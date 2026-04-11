アベイル、東京浅草橋・札幌で開催される 『la farfa SHOP 2026 Spring』へ出店！ la farfaモデルコラボ商品を来場者限定オンラインストアで先行販売
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）はしまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、東京浅草橋と札幌で開催される『la farfa（ラファーファ） SHOP 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。
■商品販売について
4/27（月）よりしまむらグループンオラインストアで販売予定の「la farfaモデル」コラボ商品を、会場来場者向けオンラインストアにて先行販売します。なお、商品はラージサイズのみの展開となります。
■SNSキャンペーン
アベイル公式Instagram (@gravail)と、ラージサイズ専用Instagramアカウント「すたいるぽちゃ（@style_poch）」を、フォローのうえ、画面をご提示いただいたお客様に、その場でチョコレートをプレゼントします。
▼すたいるぽちゃ（@style_poch）のInstagramアカウントはこちら
https://www.instagram.com/style_pocha/
■イベント開催概要●東京会場
開催場所：「浅草橋ヒューリックホール」
開催期間： 4/17（金）～ 4/19（日）
営業時間： 4/17（金）15:00～19:00／ 4/18（土）11:00～19:00／ 4/19（日）11:00～17:00
●札幌会場
開催場所：「Four Seasons Design Lab.」
開催期間： 4/25（土）・ 4/26（日）
営業時間： 4/25（土）11:00～19:00／ 4/26（日）11:00～17:00
※アベイル商品は、来場者限定オンラインストアでの先行販売となります。
商品はその場でお持ち帰りいただけませんのでご了承ください。
▼『la farfa SHOP 2026 Spring』の詳細はこちら
https://lafarfa.jp/articles/detail/383933
■アベイルのSNS・しまむらグループ公式アプリはこちら
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』
https://www.shop-shimamura.com/
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）