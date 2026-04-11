疑うな、畏れるな これはまだ誰も知らない、たった⼀度の知識（ものがたり）――

『人狼』推理劇×SFループミステリーのインディーゲーム話題作TVアニメ『グノーシア』の舞台化が決定いたしました。 『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』を2026年8月21日（金）から9月6日（日）まで飛行船シアター(スタァライト劇場)にて上演いたします。 演出を手掛けるのは、「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズや「演劇調異譚『xxxHOLiC』」シリーズなど数々の2.5次元舞台を成功に導き、TVアニメ『グノーシア』では人狼監修も担当するなど人狼にも造詣が深い松崎史也。 さらに、本作の人狼パートは全ステージアドリブで展開。人狼ゲームをベースとしたアドリブ劇でブームを牽引する「人狼 ザ・ライブプレイングシアター」（オラクルナイツ）が制作協力として参加します。 2.5次元演出による濃密なキャラクター・ストーリー再現がもたらす没入感の中、本作のために集結したキャスト陣が繰り広げる全編アドリブの「一度きりの結末の物語」。劇場・配信で最高の『グノーシア』体験を提供いたします。

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』について

人狼ゲームをベースにしながらも、SF要素やキャラクタードラマを掛け合わせた独自の体験型ゲームとして熱狂的な支持を集め、2025年11月にTVアニメ化された『グノーシア』。 舞台は宇宙を漂う一隻の宇宙船、星間航行船D.Q.O.。人間に擬態した未知の存在「グノーシア」を排除するため、乗員たちは毎日1人ずつ、会議での話し合いと投票によって“疑わしき者”をコールドスリープさせていきます。 しかし、主人公・ユーリは、どんな選択をしても“1日目”に戻ってしまう--そんなタイムリープの渦中にいました。 極限状況の中で交わされる会話を通じて、少しずつ明かされていく乗員たちの本音や秘密。信じるべき相手は誰なのか。何が正しい選択なのか。繰り返されるループの先に待つものとは--。 『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』は、TVアニメ『グノーシア』を原作にそのキャラクターと世界観を大切に再現しながら、会議パートでは『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』（人狼TLPT）のシステムを導入し、2.5次元舞台としての魅力とアドリブ人狼ゲーム体験を両立。 会議パートは全ステージアドリブ。毎ステージ異なる結末を迎えます。 キャストは開演直前に配られるカードによって、そのステージでの役割（乗員、グノーシア、エンジニア等）を初めて知ります。 そして配られたカードに従い、自身のキャラクターを演じながら即興で言葉を尽くした戦いを繰り広げることになります。 誰が嘘をつき、誰が真実を語っているのか--。紡がれるのはキャラクターの言葉か、それとも役者の本音か--。 2.5次元演出で彩られた『グノーシア』劇場空間に没入し、キャスト陣の知略と感情が激突する予測不能の究極のライブ・エンターテインメントをぜひご体感ください。

【人狼TLPTとは】

『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』(人狼TLPT)は、人狼ゲームのルールを用いてアドリブで物語を紡いでいくライブエンターテインメントです。 2012年の初演から通算80公演、動員10万人を記録し、出演回数が500ステージを超える人気キャストも誕生。 アドリブ芝居とゲームを融合した「たった一度の物語」によって、人狼ゲームのブームを牽引しています。

全公演のライブ配信も決定！！

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』では、毎公演異なる結末となる本作の魅力を余すことなく伝えるべく、全公演のライブ配信が決定！ 全公演スイッチング配信を予定しており、白熱する舌戦を余すことなく、お楽しみいただけます。 ※詳細は後日解禁いたします。続報をお待ちください。

