南こうせつコンサート 中標津・北見公演チケットが4/11から発売！

北海道放送株式会社

HBC北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の２カ所で６月に開催します。

ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー２０２６～君と僕のうた～」。

中標津公演、北見公演ともに４月１１日(土)AM１０時より各プレイガイド、会場窓口でチケットの販売を開始しました。

デビュー55年を超え、今もなお歌い継がれる名曲の数々をぜひ会場でお聞きください。

【南こうせつ プロフィール】

大分県出身。1970年にデビュー。

直後に「かぐや姫」を結成し

「神田川」「赤ちょうちん」「妹」等、

数々のミリオンセールスを記録。

解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット作品を発表する。

一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。

2024年はデビュー55周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9月には「南こうせつラストサマーピクニックin武道館」を開催。

大晦日にはNHK紅白歌合戦に出演した。

77歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。

【開催概要】

▼中標津公演

日 時 2026年6月14日（日） 開場16：30 開演17：00

会 場 中標津町総合文化会館（しるべっとホール）

標津郡中標津町東２条南３丁目１番地１

▼北見公演

日 時 2026年6月15日（月） 開場17：３０ 開演18：０0

会 場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)

北見市常盤町２丁目１－１０

チケット 全席指定 8,000円(税込)

※未就学児入場不可 ※車いす席は直接会場へご連絡ください。

※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。

発売日 2026年４月11日(土)午前10時～

チケット取扱

〈中標津〉

中標津町総合文化会館（しるべっとホール）窓口、

しるべっとオンラインチケットサービス

ローソンチケット(Lコード：11359)、エヌチケ(各種手数料無料)

道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061403)

チケットぴあ(Pコード：320-156)

〈北見〉

北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店

ローソンチケット(Lコード：11371)、エヌチケ(各種手数料無料)

道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061501)

チケットぴあ(Pコード：320-157)

※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。

主催 HBC北海道放送

共催 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)

企画制作 ベリーファーム

制作協力 ダブルス

【お問い合わせ】

北海道放送 事業部

電話：011-232-1373（※平日10：00～17：00）