【ルネッサンス リゾート オキナワ】エシカルなホテルアメニティを導入。環境に配慮した素材、紙パッケージの採用により、プラスチック使用量を削減

株式会社H.P.D.コーポレーション

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、2026年4月1日より、プラスチック使用量の削減を目的とした、ホテルアメニティを導入いたしました。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/

ルネッサンス リゾート オキナワ

当ホテルは持続可能な観光、地域社会に配慮したホテル運営に取り組んでおります。脱プラスチックに向けた取り組みもその一環であり、当ホテルが属する「マリオット・インターナショナル」が掲げる、サステナビリティの指針「Serve360：Doing Good In Every Direction（あらゆる角度からの社会貢献）」に基づいた、エシカルなアメニティとなります。

新アメニティは、脱プラスチックやCO2削減などを掲げる「MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）」を採用。歯ブラシやヘアコームには、リサイクルプラスチックを100％使用し、パッケージにはFSC認証を取得した紙素材を使用することで、プラスチック使用量の削減を実現しています。

歯ブラシについては竹素材の選択肢もある中、湿度の高い沖縄の気候特性を考慮し、カビの発生リスクを抑えられる環境にやさしい、リサイクルプラスチック製を採用しました。

サステナブルでありながら、上質な滞在体験を損なわない仕様のアメニティで、沖縄の環境負荷低減、プラスチックごみ排出抑制をめざしてまいります。

■変更したアメニティ一覧（スタンダードタイプ）

■変更したアメニティ一覧（アッパータイプ）

NEWアメニティ イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24632/table/1005_1_4cd86307b465eff94702c133867187ab.jpg?v=202604111251 ]NEWアメニティ イメージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24632/table/1005_2_2ef45c80060c2af187eedf07e59dab15.jpg?v=202604111251 ]◎従来からのアメニティ

シャンプー・コンディショナー・ボディウォッシュ・ソープ・ボディタオル・フェイシャルソープ・クレンジング・化粧水・ボディローション・ミネラルウォーター・ドリップコーヒー・ティーセット

■MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）

2020年より環境配慮型アメニティの製造を行う。環境への配慮と洗練されたデザインを両立させて

製品を提供し、グッドデザイン賞を受賞。

本社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

MiYO ORGANIC :https://miyo-organic.com/

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメント・ビーチリゾート。

ヨットセーリングやトローリング、パラセーリング、シュノーケリングのほか、多彩で本格的な50種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、トレジャーハンティング、キッズお仕事体験、SDGsアドベンチャーなど、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など、個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、「THE NORTH FACE／HELLY HANSEN」ほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイ特典「Club Savvy」や、記念日のおもてなしも好評です。（客室数：377室）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1005-d8d5ab75bc2ca5675755081615056449.pdf