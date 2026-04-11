【東急SレイエスFC トップチーム】試合観戦応援ラリー

東急スポーツシステム株式会社

日頃より東急SレイエスFCへの温かいご声援・ご支援を賜り、誠にありがとうございます。

昨年ご好評をいただいた「試合観戦応援ラリー」が、今年も登場いたしました！今年はさらにデジタル化し、より気軽に・分かりやすくご参加いただける内容となっております。

本企画を通じて、より多くの皆さまにクラブを身近に感じていただき、ともに応援の輪を広げていければ幸いです。

東急SレイエスFCは、皆さまのご声援を力に、これからもより高みを目指して挑戦を続けてまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。

■内容

試合観戦でスタンプをためてオリジナルグッズをゲットしよう！

参加方法は東急SレイエスFCトップチームの公式戦に応援へ行くだけ！

■対象試合

2026年4月5日(日)～10月31日(金)における

トップチーム「神奈川県社会人サッカー1部リーグ」の公式戦に限る

■費用

無料！どなたでもご参加可能です。

■参加方法

１.東急SレイエスFCの公式LINEをお友だち追加

２.試合会場でＱＲコードを読み取るだけ！

３.たまったポイントと引き換えにオリジナルグッズをＧＥＴ！

LINE公式アカウントはこちら :https://line.me/R/ti/p/@141sfatg?oat_content=url&ts=03201841

■参加特典

試合会場で観戦で１ポイント！

さらに、レイエスオリジナルグッズを身に着けて応援すると＋１ポイント！

試合観戦でGETしたポイント数に応じて、オリジナルグッズをプレゼントいたします！

●オリジナルグッズへの交換ポイントは下記の通りとなります。

初回観戦時：応援うちわ

5ポイント：オリジナルステッカー

10ポイント：オリジナルタオルマフラー2026

20ポイント：折り畳みチェア

■注意事項

●スタンプの付与は試合当日のみとなります。

後日のお申し出による後付け（遡っての付与）はできかねますので、あらかじめご了承ください。

●ポイント数に応じて獲得したオリジナルグッズ引き換えクーポンは、使用済みとなった場合、グッズのお渡しはできませんのでご注意ください。

公式戦結果はこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/news/official_game_information.html

ぜひ2026-2027シーズンも応援をお願いいたします！