回替わりキャストからのコメントが到着！！

今作の回替わりキャスト26名より、熱い意気込みを込めたコメントが到着！

SQ 役（Wキャスト） 伊藤優⾐ WキャストにてSQ を演じさせていただきます、伊藤優⾐です。 たくさんの挑戦が詰まった本作に参加させていただけることを⼤変嬉しく思っております。 未知なことも多くありますが、⼼強いカンパニーの皆さまと共に新たな演劇をお届けできたらと思っております。 SQ ちゃんらしく可愛く楽しく、全⼒で挑んでまいりますのでぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いです。 SQ 役（Wキャスト） 佐當友莉亜 ゲームやアニメに触れてから、SQ ちゃんにビビビと惹かれ、気づけばすっかり推しになっていました。 知れば知るほど魅⼒的な彼⼥を演じられることがとても楽しみです。 ティザービジュアルでは、ゲームパッケージにもなっているグノ顔SQ ちゃんを担当しました。 果たして舞台でもこの表情を披露する瞬間はあるのか……⁉ 何が起こるか分からない宇宙船での物語を、ぜひ劇場で⾒届けていただけたら嬉しいです。 ラキオ役（Wキャスト） ⽥⼝ 涼 ラキオ役で出演させていただきます⽥⼝ 涼です。 出演できることとても嬉しく思っています。⾃分がキャスティングされた意味をしっかり考えて、できることをすべて全⼒でやっていきたいと思います。⼈間として成⻑した姿も⾒せられるように今からしっかり準備していきたいと思いますので応援よろしくお願いします。 ラキオ役（Wキャスト） 永⽯ 匠 ラキオ役の永⽯ 匠です。 こんなにも深い愛情と⾼い熱量で創り守り続けられてきた『グノーシア』という世界で、舞台という側⾯から新たなループを描けることを、⼤変光栄に思っています。 ゲームもアニメも舞台も、全てのループが皆さんだけの⼤切な体験であり、⼤切な記憶であり、⼤切な感情です。その⼀つひとつが宝物になりますよう、責任を持って励みたいと思います。応援よろしくお願いします！ ジナ役（Wキャスト） 寺島絵⾥⾹ 原作ゲーム、TV アニメ、どちらも素晴らしい作品『グノーシア』の世界が舞台でも繰り広げられるなんて夢のようで、そこに⼤好きなジナとして⽣きられることがとても光栄で幸せです。 アドリブで紡がれるたった⼀度の知識を、⼤切なキャラクターを通して皆様にお届けできるよう精進いたします。 まずはみたらし団⼦を⾷べるところから、しげみちを太らせ、嘘なく誠実に⽣きます。 劇場で……たくさん、会えるといいね。 ジナ役（Wキャスト） 七海とろろ ジナとしてD.Q.O.に乗船できることを⼼から幸せに思いますし、『グノーシア』のあのループを実際に舞台上でアドリブで⾏うという挑戦に今から気合いと喜びで震えております。 時にユーリの背中を押しながらも⾃らの正義を貫く美しい⼼を持つジナの魅⼒を最⼤限お届けできるよう、精⼀杯ループして参ります。 今⽇のおやつはみたらし団⼦です。 しげみち役（Wキャスト） ⽯井由多加 この船に宇宙⼈がいるとかマジかよ！怖ぇー！ しげみち役の⽯井由多加です。 ⼈狼TLPT ではメイソンという役名で出演しています。 まず伝えたいことは、『⼈狼ザライブプレイングシアター』、通称⼈狼TLPT は「⾯⽩い」ということです。 そして、『グノーシア』という素晴らしいゲーム、アニメの世界と⼀緒に物語を創れることを光栄に思っています。 ⾯⽩い物語、戦いを是⾮ともお楽しみに。 しげみち役（Wキャスト） 柳⽊ガリ アニメでしげみちと出逢い、ゲームにも触れて、仲間思いで憎めず愛おしく不憫が煌めくキャラクターの彼に完全に⼼を奪われていました。 そんな彼を演じられる事に史上最強の喜びと「ちょ、ちょっと待ってくれ。体型違いすぎるけどコレ原作のファンとかって凄い怒ったりしないのか？」という恐怖と戦っている最中でございます。 【柔らかい⽅のしげみち】として皆様の前でたった⼀度の物語を届けられるように尽⼒して参ります。 よろしくおねがいします！ ステラ役（Wキャスト） 星波 初めまして、ステラ役で出演いたします星波です。 『グノーシア』が舞台化！