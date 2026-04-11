バースデイ、ポムポムプリン×バースデイ コラボキャンペーンを4/11（土）より開催！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのべビー・子供用品バースデイが、 4/11（土）より「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

■商品販売

4/11（土）より、全国のバースデイ店舗にてポムポムプリンのアウターや雑貨など、幅広い商品を販売します。

▼特設ページはこちら

https://www.s-birthday.com/pompompurin_260411/

■キャンペーン

●店頭

4/11（土）～4/14（火）のキャンペーン期間中、バースデイ店舗へご来店いただいたお客様に、バースデイオリジナルのポムポムプリンARフォトフレームをプレゼントします。店頭のキャンペーン販促物に記載されている二次元コードからダウンロードしてご利用いただけます。

●SNS

4/11（土）～4/26（日）のキャンペーン期間中、バースデイ公式XでポムポムプリンのレディースＴシャツが当たるキャンペーンを開催します。バースデイ公式X（@grbirthday_gr）をフォローのうえ、該当のキャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で30名様にレディースＴシャツをプ

レゼントします。レディースＴシャツは、4/11（土）より店舗で販売するベビーＴシャツと同柄です。詳細は、バースデイ公式X（@grbirthday_gr）でお知らせします。

▼バースデイ公式X（@grbirthday_gr）

https://x.com/birthday_gr

■バースデイのSNS・しまむらグループの公式アプリはこちらから

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）