バースデイ、ポムポムプリン×バースデイ コラボキャンペーンを4/11（土）より開催！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのべビー・子供用品バースデイが、 4/11（土）より「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催することをお知らせいたします。
■商品販売
4/11（土）より、全国のバースデイ店舗にてポムポムプリンのアウターや雑貨など、幅広い商品を販売します。
▼特設ページはこちら
https://www.s-birthday.com/pompompurin_260411/
■キャンペーン●店頭
4/11（土）～4/14（火）のキャンペーン期間中、バースデイ店舗へご来店いただいたお客様に、バースデイオリジナルのポムポムプリンARフォトフレームをプレゼントします。店頭のキャンペーン販促物に記載されている二次元コードからダウンロードしてご利用いただけます。
●SNS
4/11（土）～4/26（日）のキャンペーン期間中、バースデイ公式XでポムポムプリンのレディースＴシャツが当たるキャンペーンを開催します。バースデイ公式X（@grbirthday_gr）をフォローのうえ、該当のキャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で30名様にレディースＴシャツをプ
レゼントします。レディースＴシャツは、4/11（土）より店舗で販売するベビーＴシャツと同柄です。詳細は、バースデイ公式X（@grbirthday_gr）でお知らせします。
▼バースデイ公式X（@grbirthday_gr）
https://x.com/birthday_gr
■バースデイのSNS・しまむらグループの公式アプリはこちらから
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』
https://www.shop-shimamura.com/
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）