リアルな接点を残し、もしもの時にも備えられる新しいIDタグ「IZNM ID TAG」本日より予約販売開始。先着1,000名にFOUNDER権限を付与

株式会社ダースー

株式会社ダースー（代表取締役：須田 大輔）は、リアルな場で生まれる接点を自然に残し、緊急時の備えにもなる新しいIDタグ「IZNM ID TAG」の予約販売を、公式サイト（https://iznm.jp）にて2026年4月10日（金）より開始します。価格は4,980円（税込）。商品の発送は2026年5月初旬より順次開始予定です。また、予約販売開始を記念して、先着1,000名様にFOUNDER権限を付与します。

IZNM ID TAGは、プロフィール共有、会った記録の保存、緊急情報へのアクセスをひとつにしたIDタグです。日常の中で自然に身につけられ、その場で生まれる接点を流さずに残せること、SNS疲れせずにつながりを保てること、もしもの時にも必要な情報にすぐアクセスできることを特徴としています。

開発背景

IZNM ID TAG ランディングページIZNM ID TAG 実物イメージIDページ イメージ

IZNMは、もともと茅ヶ崎で暮らす人や、新しいカルチャーをつくる人たちに向けて、地域のイベント情報や役立つ情報を届ける小さなメディアとして始まりました。

活動を続ける中で見えてきたのは、本当に中心にあるべきなのは情報そのものではなく、その土地で生きる人そのものだということでした。

創業者自身、茅ヶ崎で暮らし、イベントを開き、海まで犬の散歩に行き、サーフィンをしながら、リアルな場で多くの人と接してきました。その中で感じたのは、リアルで生まれる接点ほど意外と何も残らないということ、そして、もしもの時の備えももっと日常の中にあるべきだということでした。

そうした実感から生まれたのが、IZNM ID TAGです。今つけているドッグタグにQRコードがつけば、接点も、備えも、もっと自然にひとつにできる。そんな発想を起点に開発しました。

IZNM ID TAGの主な特徴

1. タグひとつで、すぐ伝わる

IZNM ID TAGのQRコードを読み取るだけで、プロフィールや登録済みのSNS、関連リンクへアクセスできます。急な場面でも、名刺やSNS交換に頼らず、自分を自然に伝えられます。

2. ETCHINGで、会ったことを残せる

IZNM ID会員同士であれば、どちらかがETCHINGするだけで、会った履歴が日時つきでお互いに残ります。履歴リストは本人のみ確認可能で、フォローやフォロー返しがなくても、あとから相手のIDページを見返せます。

3. もしもの時にも、ちゃんと届く

IDページの緊急情報欄で、IZNM ID TAGに刻印されたPWを入力すると、あらかじめ登録した緊急情報にアクセスできます。緊急連絡先、医療情報、注意事項など、必要な情報を日常の中に備えられます。

1. IDページを開く

タグのQRコードからその人のIDページへ遷移します。

2. ETCHINGする

IZNM ID会員同士であればETCHINGできます。

3-1. パスワードを入力する

もしもの時はタグ記載のPWを入力してもらいます。

3-2. 緊急情報を見る

PWを入力すると緊急情報の閲覧が可能になります。

想定利用シーン

IZNM ID TAGは、以下のようなリアルな場での利用を想定しています。

- 海・山・フィールドなど、自然の中で人と会う場面- イベント、フェス、パーティーなど、その場の熱量を残したい場面- 旅先やローカルな街で、偶然生まれる接点- お店、コミュニティ、スクールなど、自然な距離感の関係が生まれる場面

無理にSNSを交換しなくても、「会ったこと」だけを自然に残しておけることが、IZNM ID TAGの大きな価値です。

FOUNDERについて

予約販売開始を記念して、IZNM ID TAG購入者のうち先着1,000名様にFOUNDER権限を付与します。

FOUNDERには、FOUNDER番号の付与、FOUNDER Wallへの掲載、限定コミュニティやイベントの案内、最新タグの優先購入権、最新機能の優先利用権を用意しています。

FOUNDERは、ただ早く購入した人という意味ではなく、これから広がっていくIZNMに最初から参加する人の証です。

今後の展開

今後IZNMは、子ども、高齢者、ペット、お店やスクール、地域コミュニティなどへも広がっていくことを構想しています。

家族タグやファミリーリンク機能、プレミアムタグ、コミュニティ機能などの展開も予定しており、Founderからの声も反映しながら、サービスを発展させていきます。

IZNMは、このサービスを通して、人ともっと自然につながれる世界をつくり、その先にある新しい文化を育てていくことを目指しています。

商品概要

商品名：IZNM ID TAG

予約販売開始日時：2026年4月10日（金）18:00

発送開始予定：2026年5月初旬より順次発送

価格：4,980円（税込）

内容：IDタグ本体 / IZNM IDページ利用 / ETCHING機能 / 緊急情報アクセス機能

FOUNDER特典：先着1,000名様に付与

販売元：株式会社ダースー

コメント

IZNM 創業者

須田大輔（だーすー）

IZNMは、情報ではなく、人が中心になるために生まれたサービスです。

リアルな場で生まれる接点を、もっと自然に残したい。

そして、もしもの時の備えも、もっと日常の中にあるべきだと思っています。

IZNM ID TAGを通して、人ともっと自然につながれる世界をつくっていきたい。

一緒に、新しい文化を育てていけたらうれしいです。

ブランド概要

ブランド名：IZNM

タグライン：ETCH YOU

Webサイト：https://iznm.jp

サービス内容：IDタグの販売、IDページの提供

お問い合わせ先

会社名：株式会社ダースー

代表取締役：須田大輔

事業内容：IDタグサービスの企画・開発・運営、マーケティング・新規事業コンサルティング

メールアドレス：hello@dahsue.com

Webサイト：https://dahsue.com