南こうせつコンサート 中標津・北見公演チケットが4/11から発売！
HBC北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の２カ所で６月に開催します。
ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー２０２６～君と僕のうた～」。
中標津公演、北見公演ともに４月１１日(土)AM１０時より各プレイガイド、会場窓口でチケットの販売を開始しました。
デビュー55年を超え、今もなお歌い継がれる名曲の数々をぜひ会場でお聞きください。
【南こうせつ プロフィール】
大分県出身。1970年にデビュー。
直後に「かぐや姫」を結成し
「神田川」「赤ちょうちん」「妹」等、
数々のミリオンセールスを記録。
解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット作品を発表する。
一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。
2024年はデビュー55周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9月には「南こうせつラストサマーピクニックin武道館」を開催。
大晦日にはNHK紅白歌合戦に出演した。
77歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。
【開催概要】
▼中標津公演
日 時 2026年6月14日（日） 開場16：30 開演17：00
会 場 中標津町総合文化会館（しるべっとホール）
標津郡中標津町東２条南３丁目１番地１
▼北見公演
日 時 2026年6月15日（月） 開場17：３０ 開演18：０0
会 場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)
北見市常盤町２丁目１－１０
チケット 全席指定 8,000円(税込)
※未就学児入場不可 ※車いす席は直接会場へご連絡ください。
※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。
発売日 2026年４月11日(土)午前10時～
チケット取扱
〈中標津〉
中標津町総合文化会館（しるべっとホール）窓口、
しるべっとオンラインチケットサービス
ローソンチケット(Lコード：11359)、エヌチケ(各種手数料無料)
道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061403)
チケットぴあ(Pコード：320-156)
〈北見〉
北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店
ローソンチケット(Lコード：11371)、エヌチケ(各種手数料無料)
道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061501)
チケットぴあ(Pコード：320-157)
※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。
主催 HBC北海道放送
共催 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)
企画制作 ベリーファーム
制作協力 ダブルス
【お問い合わせ】
北海道放送 事業部
電話：011-232-1373（※平日10：00～17：00）