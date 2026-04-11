【FlexiSpot】新生活応援キャンペーン第3弾を4月11日より開催　新作デスク＆モニターアームが数量限定特別価格で登場

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年4月11日（土）より「新生活応援キャンペーン第3弾」を開催いたします。本キャンペーン期間中は、対象商品をお得な価格でご提供するほか、新作の昇降デスクおよびモニターアームが登場し、数量限定の特別価格にて販売いたします。

【新生活応援キャンペーン第3弾】

2026年4月11日（土）10:00～4月20日（月）23:59

【キャンペーンページ】

https://www.flexispot.jp/newlife2026

【セール会場ページ】

https://www.flexispot.jp/spsale

新商品が登場！数量限定の段階割引キャンペーン

電動昇降デスクセット「E7H Pro」：最大30％OFF

E7H Proは、FlexiSpotの人気モデルE7Hをベースに進化した電動昇降デスクの上位モデルです。160kgの高耐荷重やUSBポート、4つのメモリー機能、ロック機能、障害物検知といった基本性能を継承しながら、「美しさ」と「配線効率」を高い次元で両立しました。

約25Lの大容量ケーブルボックスを標準装備し、本体と同色で統一された設計により、天板下にすっきりと収納可能。電源タップや複数デバイスのケーブルをまとめて整理でき、配線の煩雑さを解消し、視界・デスク下ともにクリーンなワークスペースを実現します。

天板には粉体塗装を採用し、指紋が付きにくく、光の反射を抑えたマットな質感を実現。長時間の作業でも快適な視認性を保ちます。さらに、ホルムアルデヒド放出量は0.02mg/m²未満で、第三者認証機関であるTUV Rheinlandの試験もクリアしています。

また、天板・脚・ケーブルボックスのカラーを統一することで、空間に調和する高いデザイン性を実現。カラーは「ボルケーノグレー」と「フジホワイト」の2色を展開します。

通常価格：103,600円（税込）

キャンペーン価格：15％～30％OFF（72,520円～88,060円）

商品ページ：https://www.flexispot.jp/e7h-pro.html

モニターアーム「MA6」：最大40％OFF

モニターアーム「MA6」は、操作性と安定性を兼ね備えたモデルです。5軸連動設計により、指一本でスムーズに動かせる直感的な操作性を実現し、狙った位置でしっかりと固定できます。工具不要で保持力の調整が可能で、調整状態を確認できる設計も採用しています。

耐久性においては、2万回の疲労試験をクリア。高靭性スプリングと摩擦設計により沈み込みを防ぎ、長期間安定した使用が可能です。さらに、厚さ2.5mmの高強度アルミ素材と一体成型構造により、ぐらつきを抑えた堅牢な設計となっています。

設置は簡単構造を採用し、初めてでもスムーズに組み立てが可能。耐荷重は3～12kg、17～35インチ（湾曲モニターは最大39インチ）に対応し、シングル・デュアルの2タイプを展開。カラーはムースホワイトとブラックの2色をご用意しています。

通常価格：11,080円／17,980円（税込）

キャンペーン価格：25％～40％OFF（シングル：6,648円～8,310円／デュアル：10,788円～13,485円）

商品ページ：https://www.flexispot.jp/ma6.html

6時間限定フラッシュセールも開催

割引率がさらにアップする特別企画として、これまでに3回実施しており、最終回は2026年4月17日（金）18:00～23:59に開催いたします。

対象商品- 電動昇降式デスク E7：33％OFF- オフィスチェア C7 Morpher：20％OFF- 電動リクライニングソファ X1：7,000円OFF- チェア用拡張テーブル CDWN：35％OFF

https://www.flexispot.jp/e7-set.html

https://www.flexispot.jp/c7-morpher.html

https://www.flexispot.jp/x1.html

https://www.flexispot.jp/cdwn.html

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living.」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

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