毎公演アドリブでお届けする本編にとても緊張しておりますが、⼀度しかないその⽇限りの結末。皆様にも共に過ごしていただけるのが何より楽しみです！ 原作の世界観を⼤切にしながら、精⼀杯がんばります！ ステラ役（Wキャスト） 中村裕⾹⾥ アニメも楽しんで⾒ていた『グノーシア』の舞台化！ステラとして舞台に⽴てる⽇が今からとても楽しみです。 ⼈狼TLPT に出会ってから13 年、⼀度として同じ瞬間のない奇跡のような時間をたくさん過ごしてきたので、その奇跡を『グノーシア』でも。お客様と⼀緒に様々なループの時間を⼀緒に楽しんでいきたいです。 ⾒たことのない世界を共に。劇場でお待ちしております。 夕里子役（Wキャスト） ⽥上真⾥奈 元々原作のゲームが好きなので喜んで出演を決めました。 毎公演⼀つのループをリアルタイムで紡いでいくという試み、それがどれほど難しいのか未知で少々慄いています。 どんな作品もその難しさに挑んだ先にこそ⼈の記憶に残るものがあると信じ、カンパニーの皆さんとともに誠実に向き合い、濃密な時間をお届けできるよう努めます。 夕里子役（Wキャスト） 春咲 暖 ⼣⾥⼦役を演じさせていただきます、春咲 暖です。 『グノーシア』の世界で⼣⾥⼦として⽣きられることが今から本当に楽しみで、とっても恐ろしいです。 「全ステージアドリブ」は私⾃⾝の役者⼈⽣の中で初の挑戦です。正直不安な気持ちも少しありますが、責任と愛をもって全⼒でぶつかって楽しく⽣き抜こうと思います！ よろしくお願いいたします。 コメット役（Wキャスト） 御寺ゆき いつも応援してくださっている皆様ありがとうございます。コメット役を演じさせていただきます、御寺ゆきです。 今回『グノーシア』の舞台化が決定して私もユーザーの皆様と同じように興奮しております。 ⼈狼ゲームをアドリブでやるという今までの役者⼈⽣で経験した事のないことに挑戦するので、今からすごく気合いが⼊ります。ぜひ楽しみに待っていてください。 コメット役（Wキャスト） はぎのりな ⼈狼TLPT に⻑く関わらせて頂いていた分、題材が題材(⼈狼ゲーム)だったので舞台化を妄想しなかったというと嘘になります。 そして妄想は現実になり、出演出来ることになってすご～くうれしいです。 ⼀ファンとして、ゲームのコメットもアニメのコメットも⼤好きです。 舞台のコメットも皆様に愛して頂けるよう⼰の直感を信じてがんばります。 本当です。嘘つくのは苦⼿なので！ シピ役（Wキャスト） ⾼地優吾 シピ役を務めます⾼地真吾です。 ループ好き。⼈狼好き。宇宙好きな僕が、この作品に⼼躍らないわけがありません！ あの世界に、優しく愛しいシピとして⽣きられることを、⼼から嬉しく思います。 同じくこの世界を愛する皆様に楽しんでいただくため。 まだ触れていない⽅に愛していただくため。 新たなループの先で、沢⼭の素敵な知識を届けられるように、キャスト・スタッフと共に、全⼒で挑みます。 シピ役（Wキャスト） 澤⽥拓郎 シピ役で出演させていただく澤⽥拓郎と申します。 アニメ『グノーシア』の配信などにも携わらせていただきまして、ゲームもアニメもこれでもかってぐらい楽しませてもらいました。 『グノーシア』の魅⼒も、⼈狼TLPT の魅⼒もどちらも深く知っている⼈間として、松崎さんが⽬指す世界と、原作ファンの⽅々が満⾜いく作品や展開を⽣み出せるよう全⼒を尽くします。 今まで世に出たことのない演劇になりそうな予感がしております。ぜひ劇場で体感してください。 ジョナス役（Wキャスト） ⾕⼝賢志 『演劇』『⼈狼ゲーム』『グノーシア』̶̶これら三つの要素が重なり合う様は、まさに⽑利元就が説いた三本の⽮のように強固であり、未知なる世界を切り拓く⼒に満ち溢れています。 無敵の⽮は揃いました。あとはそれを放つ射⼿次第です。 ジョナスとして、この物語が迎える最⾼の瞬間を皆様にお届けするため、原作と演技と⼈狼に向き合い、最⼤限に⼸を引き絞ります。 舞台の上でしか⽣まれない奇跡の⽣き様。『グノーシア ザ・ライププレイングシアター』。 どうぞご期待ください。 ジョナス役（Wキャスト） 古屋敷 悠 台本は「物語」という広⼤な宇宙の中で、様々なモノと俳優を結ぶ命綱です。 