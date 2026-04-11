意外！？　令和の若者の3割が「花見を楽しいと思わない」ことが判明！その理由とは…

株式会社ワカモノリサーチ

お花見シーズン真っただ中。

この時期になるとSNSのタイムラインが一気に桜一色な人もいるのではないでしょうか。

桜並木の写真、ブルーシートにお弁当、友達との自撮り…

「花見＝楽しいイベント」という空気が当たり前になってはいますが、

実は「ぶっちゃけ花見ってそんな楽しい？」と感じている人もいるのかもしれません。

そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の15～19歳の若者に、「ぶっちゃけ花見は楽しいと思いますか？」という

アンケート調査を実施。その結果の一部をご紹介いたします。

【約7割は「花見は楽しい」派も「誰と行くか」がポイントに！】

今回の調査で「思う」と答えたのが69.8％に。

約7割の高校生は「花見は楽しいもの」と認識していることが分かりました。

その理由を見ていくと、

まず多かったのが、桜そのものの美しさを理由に挙げる声です。

「桜がいいかんじだから」

「綺麗で心が洗われる」

「自然を見て心が穏やかになるから」

「日本の春を感じるから」

など、「きれい」「春を感じる」や「桜が好き」といった言葉が多く、

桜を見ること自体に価値を感じている高校生は少なくないようです。

また、“花より団子”とも言える声も目立つ結果に。

「外でご飯食べるのおいしい」

「ご飯がいつもより美味しいから」

「美味しいものをたくさん食べれるから」

「ご飯中心だけど（桜も）きれいだから」

といった、花見というよりも、“外で食べるピクニック感”を楽しんでいる高校生も多いようです。

さらに多かったのが、「誰と行くか」が大事という声。

「友達と一緒にワイワイ話しながら楽しめるから」

「家族団欒。特別感」

「友達といればなんでも楽しい」

「友達とご飯食べてる時点で楽しいです」

と、花見そのものよりも、友達や家族と過ごす時間が楽しいという感覚が強いことも分かりました。

「花見が楽しいというよりは友達といるのが楽しいだけ」

という高校生もいたことから、花見の楽しさは、

“場所よりもメンバー次第”な部分も大きいのかもしれません。

Z世代らしい理由としてSNS映えを挙げる声もありました。

「綺麗で写真映えするから」

「映えるから」

「外で食べるだけで楽しいし映えた写真が撮れるから」

など、写真を撮るイベントとして花見を楽しんでいる高校生もいるようです。

その反対で、

「スマホを見ないのもいいから」

といった声もあり、デジタル空間を忘れて自然の中で友達と過ごす時間そのものを

評価している高校生もいました。

【「花見を楽しいと思わない」３割 「虫」「花粉」などが理由に】

一方で、「花見は楽しいと思わない」と答えた若者は30.2％。

少数派とはいえ、約3人に1人はネガティブな印象を持っている結果となりました。

「楽しいと思わない」理由を見ていくと、

「虫がいるから嫌」

「毛虫むり」

「花粉症」

「風が強くてビジュが崩れる」

など、「虫」や「花粉」といった、花見そのものよりも環境的なストレスを理由に挙げる声が目立ちました。

特に10代後半になると、虫や花粉などの現実的な“しんどいポイント“はかなり気になります。

強風でせっかく盛った髪の毛が崩れるようものなら楽しんでいる場合ではないのかもしれません。

また、

「ただ食べて喋るだけ」

「普通にお店で食事したい」

「正直虚しいだけで時間の無駄」

「ネットの写真の方が綺麗」

といった、“イベントとして意味がわからない”という意見を持つ高校生もいました。

「それならカフェやお店でよくない？」

という声もあったことから、屋外の花見より、室内のカフェを選ぶ高校生は一定数いるようです。

さらに、

「花を見ても何も思わない」

「花を見るだけだから」

「花見て何が楽しいん」

「何が楽しいかわからない」

など“そもそも花を見ても何も思わない”高校生もいたようです。

SNSで綺麗な桜の写真が簡単に見られる今、

わざわざ出かける意味を感じにくいという価値観もZ世代らしさと言えるのかもしれません。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/youth-hanami-not-fun/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

https://wakamono-research.co.jp/

調査期間 2026.2.27～2026.3.12

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の15歳～19歳の若者(男女)

有効回答数 288名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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