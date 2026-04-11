バナナ・リパブリック、旅を洗練させる「Travel Selection」を展開

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは、ゴールデンウィークや夏のトラベルシーズンに向けて、リゾート旅行やウィークエンドトリップなど5つの旅のスタイルに合わせた「Travel Selection」を展開します。現代を生きる探検家にインスピレーションを届けるSpringの最新コレクションでは、上質な風合いと高い耐久性を備えたヨーロッパ産リネン100％のアイテムを中心に、旅を豊かに彩る汎用性の高いデザインや快適な着心地を叶えるラインナップから、5つの旅スタイルを提案します。

5つの旅スタイル

Women’s

City Inspired：トランクに、意志あるスタイルを。旅先の街でも、エレガントに

リネンブレザー 35,000円/ リネン Vネックセーター 22,000円/ リラックス リネンTシャツ 9,000円/ レース ボートネックタンクトップ 7,000円/ リボン ダングルピアス 12,000円/ バブルフープピアス 6,000円/ アブストラクト オーバル ドロップネックレス 14,000円/ ミニ ダブルオーバル リンクチェーンブレスレット 12,000円

Weekend Wander：見知らぬ街で、心が動き出す。感性を連れて、週末の旅へ。

リネン ニットTシャツ 18,000円/ ビスコースリネン ボートネック クロップドトップス 16,000円/ オーバーサイズ リネンシャツ 15,000円/ エブリデイ ワイドレッグパンツ 15,000円/ レザースライドサンダル 28,000円

Island Escape：日常を離れて、リゾートへ。まだ見ぬ太陽の色を、トランクに詰め込んで

エンブロイダリー ストレッチコットンタンクトップ 16,000円/ リブコットン クロップドカーディガン 15,000円/ リネン フロントミディスカート 20,000円/ クローシェ ストロー バケットハット 16,000円/ レザー ノット スライドサンダル 30,000円/ リボン ダングルピアス 12,000円/ バブルフープピアス 6,000円/ ミニオーバルリンクチェーンネックレス 16,000円/ ドロップ ペンダント ネックレス 12,000円

Men’s

Depart in Style：出発前の静けさが、余裕を生む。旅先でも、スタイルは語る。

パフォーマンス スーツジャケット 40,000円/ スリムフィット リネンコットン ドレスシャツ 17,000円/ リラックス コットンカーディガンセーター 16,000円/ コットンシャンブレー タイ 12,000円/ リバーシブル レザードレスベルト 13,000円/ レザー ペニーローファー 32,000円

Weekend Retreat：心ほどく、豊かな時間へ。好きな服が、いちばんの旅支度。

ストライプ ニット リゾートシャツ 13,000円/ スタンダードフィット リネンシャツ 15,000円/ 9インチ リネンショートパンツ 14,000円/ レザースライドサンダル 18,000円/ コットンキャンバス バケットハット 8,000円/ シグネチャーバンダナ 8,000円

バナナ・リパブリックの最新コレクションや店舗情報については、バナナ・リパブリックの公式オンラインストアと@bananarepublic_jpをフォローしてご覧ください。

Banana Republic 『Travel Selection』

Women's: https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/getaway-3053637?tid=bjme001208

Men's: https://bananarepublic.gap.co.jp/br/men/getaway-3053638?tid=bjme001209

Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、 ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。