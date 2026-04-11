なの花薬局、健康啓発コンテンツ「なの花 健KOO！DANCE！」を4月11日公開 ～オリジナル楽曲「ケッキョク！なの花薬局」とともに、健康づくりをより身近に～

株式会社メディカルシステムネットワーク

メディカルシステムネットワークグループが展開する「なの花薬局」は、2026年4月11日（土）より、健康啓発コンテンツ「なの花 健KOO！DANCE！」を公開いたしました。



本コンテンツは、楽しみながら身体を動かすことを通じて、健康への関心を高めていただく新たな健康啓発プロモーションです。

「なの花 健KOO！DANCE！」は、音楽とダンスという親しみやすい表現を通じて、日常生活の中で無理なく身体を動かすきっかけを提供し、健康づくりへの関心を高めていただくことを目的としたコンテンツです。動画はどなたでも気軽に視聴いただける内容としており、楽しみながら健康意識に触れていただける構成としています。

薬局は、処方せん対応に加え、病気になる前の「予防・未病」の段階から地域の健康を支える役割を担っています。しかしながら、その役割は日常生活の中で十分に認識されているとは言えず、特に若い世代においては接点が限られているのが現状です。

こうした背景を踏まえ、本企画ではSNSでの発信力や拡散性を活かし、まずは若年層に向けて関心を喚起するとともに、その広がりを通じて親世代・家族層・地域へと健康づくりへの意識が波及していくことを目指しています。

出演には、DJ KOOさん（TRF）を迎え、世代を超えて親しみやすく参加しやすいコンテンツとしました。さらに、SNSを中心に支持を集める ginjiroさん（SNS総フォロワー800万人を超えるエンターテイナー）の発信力も掛け合わせることで、若年層との自然な接点づくりも図っています。

楽曲は、ハロー！プロジェクトのアイドルグループに多数の作品を提供し、DJ KOOさんの45周年楽曲「最KOO DE DANCE」を手がけた人気作家の星部ショウさんにご担当いただきました。歌唱は、おかのやともかさん × はつみさんによるツインボーカル、表情溢れるポジティブパワー満載の楽曲に仕上がりました。

また、なの花薬局キャラクター「Na-No」も登場し、健康づくりをより身近に感じられる内容となっています。

当社は今後も、 「地域を支える“まちのあかり”として選ばれる地域薬局」 を目指し、地域に寄り添う健康啓発の発信に取り組んでまいります。

＜コンテンツ概要＞

・公開日：2026年4月11日（土）

・コンテンツ名：なの花 健KOO！DANCE！

・出演：DJ KOO、ginjiro、Na-No

・オリジナル楽曲：ケッキョク！なの花薬局

・歌唱：DJ KOO、おかのやともか、はつみ

・公開媒体：なの花薬局ウェブサイト、SNS各種

■「なの花 健KOO！DANCE！」特設サイト

https://www.nanohana-ph.jp/nanohana-kenkoo-dance/

■出演者

DJ KOOさん PROFILE

1961年8月8日東京都生まれ。

TRFのDJ兼リーダーで、総CDセールス2100万枚超を誇る“日本屈指の盛り上げ番長”。

ダンスクラシック、EDM、J-POP、アニソン、ゲーム音楽まで幅広いジャンルをDJスタイルでプレイし、多くの観客を元気と笑顔にしてきた。

2017年以降は盆踊りや祭りと音楽を融合した企画で日本文化を国内外へ発信。大阪芸術大学客員教授。2025年にDJ活動45周年を迎え、記念企画など精力的に活動中。

＜コメント＞

「健康は毎日の積み重ねが大切です。楽しく身体を動かしながら、みんなで元気になれるきっかけになればうれしいです。ぜひ一緒に踊ってください！」

GINJIROさん PROFILE

通称「背中男」

SNS総フォロワー800万人を超えるエンターテイナー。

高校生との大人数ダンスコラボ動画で爆発的なバズを生み、日本のみならず世界中で話題に。圧倒的なスケールのコラボレーションとSNS発のムーブメントを武器に、ダンサー・クリエイター・アーティストとして活動。音楽、ダンス、SNSを融合させ、国境を越えたエンターテインメントを創り出している。

＜コメント＞

「誰でも気軽に参加できる内容なので、ぜひ楽しみながら一緒にチャレンジしてもらえたらうれしいです！」

Na-No（なーの） PROFILE

「なの花薬局キャラクター」

なの花薬局と患者さまや地域のみなさまとの距離を縮める役割を担い、場面場面に応じて、なの花薬局の思いや企業活動・取り組みなどを、やさしく・わかりやすく代弁するキャラクター。



■オリジナル楽曲「ケッキョク！なの花薬局」

https://djkoo.lnk.to/NanohanaPharmacy

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディカルシステムネットワーク 経営管理部

TEL：011-613-7750 FAX：011-558-7067 E-Mail：info@msnw.co.jp