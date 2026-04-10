ネクライトーキー、8月にデジタルEPリリース決定！EPリリース記念ワンマンに、最大規模の全国ツーマンツアーの開催も明らかに！
ネクライトーキーが2026年8月5日(水)に新作EPを配信リリースし、世に放たれたばかりの新曲を披露するワンマンライブ<デジタルEPリリース記念パーティー>を発売日当日に東京・新代田FEVERで開催することが発表された。
夏にリリースされるEPには新曲4曲を収録。新譜の情報は順次発表予定とのことだが、他詳細に先駆けて新たなアーティストビジュアルが公開された。
“ネクラ(根暗)”、”クライ(暗い/Cry)”、“ライト(Light)”といったキーワードをバンド名に併せ持つ彼らが全身で何か恐竜じみたものを表現する、光と影を使ったネクライトーキーらしい遊び心のある一枚になっている。
さらに、9月からは全国ツーマンツアー<オーキートーキー！全国編 vol.7>を開催することも明らかになった。
“オーキートーキー！”はネクライトーキーが結成当初から開催しているツーマン企画。2024年12月以来の開催となる第7弾はオーキートーキー！史上最長の全国ツアーとなり、9月6日(日)の福岡・Drum Be-1公演を皮切りに全国13会場を回る。
対バンは後日発表される予定だ。
リリース記念パーティー、ツーマンツアーはどちらも本日より抽選先行の受付がスタート。
他詳細はネクライトーキーの公式ホームページをチェックしよう。
また、ネクライトーキーは自身2作目となるBlu-ray映像作品『ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』を6月24日(水)にコロムビアミュージックショップで発売する。ネクライトーキー初のオンラインサイン会の開催も予定されているので、ファンはこの機会をお見逃しなく。
■ライブ情報
・デジタルEPリリース記念パーティー
8月5日(水) at 東京・新代田FEVER Open 18:30 / Start 19:00
＜チケット先行>
Fanicon先行
受付期間；4/10(金)21:00～4/19(日)23:59
https://fanicon.net/ticket/7596
オフィシャル先行
受付期間：4/24(金)21:00～5/6(水)23:59
https://l-tike.com/necrytalkie/
前売り：\5,500(+ 1 Dr) *お土産(ハンドタオル付)
・オーキートーキー！全国編 vol.7
9月6日(日) 福岡・Drum Be-1 Open 17:30 / Start 18:00
9月11日(金) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA Open 18:30 / Start 19:00
9月18日(金) 埼玉・西川口Live House Hearts Open 18:30 / Start 19:00
9月26日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand Open 17:30 / Start 18:00
10月1日(木) 東京・下北沢シャングリラ Open 18:15 / Start 19:00
10月4日(日) 北海道・札幌cube garden Open 17:30 / Start 18:00
10月11日(日) 石川・金沢AZ Open 17:30 / Start 18:00
10月12日(月祝) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE Open 17:30 / Start 18:00
10月22日(木) 香川・高松DIME Open 18:30 / Start 19:00
10月23日(金) 広島・SIX ONE Live STAR Open 18:30 / Start 19:00
10月30日(金) 宮城・仙台MACANA Open 18:30 / Start 19:00
11月3日(火祝) 大阪・心斎橋SUNHALL Open 17:00 / Start 17:30
11月5日(木) 東京・Spotify O-WEST Open 18:00 / Start 19:00
<チケット先行>
Fanicon先行
受付期間：4/10(金)21:00～4/19(日)23:59
https://fanicon.net/ticket/7595
前売り：\5,800(+ 1Dr)
U25：\5,000(+ 1Dr)
※U25チケットは25歳以下のお客様がご購入可能なチケットです。
ご入場時に年齢確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。ご持参がない場合、一般チケットとの差額をお支払いいただきます。
■リリース情報
・Digital EP「タイトル未定」
2026年8月5日(水) Release
COKM-46568
全4曲収録予定
・Blu-ray「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
2026年6月24日(水) Release
CEG-124 \8,000 + tax
三方背BOX スペシャルブックレット付
*コロムビアミュージックショップ 限定発売
予約：
【通常商品】
「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/
【サイン付き商品専用カート】
★直筆サイン付き★「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/
※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。
※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。
収録曲目
M01. レイニーレイニー
M02. モブなりのカンフー
M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン
M04. 悪態なんかついちまうぜ
M05. こんがらがった！
M06. 北上のススメ
M07. 気になっていく
M08. 許せ！服部
M09. そういうものでしょう？
M10. 大事なことは大事にできたら
M11. bloom
M12. ふざけてないぜ
M13. あべこべ
M14. 新曲
M15. ら行が言えない、言葉が足りない
M16. 怠惰でいいナ
M17. サカナぐらし
M18. ちょうぐにゃぐにゃ
M19. 君はいなせなガール
M20. オシャレ大作戦
M21. だれかとぼくら
Enc1. 明日にだって
Enc2. 遠吠えのサンセット
■オンラインサイン会 概要
「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」発売記念 オンラインイベント
コロムビアミュージックショップにて、「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」を専用カートより期間内にご予約いただいたお客様へ、アザージャケットにサイン＋商品を差し上げます。
ネクライトーキー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。
どなたでもご視聴いただけますので是非ご参加ください！
また、サインを書いている様子もリアルタイムでお届けいたします。
詳細はこちらから： https://columbia.jp/artist-info/necrytalkie/media/93014.html
【オンラインサイン会 開催日時】
6月2日(火)20時～
【アーカイブ公開期間】
～6月9日(火)23:59まで
【配信ページ】
https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial (ネクライトーキー公式YouTube Ch)
【対象商品(サイン付き商品専用カート)】
＜直筆サイン付き＞「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp
DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/
※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。
※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。
【サイン付き商品 販売期間】
～5月25日(月)23:59まで
※ご注文後のキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。
【お名入れ用ニックネーム入力期間】
5日26日(火)12:00～2026年5月31日(日)23:59
＜お問合せ＞
コロムビアミュージックショップへのご質問は、下記フォームにご記入のうえ送信してください。
https://shop.columbia.jp/shop/contact/contact.aspx
■「ネクライトーキー」プロフィール
2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。
2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。
一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。
■「ネクライトーキー」リンク
HP： https://necrytalkie.jp/
メジャー5周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial
X： https://x.com/Talkie_official
Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/
TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official
Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/