しかしアドリブの応酬で物語を紡ぐTLPT には、その命綱が、ない……。 だからこそ俳優たちは、互いを⽣かすために⼼からの⾔葉で強く結び合い、ドラマを描きます。 そこで語られる⾔葉は、どんな台本よりもリアルで、熱を帯びているはずです。 様々な世界を渡り歩くユーリとセツさながら、唯⼀無⼆のループの数々をぜひ体験しに来てください。 ククルシカ役（Wキャスト） 野元 空 今回ククルシカ役を演じさせていただきます、野元 空です。 ククルシカは声を持たないキャラクターなので、舞台上でどのように存在するのか皆様気になるところだと思います。私も気になっています……。 多くの⽅の期待が⾼まっていることもあり、⾝の引き締まる思いですが、私らしくククルシカを演じられたらと思います。 星間航⾏船D.Q.O.でのたった⼀度の物語を⼀緒に楽しみましょう！ ククルシカ役（Wキャスト） 橋本彩花 ⼤好きなククルシカを演じられること、とても嬉しく思います。毎ステージ異なる結末を迎える今作で、声を発さずにどのようにお届けできるのか、本当に楽しみです。皆さまに楽しんでいただけるよう、ククルシカを表現するのにキーワードとなる能⼒値「かわいげ」「演技⼒」を持って、『グノーシア』の世界で精⼀杯⽣きたいと思います。ご来場、⼼よりお待ちしております。 オトメ役（Wキャスト） 椙⼭さと美 『グノーシア』はゲームから始まり、アニメになり、この演劇という場所までいま辿り着いています。 これまで実際に触れる機会はありませんでしたが、演劇という形で、この作品に出会えたことをとても嬉しく思っています。 実在しないはずの世界を⽬の前で体感することが出来るのが“演劇”の⾯⽩い所。俳優としては、震えるほどの怖さもありますが、それが楽しみでもあります。オトメとともに私らしく戦いたいです。 オトメ役（Wキャスト） 林 千浪 オトメ役を演じさせていただきます、林 千浪です！ この『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』の乗員として、『グノーシア』という作品の⾯⽩さを、既にこの作品に触れている⽅にも、そうでない⽅にも、ライブプレイングという形ではちきれるほどお伝えします！きっときっと、最⾼のエンタメ体験になると思います。⼀緒に楽しみましょう！！ レムナン役（Wキャスト） 健⼈ 多くの⽅に愛されている『グノーシア』の世界に、レムナンとして⽣きられることをとても嬉しく思います。 繰り返される疑念の中で揺れ動く⼈間の感情や関係性を、舞台ならではのリアルな空気感で丁寧に届けていきたいです。 この作品でしか味わえない緊張と熱を、ぜひ劇場で体感していただけたら嬉しいです。 ⼼に残る時間をお届けできたら幸いです。 レムナン役（Wキャスト） ⽥⼝ 司 改めましてレムナン役を演じさせていただきます⽥⼝ 司です。 今回、このグノーシアTLPT のお話をいただいて初めて『グノーシア』という作品を知りました。 そこから作品を勉強しようと思い、原作をプレイしたりアニメを観たりしているうちに、みるみるグノーシアの沼にはまりました。 なんでこんな⾯⽩いゲーム、アニメをもっと早くから知らなかったんだ⾃分は！と悔しく思っております(笑) ⼀度も同じ公演がないこの作品、ドキドキしつつも今からとても楽しみにしております！ 沙明役（Wキャスト） 川上将⼤ 全編『⼀度きりの結末の物語』 おそらく僕⾃⾝今までにない挑戦、体験をさせていただく事になる予感がしています。 緊張と期待が⼊り混じるとはまさにこのことかといった⼼境です。 皆様に毎回観劇したいと思ってもらえるような作品になるよう座組の⼀員として精⼀杯務めます。 よろしくお願いいたします。 沙明役（Wキャスト） 平賀勇成 沙明役を務めさせていただきます平賀勇成です！ 『グノーシア』⾃体はSwitch 版をプレイさせていただいたり、アニメもずっと前から観ていたので、今回携わる事ができてとても嬉しいです！ 会議パートは全編アドリブという事で沙明という⼈間をよりよく知って臨みたいと思います！ 毎公演どんな旅になるのかとても楽しみです。星間航⾏船D.Q.O.にてお待ちしております。

