アベイル、東京浅草橋・札幌で開催される 『la farfa SHOP 2026 Spring』へ出店！ la farfaモデルコラボ商品を来場者限定オンラインストアで先行販売

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）はしまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、東京浅草橋と札幌で開催される『la farfa（ラファーファ） SHOP 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

■商品販売について

4/27（月）よりしまむらグループンオラインストアで販売予定の「la farfaモデル」コラボ商品を、会場来場者向けオンラインストアにて先行販売します。なお、商品はラージサイズのみの展開となります。

■SNSキャンペーン

アベイル公式Instagram (@gravail)と、ラージサイズ専用Instagramアカウント「すたいるぽちゃ（@style_poch）」を、フォローのうえ、画面をご提示いただいたお客様に、その場でチョコレートをプレゼントします。

▼すたいるぽちゃ（@style_poch）のInstagramアカウントはこちら

https://www.instagram.com/style_pocha/

■イベント開催概要

●東京会場

開催場所：「浅草橋ヒューリックホール」

開催期間： 4/17（金）～ 4/19（日）

営業時間： 4/17（金）15:00～19:00／ 4/18（土）11:00～19:00／ 4/19（日）11:00～17:00

●札幌会場

開催場所：「Four Seasons Design Lab.」

開催期間： 4/25（土）・ 4/26（日）

営業時間： 4/25（土）11:00～19:00／ 4/26（日）11:00～17:00

※アベイル商品は、来場者限定オンラインストアでの先行販売となります。

商品はその場でお持ち帰りいただけませんのでご了承ください。

▼『la farfa SHOP 2026 Spring』の詳細はこちら

https://lafarfa.jp/articles/detail/383933

■アベイルのSNS・しまむらグループ公式アプリはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）