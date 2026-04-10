京都の串揚げ居酒屋「あいよっ！」に新定番「ホルモン串」登場！平日18時までなら“39最強コンビ”で、ホルモン串もハイボールもレモンサワーも39円で提供いたします！

株式会社KAKEGOE

株式会社KAKEGOE（本社：京都市中京区今新在家西町3番地 2F、代表取締役：水口大地）が運営する「京串揚げとお酒あいよっ！」は、2026年4月13日（月）より、新商品「ホルモン串」の販売を開始いたします。

また、新商品デビューを記念し、2026年4月30日（木）までの期間限定で、「ホルモン串」を1本39（サンキュー）円で販売いたします。

さらに、あいよっ！では平日18時までのハッピーアワーとして、ハイボールとレモンサワーを各1杯39円で提供しており、今回の新商品と組み合わせることで、“39最強コンビ”として圧倒的なお得感をお楽しみいただけます。

※一部店舗は土日、18時以降もハッピーアワーを行っております。

※八条口店、京都駅西店、烏丸蛸薬師店、二条駅店は39ハッピーアワーを行なっておりません。

このクオリティで39円。ホルモン、なめたらあかん。平日18時まで限定。レモンサワー・ハイボールが39円。

新商品「ホルモン串」登場。お酒と一緒に楽しむ新定番へ

今回新たに発売する「ホルモン串」は、ひと口食べるともう1本、もう1杯と進みたくなる、お酒好きのための新定番串です。

ホルモンならではの旨みと食感を活かしながら、居酒屋で気軽につまみやすく、追加注文したくなる味わいに仕上げました。

特にハイボールやレモンサワーとの相性が良く、あいよっ！らしい“気軽に楽しく飲める時間”をさらに盛り上げる一本です。

1本39円(税抜)

新商品デビュー記念で、4月末までホルモン串1本39円(税込43円)

今回の発売を記念し、「ホルモン串」をより多くのお客様に気軽にお試しいただけるよう、2026年4月30日（木）までの期間限定で1本39（サンキュー）円にてご提供いたします。

気軽に追加しやすい価格設定となっており、新たな人気商品として育てていきたいと考えています。

平日18時までなら“39最強コンビ”で、めちゃくちゃお得に楽しめる

あいよっ！では、平日18時までのハッピーアワーとして、ハイボールとレモンサワーを各1杯39円で常時提供しています。

今回、新発売となる「ホルモン串」も2026年4月30日（木）までの期間限定で1本39円となるため、18時までのご来店で、

ホルモン串 39円

ハイボール 39円

レモンサワー 39円

という、“39最強コンビ”をお楽しみいただけます。

少し早めの時間に来るだけで、しっかり美味しく、しっかりお得に飲める。ホルモン串のデビューとともに、あいよっ！ならではの楽しみ方をご提案いたします。

あいよっ！とは

「京串揚げとお酒あいよっ！」は、京都で展開する串揚げ居酒屋ブランドです。

気軽に立ち寄れて、仲間と楽しく過ごせて、料理はしっかり美味しい。そんな“日常使いできるのに、ちゃんと満足できる居酒屋”を目指しています。

串揚げを軸に、お酒に合う料理を豊富に取りそろえ、仕事帰りの一杯から友人同士の飲み会まで、幅広いシーンでご利用いただいています。

内観外観

京串揚げとは

あいよっ！が掲げる「京串揚げ」は、従来のバット提供のB級グルメとは異なり、串揚げを一皿の料理として美しく盛り付けた、京都発の串揚げです。

サクッと軽い生パン粉を使用し、串の上にはあしらいやトッピングを施すことで、見ても楽しく、食べても美味しい一本に仕上げています。

気軽な居酒屋メニューでありながら、見た目の楽しさや一皿としての完成度にもこだわった、あいよっ！ならではの串揚げスタイルです。

京串揚げの舟盛り

商品概要

商品名：ホルモン串

発売日：2026年4月13日（月）

販売価格：1本39円(税込43円)

販売期間：2026年4月13日（月）～2026年4月30日（木）

販売店舗：京串揚げとお酒あいよっ！全店

備考：期間限定価格での提供となります。詳細は各店舗にてご確認ください。

ブランド概要

ブランド名：京串揚げとお酒あいよっ！

運営会社：株式会社KAKEGOE

本社所在地：京都市中京区今新在家西町3番地 2階

代表取締役：水口大地

URL：https://aiyo.kyoto/