出演キャスト、豪華スタッフ陣からのコメントも到着！（再掲）

演出：松崎史也

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』の演出を担当します。 人狼ゲームを題材とし、シナリオ、キャラクター、ゲームシステム、エンディングと異次元の面白さを誇る、インディーゲーム『グノーシア』。 アニメ化不可能との定評をチームの圧倒的熱量と技量の両方で覆しサプライズと感動の毎話から圧巻のフィナーレを飾った、アニメ『グノーシア』。 『グノーシア』の周りには常に、関わる人の尋常ならざるパワーがあります。 演劇として携わる以上、この皆で育て経験してきた物語の、知識の先に存在し得る舞台でなければなりません。 舞台化に際してあらゆる可能性があった頃、川勝さん、木村さんお二人から「最も『グノーシア』らしく舞台化して欲しい」と力強いお言葉をいただいたことが決め手となり、リアルタイムに人狼探しの議論をしながらアドリブで演技を紡ぐ＝ライブプレイングシアターの形式を取ることになりました。 私は普段、2.5次元演劇の演出家であることが多い一方、”医師マドック”という名前にて人狼ライブプレイヤーも十数年しておりまして、それらの縁も重なり、アニメ『グノーシア』に人狼監修として参加しておりました。 集大成、と言うといささか個人的過ぎるとは思いますが、あらゆる力と知識を注ぎ、この舞台を楽しんでいただけるべく努めます。 今をおいて他にない、たった一度ずつのループを。 D.Q.O.にてお待ちしております。

原作：プチデポット代表 川勝 徹

ゲームからアニメ、そして舞台と新たな『グノーシア』宇宙が広がります。 アニメで人狼監修いただいた松崎さんが舞台演出し、『人狼TLPT』のキャストさん、役者さんによる前代未聞の完全アドリブ2.5次元人狼SFループ舞台という意欲作。 遊ぶたびに展開が変わる『グノーシア』のゲームを、まさか舞台でやってしまうなんて、ヤバすぎる！ いまからどんな舞台になるのか、ワクワクしながら公演を待ちたいと思います！

TVアニメ『グノーシア』プロデューサー：木村吉隆

アニメの制作中、何度か『人狼TLPT』さんの舞台を観劇させていただきました。 これがめちゃくちゃ面白い。目の前で起きているミステリーに探偵の視点で参加することができる物語体験は、ものすごく刺激的です。 １つ１つの発言を照らしあわせて「誰が人狼かわかった！」となった瞬間は、全身から汗がふきだします。思いっきり推理を外していたときも汗がふきだします。 そのすべてがアドリブによって紡がれるのがTLPT（ザ・ライブプレイングシアター）であり、その名を冠する舞台本作『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』は、唯一無二の物語体験になると思います。 アニメを楽しんでいただいた皆さまに是非、舞台版『グノーシア』も楽しんでいただけると嬉しいです。自分も１人のファンとして、人間に化けたグノーシアを当ててみせます。

