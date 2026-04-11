【飲食品企業向けレポート公開】飲食品産業のサステナビリティの取り組み事例と戦略的示唆

Lively合同会社

Lively合同会社（本社：東京都千代田区、Founder & CEO：種田 毅、Co-Founder & Co-CEO：三浦 友見）は、サステナブルな未来に向けたビジョンと先見力を育むことを目的としたレポート・シリーズ、第8回となるレポート「飲食品産業のサステナビリティの取り組み事例と戦略的示唆」を、Livelyの公式Webサイトにて公開しました。

背景・概要

本レポートでは、飲食品産業において、環境負荷と事業リスクが集中するバリューチェーン上流（研究開発・製品設計・原料調達）に焦点を当て、グローバル先進企業27社の取り組みを分析しました。

近年では特に欧州を中心として、規制強化や情報開示の高度化が進む中で、環境課題への対応はコンプライアンスにとどまらず、競争優位性を左右する戦略テーマへと変化しています。こうした背景を踏まえ、本レポートではグローバル企業がどのように環境課題を「コスト」ではなく競争力・収益機会へ転換しているかに着目し、日本企業が取り得る具体的なアプローチを整理しました。

参考：本レポート11ページ参考：本レポート13ページレポートの詳細はこちらから :https://livelyjp.com/publications/report_8/

<アジェンダ>

■Livelyからのコメント

- エグゼクティブサマリー- はじめに- 食品業界でサステナビリティの重要性が高まる背景- グローバルな動向と飲食品企業に求められる対応- グローバル企業の取り組み事例- 飲食品産業への戦略的示唆と推進アプローチ- おわりに- 出典

飲食品産業は農業生産から加工、物流、消費に至るまでのバリューチェーン全体を通じて自然資本からの影響を受けやすい産業といえます。そのため、環境課題への対応は、飲食品産業にとって単なるリスク対応ではなく、持続的な成長と企業価値向上を実現するための中核的な経営アジェンダとなっています。

本レポートでは、そうした背景を踏まえ27のグローバル企業の事例から、どのように環境課題を競争力・収益機会へ転換しているかに着目しました。

日本の飲食品企業が、品質管理能力や製造技術、素材改良に関する知見といった自社の強みを起点として、どの領域で変革を進めるべきかを見極め、実行につなげるための指針としてご活用いただけますと幸いです。

■Livelyについて

Livelyは、「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を次世代へ繋ぐ」ことを目指し取り組む会社です。2022年12月の設立以来、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、生物多様性、人権、動物福祉といった領域において、国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出に取り組んでいます。各メンバーは、事業会社・金融機関・コンサルティングファーム・法律事務所・大学・NGOなどの多様なバックグラウンドを活かし、企業への実践的なコンサルティングに加え、未来のイノベーション創出に向けた大学との共同研究や事業開発を行っています。

【会社概要】

会社名 ：Lively合同会社

本社 ：〒 100-0005 東京都 千代田区 丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 2階

設立 ：2022年12月12日

代表 ：種田 毅、三浦 友見

事業：ネットゼロ・サーキュラーエコノミー・生物多様性・人権・動物福祉といったサステナビリティ領域における国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出、企業・大学との先端分野に関する実証プロジェクト など

コーポレートサイト：https://livelyjp.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/livelyjp/

Instagram：https://www.instagram.com/lively.jp/

【お問い合わせ窓口】info@livelyjp.com

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