。そのため、この部位のバランスに着目することで、日常の立ち方や歩き方のクセにアプローチすることが可能です。

施術では、足の状態や重心バランスを確認しながら、一人ひとりの状態に合わせて丁寧に調整を行います。強い刺激を加えるのではなく、足元のバランスを意識した繊細なアプローチにより、自然な動きや感覚を引き出していくことを大切にしています。

また、施術後の状態を維持するために、日常生活で意識すべきポイントやセルフケアのアドバイスも提供。単なる一時的なケアではなく、「自分の足で整える力」をサポートすることを目的としています。

距骨サロンは、「Walk is Life.（歩くことは、生きること）」という理念のもと、いつまでも歩き続けられる社会の実現を目指し、足元からのコンディショニングを提案しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YY935WHW3As ]■店舗概要- 店舗名：距骨サロン草津店- 開店日：2026年4月15日(水)- 所在地：滋賀県草津市大路１丁目１－１Lty932・ガーデンシティ草津２階- アクセス：草津駅より徒歩すぐ／バスアクセス可／駐車場あり（施術利用で無料）- 営業時間：9:00～20:00- 定休日：不定休- TEL：050-5272-9143詳細を見る :https://kyokotsu.jp/clinic/kusatsu/