【東急SレイエスFC トップチーム】試合観戦応援ラリー

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東急スポーツシステム株式会社




　日頃より東急SレイエスFCへの温かいご声援・ご支援を賜り、誠にありがとうございます。


　


　昨年ご好評をいただいた「試合観戦応援ラリー」が、今年も登場いたしました！今年はさらにデジタル化し、より気軽に・分かりやすくご参加いただける内容となっております。


　


　本企画を通じて、より多くの皆さまにクラブを身近に感じていただき、ともに応援の輪を広げていければ幸いです。


　


　東急SレイエスFCは、皆さまのご声援を力に、これからもより高みを目指して挑戦を続けてまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。


　


■内容


　試合観戦でスタンプをためてオリジナルグッズをゲットしよう！


　参加方法は東急SレイエスFCトップチームの公式戦に応援へ行くだけ！


　


■対象試合


　2026年4月5日(日)～10月31日(金)における


　トップチーム「神奈川県社会人サッカー1部リーグ」の公式戦に限る



■費用


　無料！どなたでもご参加可能です。


　


■参加方法


　１.東急SレイエスFCの公式LINEをお友だち追加


　２.試合会場でＱＲコードを読み取るだけ！


　３.たまったポイントと引き換えにオリジナルグッズをＧＥＴ！


　


LINE公式アカウントはこちら :
https://line.me/R/ti/p/@141sfatg?oat_content=url&ts=03201841


■参加特典


　試合会場で観戦で１ポイント！


　さらに、レイエスオリジナルグッズを身に着けて応援すると＋１ポイント！


　


　試合観戦でGETしたポイント数に応じて、オリジナルグッズをプレゼントいたします！


　


●オリジナルグッズへの交換ポイントは下記の通りとなります。


　初回観戦時：応援うちわ　


　5ポイント：オリジナルステッカー


　10ポイント：オリジナルタオルマフラー2026


　20ポイント：折り畳みチェア








■注意事項


●スタンプの付与は試合当日のみとなります。
　後日のお申し出による後付け（遡っての付与）はできかねますので、あらかじめご了承ください。


●ポイント数に応じて獲得したオリジナルグッズ引き換えクーポンは、使用済みとなった場合、グッズのお渡しはできませんのでご注意ください。





公式戦結果はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/news/official_game_information.html


ぜひ2026-2027シーズンも応援をお願いいたします！