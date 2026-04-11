南こうせつコンサート 中標津・北見公演チケットが4/11から発売！

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北海道放送株式会社

　




HBC北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の２カ所で６月に開催します。


ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー２０２６～君と僕のうた～」。


　中標津公演、北見公演ともに４月１１日(土)AM１０時より各プレイガイド、会場窓口でチケットの販売を開始しました。


デビュー55年を超え、今もなお歌い継がれる名曲の数々をぜひ会場でお聞きください。




【南こうせつ　プロフィール】


大分県出身。1970年にデビュー。


直後に「かぐや姫」を結成し


「神田川」「赤ちょうちん」「妹」等、


数々のミリオンセールスを記録。


解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット作品を発表する。


　一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。


2024年はデビュー55周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9月には「南こうせつラストサマーピクニックin武道館」を開催。


大晦日にはNHK紅白歌合戦に出演した。


　77歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。






【開催概要】


▼中標津公演


日　時 2026年6月14日（日）　開場16：30　開演17：00


会　場 中標津町総合文化会館（しるべっとホール）


標津郡中標津町東２条南３丁目１番地１



▼北見公演


日　時 2026年6月15日（月）　開場17：３０　開演18：０0


会　場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)


北見市常盤町２丁目１－１０




チケット 全席指定　8,000円(税込)


※未就学児入場不可　※車いす席は直接会場へご連絡ください。


※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。



発売日 2026年４月11日(土)午前10時～




チケット取扱


　　　　　　〈中標津〉


中標津町総合文化会館（しるべっとホール）窓口、


　　　　　　　しるべっとオンラインチケットサービス


ローソンチケット(Lコード：11359)、エヌチケ(各種手数料無料)


道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061403)


チケットぴあ(Pコード：320-156)



〈北見〉


北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店


ローソンチケット(Lコード：11371)、エヌチケ(各種手数料無料)


道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード：D26061501)


チケットぴあ(Pコード：320-157)


　　　　 ※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。



主催　 　　 HBC北海道放送


共催　 　　一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)


企画制作　 ベリーファーム


制作協力　 ダブルス





【お問い合わせ】


北海道放送　事業部


電話：011-232-1373（※平日10：00～17：00）