人狼TLPTプロデューサー：桜庭未那

原作ゲーム、そしてTVアニメ『グノーシア』。画期的で繊細なこの素晴らしい作品に人狼TLPTのシステムを融合させ、また新たな宇宙を知れること、とても光栄に思います。 絶対的ライブである舞台演劇の空間に毎回“異なる真実“が存在し、やがて“未知なる結末“が目の前で紡がれていくという、唯一無二の観測体験。 あなたにお届けできるその瞬間まで磨き続けます。お楽しみに！

ユーリ役：設楽銀河

『グノーシア』は、唯一無二の魅力を持つ作品だと感じています。 舞台という空間で、この作品にしかない面白さや緊張感をどこまで立ち上げることができるのか。 ユーリという人物を通して、その世界を皆様に届けられることをとても楽しみにしています。 人と人との繋がりは深いようでいて、時にあっけなく途切れてしまうことがあります。 そんな中でユーリがD.Q.O.で何を信じ、何を求めているのかを考える時間が今はとても幸せです。 演出の松崎史也さんをはじめ、素晴らしいキャスト・スタッフの皆さんと共に、最高のステージをお届けできるよう精一杯努めます。 物語の終点には、どんな景色が待っているのか。 ぜひ、見届けていただけたら嬉しいです。

セツ役：生田輝

大好きなセツ！演じられることがとても嬉しいです！ 本作は人狼ゲームがベースではありますが、それ以上に登場人物達の人生や人間模様が大きな魅力の一つだと感じています。 舞台だからこそできる表現を持って『グノーシア』の世界を皆様にお届けできるよう、座組一同頑張ります。 そしてなんと！今作は舞台上でリアルタイムに会議が繰り広げられるんです！ 同じ公演は一つもないドキドキ感をぜひお楽しみください。 ご来場、心よりお待ちしてます！

公演概要

【タイトル】 『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』 【原作】 TVアニメ『グノーシア』 【脚本】 池永英介 【演出】 松崎史也 【制作協力】 人狼TLPT 【主催】『グノーシアTLPT』製作委員会 【企画・制作】ANIPLEX／Office ENDLESS 【出演】 （Wキャスト50⾳順） ユーリ役：設楽銀河 セツ役：⽣⽥ 輝 SQ役：伊藤優⾐／佐當友莉亜 ラキオ役：⽥⼝ 涼／永⽯ 匠 ジナ役：寺島絵⾥⾹／七海とろろ しげみち役：⽯井由多加／柳⽊ガリ ステラ役：星波／中村裕⾹⾥ ⼣⾥⼦役：⽥上真⾥奈／春咲 暖 コメット役：御寺ゆき／はぎのりな シピ役：⾼地真吾／澤⽥拓郎 ジョナス役：⾕⼝賢志／古屋敷 悠 ククルシカ役：野元 空／橋本彩花 オトメ役：椙⼭さと美／林 千浪 レムナン役：健⼈／⽥⼝ 司 沙明役：川上将⼤／平賀勇成 【⽇時】 2026年8⽉21⽇(金)～9⽉6⽇(⽇)全21ステージ 【会場】 ⾶⾏船シアター（スタァライト劇場） 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁⽬24-11 ※公演スケジュールやキャストスケジュールは舞台公式HPからご確認ください。

