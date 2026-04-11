バースデイ、ポムポムプリン×バースデイ コラボキャンペーンを4/11（土）より開催！

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株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのべビー・子供用品バースデイが、 4/11（土）より「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催することをお知らせいたします。


■商品販売

4/11（土）より、全国のバースデイ店舗にてポムポムプリンのアウターや雑貨など、幅広い商品を販売します。


▼特設ページはこちら


https://www.s-birthday.com/pompompurin_260411/



■キャンペーン

●店頭




4/11（土）～4/14（火）のキャンペーン期間中、バースデイ店舗へご来店いただいたお客様に、バースデイオリジナルのポムポムプリンARフォトフレームをプレゼントします。店頭のキャンペーン販促物に記載されている二次元コードからダウンロードしてご利用いただけます。


●SNS




4/11（土）～4/26（日）のキャンペーン期間中、バースデイ公式XでポムポムプリンのレディースＴシャツが当たるキャンペーンを開催します。バースデイ公式X（@grbirthday_gr）をフォローのうえ、該当のキャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で30名様にレディースＴシャツをプ


レゼントします。レディースＴシャツは、4/11（土）より店舗で販売するベビーＴシャツと同柄です。詳細は、バースデイ公式X（@grbirthday_gr）でお知らせします。


▼バースデイ公式X（@grbirthday_gr）


https://x.com/birthday_gr






■バースデイのSNS・しまむらグループの公式アプリはこちらから


https://www.shimamura.gr.jp/sns/



■お近くの店舗はこちらから検索


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1



■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』


https://www.shop-shimamura.com/



■お問い合わせ先


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