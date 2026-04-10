バイテック業務活用ウェビナー｜『動画編集ソフトは、もういらない。 』

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、2026年4月17日（金）に、副業向けウェビナー「動画編集ソフトは、もういらない。」をオンラインにて開催いたします。 本ウェビナーでは、Claude CodeとRemotionを活用し、コードを書かずに動画制作を行う方法について、バイテック 業務効率化講師の田中氏が解説します。字幕の自動割り当てやAI動画風コンテンツの制作手法、繰り返し使える指示テンプレートの作り方など、今日から実務に取り入れられる実践的な内容をお届けします。



「コード0行で動画を仕上げたい…」と思っている方へ。

今回のウェビナーでは、ClaudeCodeとRemotionを活用した

今日からできる動画制作の新常識について解説します

4/17（金）21時～

『動画編集ソフトは、もういらない。』

今回はバイテック 業務効率化講師 田中講師さんが登壇

ClaudeCodeとRemotionを活用した動画制作をAI業務効率化のプロ 田中講師に解説いただきます。

📚この講座で学べること

・撮影した動画に字幕を自動で割り当てる方法

・画像を繋いでAI動画風コンテンツに仕上げる方法

・毎回使えるClaudeCode専用「指示テンプレート」の作り方

当日参加者限定特典

ウェビナー内で使用した 資料や素材、プロンプトなどを、当日参加者限定で配布します。

※配布内容は当日ご案内します。



編集ソフトに頼らない、新時代の動画制作フローをこの機会に学びましょう

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/41_1_65ae13cc696def56c99cd032ee13042c.jpg?v=202604111151 ]