※【フェーズについて】本公演では、公演期間が3つのフェーズに分かれ、上演スタイルが段階的に変化します。※

■フェーズ①（8月21日（金）～23日（日）公演）

そのステージの中で、少人数による会議（人狼ゲーム）を3回行います。 1回目…５人／2回目…７人／3回目…９人 ユーリ、セツ：3回とも登場。 SQ、ラキオ、ジナ：1～2回登場(必ず1回目に登場) 上記以外：2,3回目のどちらかに登場 フェーズ①における各公演の会議のキャストは下記となります。 21日（金）18:30公演 5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ 7人：ユーリ、セツ、ステラ、しげみち、コメット、レムナン、SQ 9人：ユーリ、セツ、シピ、ジョナス、ククルシカ、沙明、オトメ、夕里子、ラキオ 22日（土）13:00公演 5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ 7人：ユーリ、セツ、ステラ、ジョナス、オトメ、シピ、ラキオ 9人：ユーリ、セツ、しげみち、コメット、ククルシカ、レムナン、沙明、夕里子、ジナ 22日（土）17:00公演 5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ 7人：ユーリ、セツ、沙明、レムナン、シピ、夕里子、ジナ 9人：ユーリ、セツ、ステラ、コメット、しげみち、ククルシカ、オトメ、ジョナス、SQ 23日（日）13:00公演 5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ 7人：ユーリ、セツ、しげみち、コメット、沙明、オトメ、SQ 9人：ユーリ、セツ、ステラ、ジョナス、ククルシカ、レムナン、シピ、夕里子、ラキオ

■フェーズ②（8月25日（火）～28日（金））

そのステージを通じて、13人による会議を行います。残り2名はゲームの解説役を務めます。 フェーズ②における各公演の解説担当キャストは下記となります。 25日（火）18:30公演 解説：ジナ（寺島絵里香）、コメット（はぎのりな） 26日（水）13:00公演 解説：しげみち（石井由多加）、シピ（澤田拓郎） 26日（水）18:30公演 解説：ラキオ（永石匠）、シピ（澤田拓郎） 27日（木）18:30公演 解説：しげみち（柳木ガリ）、コメット（はぎのりな） 28日（金）15:00公演 解説：しげみち（石井由多加）、オトメ（林千浪）

■フェーズ③（8月29日（土）～9月6日（日））

そのステージを通じて、15人による会議を行います。 ※会議から追放されたキャラクターは、その後もステージに登場する機会があります。

【チケット料⾦及び各券種特典内容】（フェーズ①・②・③共通料金）

2階V I P席：35,000円(全席指定・税込)

・隣席を確保した、ゆとりある特別なお席をご用意。 …快適な空間の中、唯一無二の観測体験をお楽しみいただけます。 ・スマートフォン での全編動画撮影可 ※２階VIP席での撮影に関するご案内・注意事項は公式HPからご確認ください。 ・全キャストの配役事前公開（ゲームにおける正体） …お客様ご自身で確認するか否かお選びいただけます。 ・ランダムキャストグリーティング …お客様のお手元にランダムキャストによりミネラルウォーターをお持ちいたします。 ・非売品グッズ付き ※2階VIP席特典及びSS席特典の非売品グッズは共通のものとなります。内容につきましては後日解禁いたします。

SS席：15,000円(全席指定・税込)

・前方３列保証＋非売品グッズ付き ※2階VIP席特典及びSS席特典の非売品グッズは共通のものとなります。内容につきましては後日解禁いたします。

S席：8,000円(全席指定・税込)

【チケット申込】

＜オフィシャル二次先⾏(抽選)＞

応募受付期間︓2026年4⽉11⽇(⼟)12:00～4⽉26⽇(⽇)23:59 ■抽選結果発表4/29(水)15:00～ URL （https://l-tike.com/st1/gnosia-stage_oficl2）(※PC/スマートフォン共通） ※オフィシャル二次先⾏は『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式サイトよりお申し込みいただける先⾏です。 ※お申し込みには、ローソンチケットの会員登録(無料)・ログインが必要です。 ※詳細は申し込み画⾯にてご確認ください。 ※申し込みサイトに記載してあります注意事項をよくお読みの上お申し込みください。 ＜チケットに関するお問合せ＞ ローソンチケット(https://l-tike.com/contact/)

舞台公式サイトおよび公式X（旧Twitter）

■『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式サイト https://gnosia-anime.com/stage/ ■『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式X https://x.com/gnosia_stage

権利表記

©Petit Depotto/Project D.Q.O. ©グノーシアTLPT製作委員会