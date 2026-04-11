【ニコニコ超会議2026】“ヤンキー文化”を体験できる「大ヤンキー展」が初出展！『アルプスの少女ハイジ』コラボの初公開フォトパネルも登場

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」にて、4月25日（土）・26日（日）の2日間にわたり、株式会社E-VENT主催のイベント 「大ヤンキー展」との併催企画として、「大ヤンキー展 ニコニコ超会議出張版」を実施します。

「大ヤンキー展」（主催：株式会社E-VENT）は、昭和から平成初期の「ヤンキー文化」をテーマとした体験型展示です。元放送作家の鈴木おさむが企画を手掛け、専門家協力のもと、当時の文化を再現しています。2026年2月に大宮マルイで行われた初開催では、幅広い層が来場。当事を知る世代には「懐かしく」、知らない世代には新しい「レトロ・ポップ」な体験として好評を博しました。2026年4月18日からは、北千住マルイにて第2回が開催されます。

今回の「ニコニコ超会議出張版」では、「ヤンキー文化」を体感できる展示および試着・試乗体験を展開します。試着体験では、短ラン・長ラン・ボンタンなどの「変形学生服」を用意。試乗体験では、絞りハンドル・3段シートなどのカスタムを施した「改造バイク」に、実際に跨ることができます。

会場には、写真撮影ブースも設置します。『アルプスの少女ハイジ』と「大ヤンキー展」のコラボレーションによるフォトパネルでは、超会議にて初公開となる「喧嘩上等」デザインが登場。リーゼント姿の「おんじ」や、風紀委員として不良撲滅に取り組む「ハイジ」「クララ」とともに記念撮影ができます。また、1980年代に流行したキャラクター「なめ猫」と同展のコラボレーションフォトパネルも登場します。

さらに、「大ヤンキー展」公式グッズ18種も販売します。グラフィックデザイナーの田中秀幸氏が描き下ろした公式キャラクター「マブ＆トモ」グッズのほか、『アルプスの少女ハイジ』や「なめ猫」とのコラボレーション商品も展開します。

「大ヤンキー展」企画者：鈴木おさむコメント

このたび、ニコニコ超会議にて、株式会社E-VENTと共に作り上げた「大ヤンキー展」の一部が参戦すると聞き、興奮しております。正直、かなりの違和感があると思いますが、そこも含めて楽しんでください。夜露死苦！！

「大ヤンキー展 ニコニコ超会議出張版」概要

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【場所】 幕張メッセホール7｜C6エリア

【参加方法】 「ニコニコ超会議2026」入場券のみで参加可能

【URL】 https://chokaigi.jp/2026/plan/daiyankeeten/

【大ヤンキー展 公式サイト】 https://dai-yankee-ten.e-vent.co.jp/

『アルプスの少女ハイジ』フォトパネル「なめ猫」フォトパネル「改造バイク」試乗体験＜公式グッズ（一部）＞

「ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa」開催概要

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

【チケット購入ページ】 https://chokaigi.jp/2026/ticket/

■協賛・出展

【超特別協賛】 三菱UFJカード Visa

【特別協賛】 KADOKAWA / Google Play / #コンパス

CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】 株式会社タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy合同会社

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工(NSK)

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】 セゾンテクノロジー

【超喫煙所協賛】 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

【超ボカニコ2026協賛】 東武トップツアーズ株式会社

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、モンスターストライク、NTE、株式会社三洋販売、PARLOR NICOLE、株式会社デンソー、日本キッチンカー経営審議会、茨城県、PIGG PARTY、instax(TM)“チェキ”、株式会社LEAFshade