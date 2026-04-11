アベイル、東京浅草橋・札幌で開催される 『la farfa SHOP 2026 Spring』へ出店！ la farfaモデルコラボ商品を来場者限定オンラインストアで先行販売

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株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）はしまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、東京浅草橋と札幌で開催される『la farfa（ラファーファ） SHOP 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。　




■商品販売について

4/27（月）よりしまむらグループンオラインストアで販売予定の「la farfaモデル」コラボ商品を、会場来場者向けオンラインストアにて先行販売します。なお、商品はラージサイズのみの展開となります。




■SNSキャンペーン

アベイル公式Instagram (@gravail)と、ラージサイズ専用Instagramアカウント「すたいるぽちゃ（@style_poch）」を、フォローのうえ、画面をご提示いただいたお客様に、その場でチョコレートをプレゼントします。


▼すたいるぽちゃ（@style_poch）のInstagramアカウントはこちら


https://www.instagram.com/style_pocha/





■イベント開催概要

●東京会場

開催場所：「浅草橋ヒューリックホール」


開催期間： 4/17（金）～ 4/19（日）


営業時間： 4/17（金）15:00～19:00／ 4/18（土）11:00～19:00／ 4/19（日）11:00～17:00


●札幌会場

開催場所：「Four Seasons Design Lab.」


開催期間： 4/25（土）・ 4/26（日）


営業時間： 4/25（土）11:00～19:00／ 4/26（日）11:00～17:00


※アベイル商品は、来場者限定オンラインストアでの先行販売となります。


商品はその場でお持ち帰りいただけませんのでご了承ください。


▼『la farfa SHOP 2026 Spring』の詳細はこちら


https://lafarfa.jp/articles/detail/383933







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https://www.shimamura.gr.jp/sns/




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■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』


https://www.shop-shimamura.com/




■お問い合わせ先


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