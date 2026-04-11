【4/18・名古屋】シングルマザーの“自立と交流”を支援。「濃ぃヒープロジェクト2026」交流イベントを4月18日に開催

一般社団法人グラミン日本

一般社団法人グラミン日本（本部：東京都中央区、理事長：百野公裕）は、2026年4月18日（土）、女性＆子どものための遊びと学びの教室「willMe」（名古屋市）にて、シングルマザーを対象とした交流イベント『コーヒーとお話で、未来が少し軽くなる会』を開催いたします。本イベントは、全国のカフェと連携して支援を広げる「濃ぃヒープロジェクト2026」の一環として、愛知・岐阜の地域パートナーと共に、女性の新たな一歩を応援する取り組みです。

■ 背景：深刻化するひとり親家庭の「孤立」という壁を溶かす 日本のひとり親世帯の相対的貧困率は約48％と、OECD諸国の中でも高い水準にあります。経済的困難に加え、「相談相手がいない」「地域との接点が少ない」といった「社会的な孤立」が、自立への一歩を阻む大きな要因となっています。 本イベントでは、「起業・就労・マイクロファイナンス」という自立に向けた選択肢を提示し、地域全体で女性たちの背中を押す「共創型の支援モデル」を体現します。

■ イベントの特徴：前向きな未来を語り合う「2時間」 参加者が「自分にもできるかもしれない」という希望を持ち帰れるよう、情緒と実益を兼ね備えたコンテンツを用意しています。

1. 「50歳からの起業」と「自立」のリアルな物語

- 早川 友子 氏（TOMO CAFF'E オーナー）： 専業主婦から50歳で起業。「一食の大切さを伝えたい」を掲げ、地域に愛される店づくりまでの軌跡を語ります。- 塚越 恭子 氏（tsukaLdesign）： マイクロファイナンスを活用し、自身の経験をもとに「働き方の再構築」を実現したプロセスを共有します。

2. 親子で安心して過ごせる「アート体験」と「居場所」づくりの 玄鳥デザイン研究室による「お子さま手形アートワーク」を同時開催。ワーク終了後は会場内のキッズスペースで遊ぶことができるため、お母様方は安心して交流やトークに集中いただけます。

3. 一杯のコーヒーがつなぐ支援の輪 全国の賛同カフェで展開中の寄付型コーヒー「濃ぃヒー（こいひー）」を提供。温かい一杯を囲みながら、参加者同士や支援スタッフと、これからの暮らしをリラックスして語り合います。

■ 「濃ぃヒープロジェクト2026」とは 「濃い人生を生きるシングルマザーを応援する」をコンセプトに、国際女性デー（3月8日）から2ヶ月間、全国の賛同カフェでオリジナルコーヒー「濃ぃヒー」を販売。売上の一部をシングルマザー支援に活用するキャンペーンです。2025年度は全国29店舗が参加し、2,478杯を販売いたしました。

■ 開催概要

- 名称： コーヒーとお話で、未来が少し軽くなる会- 日時： 2026年4月18日（土）10:00～12:00- 会場： willMe（名古屋市千種区今池1-6-4 シンエーハイツ千種3F）- 協力： TOMO CAFF'E、willMe、tsukaLdesign、玄鳥デザイン研究室- 内容： グラミン日本の活動紹介、トークセッション、交流会、手形アートワーク

■ 連携パートナー紹介（地域一丸となった支援体制）

- TOMO CAFF'E（名古屋）：食を通じて地域コミュニティを牽引。- willMe（名古屋）：大人も子どもも「好き」や「自分らしく」を通じて繋がれる、みんなの居場所。- tsukaLdesign（刈谷）：マイクロファイナンスの視点から女性の自立をデザイン。- 玄鳥デザイン研究室（岐阜）：アートを通じて親子の絆と心の充足を支援。

■ 特別協賛：

この度のイベントには、日頃よりグラミン日本をご支援くださっている牛乳石鹸共進社株式会社（大阪市城東区）にご協力いただいています。

■ 取材・掲載をご検討のメディア関係者様へ

当日は、シングルマザーの起業・就労支援の最前線や、地域が一体となった「新しい社会貢献の形」を取材いただけます。

主な取材可能内容：

- 50歳で起業した女性店主、およびマイクロファイナンス活用者へのインタビュー- 「地域カフェ×居場所×アート×NPO」による共創型支援モデルの撮影- 参加者同士の交流シーン（プライバシー等、現場での配慮を徹底いたします）

■一般社団法人グラミン日本について：

ムハマド・ユヌス博士により、バングラデシュに設立されたマイクロファイナンス機関「グラミン銀行」の日本版として2018年に設立。グラミン銀行は、生活困窮層の自立を支援した功績により2006年にノーベル平和賞を受賞しました。「誰もが活き活きと社会で活躍する持続可能な社会」の実現をビジョンに掲げ、主に生活困窮の状態にある女性に対して、生活資金ではなく「起業や就労の準備資金」を融資するマイクロファイナンスと、多様なパートナーとの共創によって生まれる「一歩を踏み出す機会」を提供することをミッションとしています。私達は、チャンスを願い、一歩を踏み出そうと想う人々の伴走者として、共に歩み続けます。

＊グラミン日本は特定非営利金融法人という免許を取得し、貸金業を行っております。また、記載の情報は、貸金業を営む旨の表示又は広告を行うものではなく、かつ、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保障契約の締結について勧誘を行うものではありません。

●所在地 東京都中央区日本橋室町

●設立 2018年9月13日

●代表者 理事長 百野 公裕

●団体概要 生活困窮の状態にある方へ無担保で小口融資を行うグラミン銀行の日本版生活困窮の状態に ある方へ無担保で小口融資を行うグラミン銀行の日本版

●事業内容 マイクロファイナンス／小口融資、就労支援

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