【東急SレイエスFC トップチーム】試合観戦応援ラリー
日頃より東急SレイエスFCへの温かいご声援・ご支援を賜り、誠にありがとうございます。
昨年ご好評をいただいた「試合観戦応援ラリー」が、今年も登場いたしました！今年はさらにデジタル化し、より気軽に・分かりやすくご参加いただける内容となっております。
本企画を通じて、より多くの皆さまにクラブを身近に感じていただき、ともに応援の輪を広げていければ幸いです。
東急SレイエスFCは、皆さまのご声援を力に、これからもより高みを目指して挑戦を続けてまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。
■内容
試合観戦でスタンプをためてオリジナルグッズをゲットしよう！
参加方法は東急SレイエスFCトップチームの公式戦に応援へ行くだけ！
■対象試合
2026年4月5日(日)～10月31日(金)における
トップチーム「神奈川県社会人サッカー1部リーグ」の公式戦に限る
■費用
無料！どなたでもご参加可能です。
■参加方法
１.東急SレイエスFCの公式LINEをお友だち追加
２.試合会場でＱＲコードを読み取るだけ！
３.たまったポイントと引き換えにオリジナルグッズをＧＥＴ！
LINE公式アカウントはこちら :
https://line.me/R/ti/p/@141sfatg?oat_content=url&ts=03201841
■参加特典
試合会場で観戦で１ポイント！
さらに、レイエスオリジナルグッズを身に着けて応援すると＋１ポイント！
試合観戦でGETしたポイント数に応じて、オリジナルグッズをプレゼントいたします！
●オリジナルグッズへの交換ポイントは下記の通りとなります。
初回観戦時：応援うちわ
5ポイント：オリジナルステッカー
10ポイント：オリジナルタオルマフラー2026
20ポイント：折り畳みチェア
■注意事項
●スタンプの付与は試合当日のみとなります。
後日のお申し出による後付け（遡っての付与）はできかねますので、あらかじめご了承ください。
●ポイント数に応じて獲得したオリジナルグッズ引き換えクーポンは、使用済みとなった場合、グッズのお渡しはできませんのでご注意ください。
公式戦結果はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/news/official_game_information.html
ぜひ2026-2027シーズンも応援をお願いいたします！