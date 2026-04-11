コスパ重視のセブ島留学、QQEnglishが4月限定15％オフキャンペーン実施

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、セブ島留学が19万円台から参加可能となる「4月申込限定キャンペーン」を開始しました。2026年4月1日(水)から2026年4月30日(木)までのお申し込みで、留学費用が最大15％割引となります。物価上昇や円安の影響により海外留学の費用負担が高まる中、比較的費用を抑えて英語学習ができるセブ島留学への関心が高まっています。今回のキャンペーンでは、寮・食事付きのマンツーマン留学を20万円以下から提供し、短期留学へのハードルを下げます。

QQEnglishのセブ島留学の特徴

詳細を見る :https://qqenglish.jp/apr26_campaign

QQEnglishのセブ島留学は、英語学習に集中できる環境と、初めての留学でも安心して過ごせるサポート体制を整えている点が特徴です。

・全授業マンツーマンレッスン

・英語初心者から社会人まで幅広く対応

・学生寮・食事付きで生活面の負担を軽減

・日本人スタッフ常駐で初めての海外留学でも安心

さらに、ご希望の留学スタイルに合わせて2つのキャンパスから選択できます。

どちらのキャンパスも、周辺にレストランやカフェ、商業施設などが集まる発展したエリアに位置しており、生活しやすい環境が整っています。

ITパーク校

セブ島のビジネス街「ITパーク」に位置する都市型キャンパス。周辺にはレストランやカフェ、商業施設が集まり、利便性の高い環境で留学生活を送ることができます。

ビーチフロント校

2024年7月に完成した新キャンパス。マクタンニュータウンに位置し、学校から徒歩ど5分でビーチにアクセスできる環境で英語学習に集中できます。

キャンペーン概要

レッスン以外にも充実したアクティビティ教師と一緒にナイトマーケットで食事をする様子休日にアイランドホッピングに参加している生徒たちの様子スタディーツアー参加者と貧困地域で暮らす子どもたちとの記念写真

・キャンペーン名：春のセブ島留学応援キャンペーン

・申込期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

・特典内容 ：留学費用 10％OFF 、入学金 US＄150免除

・対象条件 ：・2026年4月30日（木）までにお申し込みの方

・2026年6月30日（火）までに入校の方

・2週間以上留学される方（平日のレッスン日数が10日以上の方）

・詳細・申込み方法：https://qqenglish.jp/apr26_campaign

1ヶ月の割引例（食事・学生寮付き）[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/321_1_c14d8c55ba86190004cea4621e23cb18.jpg?v=202604111251 ]

※割引前価格は1ドル153円の場合

留学説明会も実施中

説明会は オンライン（Zoom） のほか、月1～2回は 東京・新宿オフィスでの対面開催 も行っています。どちらの形式でも、所要時間は約60分（説明30分＋質疑応答）です。内容は、フィリピン留学やQQEnglishの特長、料金プランなどをご紹介します。

対面説明会＠東京（PMO西新宿）

日時：4月17日（金）13:00～

4月28日（火）19:00～

オンライン説明会

日時：4/9(木)11:00～

4/10(金)18:30～

4/12(日)11:00～

4/14(火)11:00～

4/16(木)11:00～ など

QQEnglishについて

詳細・申込はこちら :https://qqenglish.jp/seminar-application/QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos